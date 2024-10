Công an Đà Nẵng tạm giữ hơn 18.000 phương tiện, tiếp tục xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn Công an Đà Nẵng tạm giữ hơn 18.000 phương tiện, tiếp tục xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn

Công an TP.Đà Nẵng tạm giữ hơn 18.000 phương tiện, tước giấy phép lái xe của gần 14.000 người, sắp tới sẽ tiếp tục xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn, đó là thông tin do Công an TP.Đà Nẵng vừa cung cấp.