Tiền Giang: Công an xã kiểm tra hành chính phát hiện đối tượng có nhiều trang phục cảnh sát

Chiều 1/4, Thượng tá Trần Thanh Tùng - Trưởng Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho biết, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện đang khẩn trương xác minh, làm rõ đối tượng Nguyễn Lê Học Thi (21 tuổi) ngụ ấp 3, xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp, nghi giả danh cảnh sát nhân dân khi có nhiều quân phục, xe biển số xanh và thẻ ngành công an.

Khoảng 20 giờ 30 ngày 29/3, Công an xã Mỹ Lợi B, huyện Cái Bè kiểm tra đột xuất gia đình ông N.V.S (ngụ ấp Lợi Nhơn, xã Mỹ Lợi B, huyện Cái Bè, Tiền Giang), lúc này có đối tượng Thi đang tạm trú nhiều ngày tại đây.

Khi vào phòng ngủ của Thi, công an phát hiện có một số trang phục công an do Thi cất giữ gồm: 1 bộ trang phục cảnh sát giao thông, 1 bộ trang phục cảnh sát nhân dân, 1 bộ cấp hàm, 2 phù hiệu, 1 thẻ công an mang tên Nguyễn Nhựt Trường, chức vụ Trưởng Công an thuộc đơn vị Công an huyện Tháp Mười (Đồng Tháp).

Bên ngoài sân có 1 mô tô màu đỏ đen gắn biển xanh 66B1-034.56 (xác định biển số giả), 1 giấy đăng ký xe mang BKS 66P1-399.98, 1 giấy phép lái xe đứng tên Nguyễn Lê Học Thi, trong cốp xe 6 ảnh chụp mặc trang phục công an nhân dân.

Tại cơ quan công an, đối tượng Thi khai mua các trang phục, cấp hàm, phù hiệu công an nhân dân, biển số xe... trên mạng xã hội Facebook với giá 2 triệu đồng để làm oai với một số người, trong đó có gia đình ông S.

Thi cho biết thường xuyên đến đây ăn ngủ và sau 4 tháng mới bị phát giác.