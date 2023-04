Thuê nhà thấp tầng Vinhomes chỉ từ 8 triệu đồng/tháng

Kinh doanh thuận lợi với chương trình "Tổ ấm an vui"



Năm 2023, hơn 36% nhà bán hàng dự định mở rộng quy mô kinh doanh, kéo theo nhu cầu tìm kiếm mặt bằng để mở cửa hàng tăng mạnh mẽ. Chị Thuỳ Dung (quận Đống Đa, Hà Nội) sau một thời gian săn lùng, đã chọn Vinhomes Ocean Park 2 là đại bản doanh mới cho chuỗi cửa hàng trà sữa. "Tôi đã chốt thuê 2 căn liền kề tại đây. Ngoài việc nhìn thấy tiềm năng kinh doanh lớn thì nhân tố thúc đẩy tôi đưa ra quyết định là chính sách hỗ trợ đầy ưu đãi đang được thực hiện" – chị Dung bộc bạch.

Chính sách được chị Dung nói tới là chương trình "Tổ ấm an vui 3" được chủ đầu tư áp dụng từ giữa tháng 3 vừa qua và dự kiến sẽ nhận đăng ký tới hết tháng 6 năm nay. Theo đó, số tiền mà những khách hàng thuê kinh doanh như chị Dung phải trả để có thể có được những mặt bằng từ dưới 60 m2 đến 90 m2 chỉ từ 8 - 12 triệu đồng/tháng; phần còn lại sẽ được chủ đầu tư hỗ trợ, với thời gian kéo dài tới 2 năm. Cùng với đó, khách thuê kinh doanh cũng có cơ hội nhận được e-voucher mua sắm giá trị 20 triệu đồng/tháng, kéo dài trong 12 tháng nếu trong top 50 căn khai trương trước ngày 30/06/2023. "Trên thị trường bất động sản hiện nay, không phải doanh nghiệp nào cũng có thể triển khai chương trình ưu đãi "mạnh tay" như Vinhomes. Sự hỗ trợ này quý không khác gì vàng mười, giúp các đơn vị kinh doanh có thêm nguồn lực để vượt qua được giai đoạn khởi đầu hay trước những áp lực không nhỏ của nền kinh tế" - chị Dung nói.

Phần lớn các phân khu tại dự án đã sẵn sàng đón cư dân của chương trình "Tổ ấm an vui 3"

Với nhiều khách thuê, điểm lợi lớn là Vinhomes đã quy hoạch các tổ hợp thương mại, dịch vụ, giải trí theo mô hình Mega Complex ưu việt. Tham gia quản lý, vận hành mô hình này là Vincom Retail – đơn vị đã thành công với việc phát triển hệ thống trung tâm thương mại trên khắp đất nước. Do đó, việc sắp xếp các mặt hàng tại các khu vực sẽ được tính toán một cách khoa học, dựa trên những nghiên cứu về nhu cầu khách hàng giúp các phương án kinh doanh để đạt được hiệu quả cao nhất.

Điều kiện kinh doanh tại siêu quần thể đô thị biển Vinhomes cũng rất thuận lợi với động lực mạnh mẽ từ cộng đồng cư dân hơn 55.000 người đã hình thành tại Vinhomes Ocean Park. Không ít trong số này là các chuyên gia, lao động kỹ thuật nước ngoài – những người luôn có nhu cầu cao về các sản phẩm, dịch vụ chất lượng. Cộng đồng này sẽ nhanh chóng phát triển thêm với quy mô khoảng gần 4 lần, khi các giai đoạn tiếp theo đang được bàn giao với tiến độ thần tốc. Đặc biệt là ở Vinhomes Ocean Park 2, dự kiến, 80% số căn ở các phân khu sẽ được bàn giao trong quý 2/2023.

