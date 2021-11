Thực hư sức khỏe nghệ sĩ Hoàng Lan chân tay bị co rút, bị viện trả về

Tình hình sức khỏe nghệ sĩ Hoàng Lan giờ ra sao?

Mới đây, NSƯT Trịnh Kim Chi có dịp đến thăm và tặng quà nghệ sĩ Hoàng Lan. Trao đổi với PV Dân Việt, Phó Chủ tịch Hội Sân khấu TP. HCM bác bỏ tin đồn bệnh tình nghệ sĩ Hoàng Lan chuyển biến nặng bị viện trả về.

"Nghệ sĩ Hoàng Lan đã xuất viện trở về nhà từ 4 tháng nay do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Nữ nghệ sĩ được các bác sĩ khuyên nên về nhà sẽ an toàn hơn. Hiện tại, sức khỏe của chị Hoàng Lan bình thường. Tuy nhiên, vì chị bị chứng bệnh Parkinson đã kéo dài nhiều năm nên chân tay chị ngày càng bị co rút nhiều hơn. Chị chỉ có thể nằm một chỗ, không ngồi dậy được nữa, hai tay nhấc nhẹ lên được nhưng chân thì không thể", NSƯT Trịnh Kim Chi chia sẻ với Dân Việt.

NSƯT Trịnh Kim Chi hé lộ tình hình sức khỏe nghệ sĩ Hoàng Lan. (Ảnh: NVCC)

Đề cập đến số tiền các nhà hảo tâm và các khán giả hỗ trợ nghệ sĩ Hoàng Lan, NSƯT Trịnh Kim Chi thẳng thắn cho biết: "Tổng số tiền quyên góp được cho nghệ sĩ Hoàng Lan là hơn 404 triệu đồng từ tháng 3/2021. Nghệ sĩ Hoàng Lan đã nhờ tôi giữ vì chị không có người thân và mỗi tháng, tôi đều thanh toán theo số liệu từ phía trợ lý của chị báo lại. Số tiền cũng đã vơi cạn dần theo từng tháng vì để trang trải tiền sinh hoạt, thuê nhà, thuốc chữa bệnh... cho nghệ sĩ Hoàng Lan. Đến thời điểm hiện tại, số tiền này còn lại là 63,9 triệu đồng".

Cũng nhân dịp đến thăm nghệ sĩ Hoàng Lan, NSƯT Trịnh Kim Chi chia sẻ việc nữ nghệ sĩ phim "Cổng mặt trời" đang tìm một chỗ thuê mới vì chỗ ở hiện tại của chị có giá khá cao (5 triệu đồng/tháng). Mặc dù chủ nhà cũng có giảm nhưng nếu kéo dài nghệ sĩ Hoàng Lan sẽ không cầm cự được vì còn phải chi phí nhiều cho bệnh tật.

NSƯT Trịnh Kim Chi trao lại số tiền 63,9 triệu đồng còn lại cho nghệ sĩ Hoàng Lan. (Ảnh: NVCC)

Trước câu hỏi của PV Dân Việt về lý do vì sao không công khai số tài khoản quyên góp của nghệ sĩ Hoàng Lan ngay từ đầu, NSƯT Trịnh Kim Chi cho hay: "Trước đây tôi quyên góp cho chị Hoàng Lan vì thời gian đó chị bệnh nặng và cần gấp một số tiền cho chị điều trị ở bệnh viện. Thời điểm đó, tôi cũng muốn lan tỏa đến nhiều người, đồng nghiệp, khán giả nên mới đứng ra quyên góp giúp cho chị và trong vòng 3 ngày sau đó, tôi đóng sổ cũng như ngừng kêu gọi mọi người hỗ trợ chị để chuyển qua giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khác.

Điều này tôi cũng đã chia sẻ công khai trên trang cá nhân. Hiện tại, nghệ sĩ Hoàng đã về nhà và có người phụ giúp thì tôi để chị ấy có thể chủ động được thu chi của mình. Tất cả những điều này chị Hoàng Lan đồng ý thông qua tôi mới làm. Ngoài ra, thời gian này gần Tết nên công việc của tôi khá bận rộn. Cho nên, tôi cũng mong khán giả và các mạnh thường quân nào muốn giúp đỡ và hỗ trợ cho chị, xin chuyển khoản về số tài khoản: 3001000019289000 Võ Hoàng Lan. Ngân hàng Cổ phần Việt Á. Chi nhánh Chợ Lớn", NSƯT Trịnh Kim Chi cho hay.

NSƯT Trịnh Kim Chi tiết lộ về sức khỏe nghệ sĩ Hoàng Lan. (Nguồn clip: YouTube Trịnh Kim Chi Official)

Nghệ sĩ Hoàng Lan (sinh năm 1959) từng là diễn viên đoàn kịch nói Cửu Long Giang khi mới 17 tuổi. Ngoài hoạt động trên các sân khấu, Hoàng Lan còn tham gia chương trình "Trong nhà ngoài phố" và tham gia đóng phim "Cô thư ký xinh đẹp", "Cổng mặt trời"... Nhiều năm qua, nữ nghệ sĩ thuê một căn hộ nhỏ sống một mình. Năm 2011, sau một lần bị tai nạn giao thông rồi đột quỵ, sức khỏe nữ diễn viên xuống dốc.