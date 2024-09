"Nợ" hơn 10.000 giấy phép lái xe: Sở GTVT Long An “cầu cứu” Cục Đường bộ Việt Nam

Chiều 18/9, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Long An, ông Trần Thiện Trúc vừa gửi văn bản đến Cục Đường bộ Việt Nam. Theo nội dung văn bản, lãnh đạo Sở GTVT đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam hướng dẫn, giới thiệu cơ quan, đơn vị hỗ trợ mượn phụ kiện in giấy phép lái xe (GPLX) để in cấp cho người dân còn tồn đọng nhiều tháng qua.

Đầu tháng 5/2024 cho đến nay, nhiều cá nhân đã hoàn thành sát hạch lái xe nhưng vẫn chưa được cấp GPLX. Hiện tại, con số này vượt hơn 10.000 GPLX.

Trong khi đó, theo quy định về đào tạo, sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ thì thời gian cấp GPLX chậm nhất không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kỳ sát hạch. Đồng thời thời hạn 5 thực hiện việc đổi GPLX.

Người dân thi sát hạch và nhận giấy phép lái xe do Sở GTVT cấp. Ảnh: GTVT

Chính lý do này, Sở GTVT đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam hướng dẫn, điều phối, giới thiệu cơ quan, đơn vị hỗ trợ cho Sở GTVT Long An mượn 20 cuộn ribbon, 30 cuộn phim trung gian để đáp ứng nhu cầu thực tế trên.

"Việc thiếu phụ kiện in diễn ra thời gian dài, trong khi đó các kỳ thi sát hạch lái xe vẫn tổ chức bình thường nên số lượng GPLX chưa in để cấp là điều khó tránh khỏi", Sở GTVT Long An cho biết.

Theo sở chủ quản, nguyên nhân "nợ" GPLX xuất phát từ đầu năm 2024, Sở GTVT Long An thực hiện hợp đồng với Cục Đường bộ Việt Nam để được cung cấp phôi GPLX và màng dán bảo vệ.

Riêng phần phụ kiện in gồm: Ribbon, phim trung gian, thẻ làm sạch máy in thực hiện đấu thầu công khai trên mạng.

Do thủ tục đấu thầu phụ kiện in kéo dài thời gian, ngày 4/7/2024, Sở GTVT đã ký hợp đồng với một công ty trúng thầu đóng tại tỉnh Tiền Giang tiến độ thực hiện hợp đồng là 230 ngày.

Nhà thầu cung cấp hàng hóa theo từng đợt (tối đa 6 lần) bảo đảm khối lượng hàng hóa cung cấp hoàn thành trong năm 2024, hợp đồng này hiện đang có hiệu lực.

Trong lúc đấu thầu số phụ kiện in GPLX dự trù Sở GTVT cũng đã sử dụng hết. Đây chính là lý do dân phải chờ đợi nhiều tháng qua.