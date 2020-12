Hơn 700 con dấu công an giả trong nhà trọ

Ngày 26/12, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết cơ quan chức năng vừa triệt phá đường dây làm giả căn cước công dân, mua bán các văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ giả quy mô toàn quốc.

Đỗ Phi Hồ và em trai. Ảnh: Công an Đồng Nai.

Đồng thời, cơ quan điều tra tạm giữ Đỗ Phi Hồ (24 tuổi) và em trai Đỗ Hồng Phúc (19 tuổi) để làm rõ vụ án.

Sáng 26/12, cảnh sát kiểm tra nhà trọ Hồ và Phúc thuê tại xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, Đồng Nai. Tại hiện trường, cơ quan chức năng bắt quả tang Hồ và em trai cùng một số thanh niên tụ tập để sử dụng ma túy.

Qua khám xét, công an còn thu giữ 745 mẫu dấu và mẫu tên của công an các đơn vị, địa phương trên cả nước cùng máy in, máy ép nhựa và dụng cụ để làm giả giấy phép lái xe, căn cước công dân, chứng minh nhân dân, giấy đăng ký xe...

Hai nghi phạm khai mua 745 mẫu dấu giả trên mạng xã hội với giá 26 triệu đồng. Sau đó, họ lên mạng để tìm người muốn mua bằng cấp, giấy tờ liên quan để bán kiếm lời.

Theo cảnh sát, anh em Hồ còn khai họ ưu tiên làm giả và rao bán thẻ căn cước công dân mẫu mới để thu lợi bất chính, bởi việc cấp thẻ căn cước công dân mới thay cho chứng minh thư sắp được triển khai.