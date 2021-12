Thưởng 700 triệu cho học sinh giỏi, cao nhất từ trước đến nay: “Rất chịu chơi”

Thưởng cao nhất 700 triệu đồng cho học sinh giỏi đoạt giải nhất quốc tế (giải Vàng quốc tế)

HĐND tỉnh Quảng Ninh vừa thông qua nghị quyết về chế độ khen thưởng, hỗ trợ công tác bồi dưỡng học sinh giỏi đối với học sinh và giáo viên đoạt giải từ năm học 2021-2022 đến năm học 2025-2026.

Theo nghị quyết này, học sinh đoạt giải trong một số kỳ thi, cuộc thi cấp tỉnh, cấp quốc gia, đoạt huy chương khu vực quốc tế, đoạt huy chương quốc tế tại kỳ thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa, cuộc thi khoa học kỹ thuật, thi Olympic khu vực quốc tế, thi Olympic quốc tế các môn văn hóa sẽ được thưởng mức cao hơn nhiều so với giai đoạn trước đây.

Mức thưởng cho học sinh giỏi các cấp của Quảng Ninh. Ảnh chụp màn hình



Cụ thể, mức thưởng cho học sinh giỏi cấp tỉnh tăng 1,7 lần so với giai đoạn 2016-2020; mức thưởng học sinh giỏi quốc gia tăng 3,5 đến gần 7 lần , khu vực quốc tế tăng 2,8 đến 3,3 lần; quốc tế tăng từ 3 đến 4,5 lần so với mức thưởng năm 2016 (cao nhất cả nước). Mức thưởng cao nhất 700 triệu cho học sinh đạt giải nhất cấp quốc tế, 500 triệu cho học sinh giỏi cấp khu vực quốc tế. Đồng thời, bổ sung thêm chính sách cho học sinh đạt giải là người dân tộc thiểu số được thưởng bằng 1,5 lần so với mức thưởng quy định.

Giáo viên hoặc nhóm giáo viên trực tiếp giảng dạy, ôn luyện, tập huấn, hướng dẫn, bảo trợ học sinh đoạt giải (gọi chung là giáo viên dạy học sinh đoạt giải) được thưởng bằng 50% tiền thưởng cho học sinh đoạt giải. Tỉnh cũng sẽ dành nguồn kinh phí hỗ trợ công tác tập huấn đội tuyển học sinh giỏi. Trong đó, chi tiền công cho chuyên gia được mời tham gia tập huấn là 1 triệu đồng/giờ dạy. Chi tiền công cho giáo viên thuộc các cơ sở giáo dục của tỉnh được cử tham gia tập huấn là 500.000 đồng/giờ dạy…

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh tặng Bằng khen vào 100 triệu đồng cho Nguyễn Hoàng Khánh - nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21. Ảnh: Báo Quảng Ninh



Ngoài chính sách đãi ngộ đối với các học sinh giỏi, tỉnh Quảng Ninh cũng thông qua nghị quyết quy định chế độ thưởng, hỗ trợ trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi của tỉnh Quảng Ninh và một số chính sách ưu đãi đối với Trường THPT Chuyên Hạ Long từ năm học 2021 - 2022 đến năm học 2025 - 2026.

Với việc thưởng cao nhất 700 triệu đồng cho học sinh giỏi đoạt giải nhất quốc tế, tỉnh Quảng Ninh đang dẫn đầu cả nước về mức thưởng dành cho học sinh giỏi tính đến thời điểm này.

"Rất chịu chơi"

Nói về mức "thưởng khủng" cao nhất 700 triệu đồng cho học sinh giỏi quốc tế, chia sẻ với Dân Việt, GS. TS Phạm Tất Dong, nguyên Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam cho rằng, đây là một lần chi lớn của tỉnh Quảng Ninh.

"Khó có thể nói chi như vậy cho học sinh giỏi có xứng đáng hay không vì còn phải xem thưởng các lĩnh vực khác ở Quảng Ninh như thế nào. Nhưng đây là một lần chi lớn và rất chịu chơi của tỉnh này", GS.TS Phạm Tất Dong nhận định.

GS.TS Phạm Tất Dong cho rằng trong lĩnh vực nào cũng cần có giải thưởng cho những người giỏi. Ảnh: NVCC



Theo GS.TS Phạm Tất Dong, Quảng Ninh là một nơi có tiềm năng phát triển ở nhiều lĩnh vực. Dù cách thức thưởng của mỗi một tỉnh sẽ khác nhau, và mang tính tự phát, song chắc chắn nhiều tỉnh khác chưa làm được.

"Trong lĩnh vực nào cũng vậy, cần có giải thưởng cho những người giỏi", GS.TS Phạm Tất Dong khẳng định.