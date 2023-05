Thuốc giải độc Botulinum đã về đến Việt Nam để cứu giúp 3 bệnh nhân ngộ độc đang bị liệt cơ

6 lọ thuốc giải độc Botulinum (Botulism Antitoxin Heptavalent (BAT)) được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) viện trợ khẩn cấp đã về đến TP HCM để cứu 3 bệnh nhân ngộ độc botulinum đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Trước đó, ngay khi nhận được báo cáo của Sở Y tế TP.HCM về 3 ca ngộ độc Botilinum nhưng không có thuốc giải, ngày 21/5, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã khẩn trương liên hệ với WHO để xin hỗ trợ giải quyết.

Ngay sau đó, WHO đã quyết định viện trợ khẩn cấp thuốc BAT cho các bệnh nhân bị ngộ độc botulinum đang được điều trị tại các bệnh viện ở TP. HCM. Và 6 lọ thuốc BAT được gửi từ kho của WHO tại Thụy Sĩ đã về đến TP. HCM vào tối 24/5.

Do bệnh này rất hiếm xảy ra nên nguồn cung đối với thuốc giải độc Botulinum (BAT) trên thế giới cũng rất hiếm. (Lọ thuốc giải độc Botulinum cuối cùng mà Bệnh viện Chợ Rẫy dùng để cứu bệnh nhi ngộ độc Botulinum ngày 13/5 vừa qua. Khi có 3 bệnh nhân ngộ độc Botulinum phát hiện ngay sau đó thì không còn thuốc giải, khiến 3 bệnh nhân gần như liệt hoàn toàn, phải thở máy. Ảnh BVCC)

Đây là lần thứ 2 Việt Nam phải "cầu cứu" WHO hỗ trợ thuốc giải độc Botulinum. Trước đó, năm 2020 để phục vụ các ca nhiễm độc tố Botilinum do sử dụng pa tê chay có chứa độc tố, Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược) đã đề nghị Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hỗ trợ tìm kiếm nguồn cung thuốc BAT và WHO đã có những hỗ trợ rất kịp thời 10 lọ thuốc Botulism Antitoxin Heptavalent (A,B,C,D,E,F,G) – (Equine). Lô thuốc này đã góp phần kịp thời cứu chữa các bệnh nhân.