Thực hư Song Joong Ki có bạn gái mới sau 1 năm ly hôn Song Hye Kyo?

Tin đồn bắt nguồn từ đoạn tin nhắn lan truyền giữa các học viên tư pháp, và thông tin cá nhân của nữ luật sư - người được cho là bạn gái hiện tại của Song Joong Ki cũng bại lộ.



Báo chí Hàn Quốc chia sẻ thông tin về việc Song Joong Ki có người yêu mới.

Hiện tại, tin đồn về người tình hiện tại của nam tài tử đình đám được lan truyền với tốc độ chóng mặt, khiến nhiều fan vô cùng bất ngờ vì Song Joong Ki có tình mới ngay khi vợ cũ dính tin đồn quay lại với Hyun Bin, tức là 1 năm sau khi cặp đôi Song - Song chính thức ly hôn.

History D&C – công ty quản lý mới của Song Joong Ki đã lên tiếng: “Song Joong Ki hiện đang bận rộn với lịch trình quay phim”. Người hâm mộ nam diễn viên này cho rằng thông tin này ngầm khẳng định Song Joong Ki không có thời gian yêu đương sau khi chia tay Song Hye Kyo.

Hình ảnh mới nhất của Song Joong Ki.

Đại diện công ty này cho biết thêm đây là tin đồn vô căn cứ và hi vọng mọi người không lan truyền tin đồn thất thiệt: "Gần đây có nhiều tin đồn tình cảm liên quan tới Song Joong Ki, chúng tôi đã kiểm tra và khẳng định đây là tin đồn vô căn cứ".

Được biết, Song Joong Ki đã cùng với đoàn làm phim "Bogota" tới Colombia để quay phim. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh, cả ê kíp đã phải quay trở lại Hàn Quốc. Bên cạnh đó, Song Joong Ki cũng vừa mới tuyên bố rút khỏi dự án Season Of You And Me vì xung đột lịch trình phát sinh từ dịch Covid-19. Tất cả các hoạt động của anh trong nửa cuối năm nay đang được sắp xếp lại. Mới đây, đoàn làm phim Season Of You And Me tiết lộ đang thảo luận với Kim Dong Hee lấp vào chỗ của tài tử sinh năm 1985 để lại.

Cuối tháng 6 năm ngoái, Song Joong Ki chính thức thông báo chuyện “đường ai nấy đi” với Song Hye Kyo. Cặp đôi này đã dừng hoạt động giải trí một thời gian trước khi "khởi động" lại vào hồi đầu năm nay.