Thượng tá 44 tuổi được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an Thừa Thiên Huế

Ngày 31/7, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế dưới hình thức trực tuyến.

Đồng thời, thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an để đại tá Nguyễn Quốc Đoàn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế chuyển ngành đến nhận công tác tại Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế.

Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn, tân Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế (ảnh IT).

Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn sinh năm 1976 (44 tuổi), quê Thanh Hóa. Năm 2018, khi đang mang cấp hàm trung tá, ông được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế. Trước nữa, ông là Ủy viên Thường vụ Trung ương đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Công an.

Người tiền nhiệm của thượng tá Tuấn là đại tá Nguyễn Quốc Đoàn, ông sinh năm 1975, quê Ninh Bình. Mới đây ông được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2015 - 2020.