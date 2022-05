Nhóm 5 đối tượng gây rối bị công an khởi tố vụ án, bắt tạm giam. Từ trái sang An, Hận, Linh, Nhân và Quân (Ảnh: CACC)

Chiều 21/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can thực hiện lệnh tạm giam Nguyễn Minh Linh (27 tuổi), Nguyễn Trọng Nhân (19 tuổi, cùng ngụ ấp khu Phố), Nguyễn Hoàng Quân (27 tuổi) và Nguyễn Hoàng Hận (21 tuổi, cùng ngụ ấp Tân Xuân), khởi tố cho gia đình bảo lãnh Huỳnh Hồ Vĩ An (17 tuổi, ngụ ấp Tân Xuân, cùng xã Tân Hội Đông, huyện Châu Thành) về tội gây rối trật tự công cộng. Quyết định khởi tố và lệnh tạm giam được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng 18h ngày 16/4, nhóm 5 thanh thiếu niên này đi xe máy xuất hiện tại nhà nhà anh Lâm Ngọc Hải (36 tuổi, ngụ ấp Tân Phú 1, xã Tân Lý Đông) để kiếm chuyện gây sự về mâu thuẫn trước đó giữa 1 người trong nhóm với anh Hải.

Không muốn xảy ra đánh nhau, gia đình khuyên họ đi về, tuy nhiên 5 đối tượng rút hung khí giấu trong xe ra đe dọa, sau đó vào nhà đập phá hư hỏng một số tài sản.

Tài sản bị thiệt hại, anh Hải vô can ngăn cũng bị chúng tấn công, 2 người thân can ngăn cũng bị nhóm côn đồ đánh trọng thương phải đi điều trị. Vài ngày sau Linh, An, Quân và Nhân đến Cơ quan CSĐT huyện đầu thú. Đối tượng Hận bỏ trốn cho đến này 19/5 bị công an bắt giữ.