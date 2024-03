Thực hư Hoa hậu Thùy Tiên chịu chi 68 tỷ đồng mua cổ phần Miss Grand International?

Những ngày qua, cộng đồng mạng xôn xao thông tin Hoa hậu Thùy Tiên mua cổ phần Miss Grand International. Thông tin này được cho là bắt nguồn từ chia sẻ của bà Teresa - Phó Chủ tịch Miss Grand International khi đăng tải hình ảnh chụp cùng Hoa hậu Thùy Tiên kèm dòng chú thích: "Look who's here Thuy Tien, happy after Tet New Year and MGI shareholder to be" (tạm dịch: Nhìn xem là Thùy Tiên đây, chúc mừng năm mới và cổ đông sắp tới của Miss Grand International).

Sau đó, Hoa hậu Thùy Tiên vướng tin đồn cô bỏ ra số tiền khoảng 68 tỷ đồng mua cổ phần và trở thành 1 trong 10 cổ đông lớn nhất của Miss Grand International.

Chia sẻ với Dân Việt, Hoa hậu Thùy Tiên cho biết, cô chỉ mua rất ít cổ phần Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) mang tính chất tượng trưng là chính. (Ảnh: FBNV)



Hoa hậu Thùy Tiên lên tiếng về việc mua cổ phần Miss Grand International

Trước những đồn đoán xoay quanh việc người đẹp sinh năm 1998 chi tiền "khủng" mua cổ phần Miss Grand International, PV Dân Việt đã liên hệ với phía Hoa hậu Thùy Tiên. Sáng 18/3, đại diện của Hoa hậu Thùy Tiên xác nhận với Dân Việt rằng, cô có mua cổ phần cuộc thi sắc đẹp này. Tuy nhiên, số tiền Hoa hậu Hoà bình Quốc tế 2021 bỏ ra mua cổ phần cuộc thi sắc đẹp này không lớn như đồn đoán. "Tôi mua cổ phần của Miss Grand International với tư cách là một cựu hoa hậu bày tỏ sự ủng hộ của mình với cuộc thi đã trao cho mình vương miện", Hoa hậu Thùy Tiên chia sẻ.

Ngoài ra, Miss Grand International 2021 cũng phủ nhận thông tin mình trở thành 1 trong 10 cổ đông lớn nhất Miss Grand International.

Nhan sắc xinh đẹp đời thường của Miss Grand International 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên. (Ảnh: FBNV)

Nguyễn Thúc Thùy Tiên đăng quang Miss Grand International 2021. Đây cũng là lần đầu tiên đại diện Việt Nam giành ngôi vị cao nhất tại cuộc thi sắc đẹp này. Từ sau khi Hoa hậu Thùy Tiên đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021, cô đã nhanh chóng trở thành "gà cưng" của Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand International. Thậm chí, người đẹp thường xuyên đi công tác trong và ngoài nước cùng ông Nawat Itsaragrisil - Chủ tịch Miss Grand International Nawat và bà Teresa - Phó Chủ tịch cuộc thi. Hoa hậu Thùy Tiên cũng được cả hai chăm sóc chu đáo và luôn dành cho cô những lời khen ngợi cả về sắc vóc và cách ứng xử.

"Tiên không phải cô gái đẹp nhất năm ngoái, nhưng tất nhiên, Tiên cũng thuộc nhóm 5 hoặc 10 cô gái xinh xắn nhất. Hơn thế nữa, Tiên luôn sẵn sàng làm việc. Từ lúc đăng quang đến nay, Tiên đã nhận được hợp đồng quảng cáo của những nhãn hàng lớn, giúp hãng nâng cao doanh số bán hàng", Chủ tịch Miss Grand International từng chia sẻ.

Đề cập đến thu nhập của Hoa hậu Thùy Tiên sau đăng quang, ông Nawat Itsaragrisil từng gây chú ý khi tiết lộ người đẹp sinh năm 1998 có khối tài sản "khủng" như: có ngôi nhà thứ 2, xe sang, hợp đồng hàng chục tỷ đồng… Trước thông tin từ phía Chủ tịch Miss Grand International, Hoa hậu Thùy Tiên chia sẻ với Dân Việt rằng: "Những việc liên quan đến tài sản hay thu nhập, tôi không tiện chia sẻ và công khai nhưng tôi thấy thế này: Nếu tôi thật sự đủ khả năng để sắm sửa thêm được một số vật chất mới hoặc có thêm những hợp đồng mới thì tất cả những điều này đều đến từ những cố gắng, nỗ lực làm việc không ngừng của tôi".

Hiện tại, Hoa hậu Thùy Tiên đã kết thúc nhiệm kỳ Miss Grand International vào ngày 25/10/2022. Tuy nhiên, người đẹp sinh năm 1998 vẫn nhận được sự quan tâm của cộng đồng yêu nhan sắc nhờ tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện. Gần đây nhất, Hoa hậu Thùy Tiên đã đến tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh để nghiệm thu sân chơi tại bệnh viện, kết hợp tặng quà, học bổng cho trẻ em trong dự án “Vui lên nha”.

Hoa hậu Thùy Tiên trao khu vui chơi, kết hợp tặng quà, học bổng cho trẻ em trong dự án “Vui lên nha” tại tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. (Ảnh: NVCC)



Bên cạnh đó, Miss Grand International 2021 trở lại với series thực tế mang tên "Đu đêm 2" kết hợp với các nghệ sĩ khác nhau trong từng tập để mang lại những trải nghiệm độc đáo. Trong tập đầu tiên vừa lên sóng, Hoa hậu Thùy Tiên đã tham gia nghề múa lân sư rồng cùng Hoa hậu Lương Thùy Linh. Hình ảnh Thùy Tiên và Lương Thùy Linh trong trang phục múa lân nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu nhan sắc.

Hoa hậu Thùy Tiên trở lại với series thực tế mang tên "Đu đêm 2". (Ảnh: FBNV)