Không chỉ khách thuê, chủ sở hữu cũng nhận được "ưu đãi chồng ưu đãi" từ chương trình "Tổ ấm an vui 3" với 3 lợi ích: Nguồn thu ổn định từ tiền thuê; Tiết kiệm chi phí tìm khách thuê và Giảm thiểu các khoản chi phí quản lý, vận hành duy trì so với hình thức cho thuê ngắn ngày. Cụ thể, trong 2 năm đầu tiên, mỗi năm chủ sở hữu sẽ nhận được khoản tiền tương đương 3-5% giá trị căn nhà, trong đó, khoảng 1-3% đến từ khoản tiền cho thuê do khách thuê chi trả; 2% đến từ phần hỗ trợ từ chủ đầu tư (thời gian hỗ trợ không quá 31/12/2025). Trung bình với mỗi căn nhà cho thuê, chủ sở hữu có thể nhận từ 24 - 60 triệu đồng/tháng, tùy thuộc diện tích. Ngoài ra, Vinhomes cũng hỗ trợ chủ sở hữu 50% phí môi giới tìm khách thuê.

Hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng đẳng cấp chỉ từ 8 triệu đồng/tháng

Thêm nhân tố thu hút khách hàng tìm thuê tại siêu quần thể đô thị biển Vinhomes là hệ thống tiện ích đẳng cấp theo phong cách của các resort 5 sao, mang lại trải nghiệm "ở phố, sống biển" thời thượng.

Thiết kế nhà phố phong cách Indochine với diện tích 48m2 ưu việt phục vụ thuê ở (ảnh phối cảnh)

Cụ thể, trong mùa hè nóng bức đang tới gần, cư dân sẽ được thoả sức khám phá "kỳ quan" Công viên biển tạo sóng nhân tạo lớn nhất thế giới Royal Wave Park quy mô lên tới 18 ha. Trong đó, tại hồ nước mặn quy mô hàng đầu châu Á Laguna rộng tới hơn 9,3 ha, cư dân mọi lứa tuổi sẽ đều tìm thấy cho mình một bộ môn thể thao phù hợp để vận động. Công viên Sandy Park rộng 10.000 m2 với những bờ cát trắng mịn, trải dài, mang tới sự thư thái cực độ sau những giờ làm việc mệt mỏi.



Đặc biệt, khi tới 6 bể tạo sóng rộng 5,4 ha, lần đầu tiên tại thủ đô, cư dân sẽ có cơ hội chinh phục những ngọn sóng cao tới 3m như tại "thiên đường du lịch" nổi tiếng thế giới. Cùng với đó, cư dân cũng có thể tìm tới "miền biển Vinhomes" tại Vịnh biển Thiên đường Paradise Bay (Vinhomes Ocean Park 3); Biển hồ nước mặn Crystal Lagoon, Hồ Ngọc Trai (Vinhomes Ocean Park)…

Chỉ từ 8 triệu đồng/ tháng, khách thuê nhà đã được hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng đẳng cấp tại Vinhomes Ocean Park 2

Dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 tới đây, Vinhomes cũng sẽ khai trương Quảng trường Kinh đô Ánh sáng quy mô lên tới 3,2 ha, với điểm nhấn là đại lộ Kingdom Avenue. Theo quy hoạch, đây sẽ vừa là phố đi bộ, vừa là tọa độ giao thương sầm uất, với sự hiện diện của hàng loạt nhà hàng, quán café, cửa hàng thời trang sôi động. Được ví như Champs Elysées – con phố thương mại nổi tiếng ở Paris (Pháp), đây sẽ là điểm đến đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí suốt 24/7 của người dân và du khách.

Đáng chú ý, tại các không gian dành cho cộng đồng này, chủ đầu tư thường xuyên tổ chức các chương trình văn hoá, nghệ thuật, mang tới những món ăn tinh thần bổ ích, hấp dẫn.

Như vậy, chỉ từ 8 triệu đồng/tháng, khách hàng đã được hưởng lợi kép khi vừa được trải nghiệm cuộc sống nghỉ dưỡng đẳng cấp tại siêu quần thể đô thị biển Vinhomes, vừa có thể kinh doanh trong khu vực sầm uất, chuyên nghiệp bậc nhất phía Đông Hà Nội.