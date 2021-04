Trần Anh Tông là một trong những vị vua giỏi của nhà Trần nhưng ngày mới lên ngôi ham uống rượu say xỉn. Trong một lần say, ông đã khiến Thái thượng hoàng Trần Nhân Tông giận giữ. Để xin tha thứ, Trần Anh Tông dâng biểu tạ tội. Từ đó, vua bỏ hẳn thói quen uống rượu say khướt của mình.