Tiếp nối Lệ Quyên, Ngô Thanh Vân để lộ bằng chứng đang yêu bạn trai kém 11 tuổi

Cụ thể nhân dịp đầu năm mới này, Huy Trần - người tình tin đồn của Ngô Thanh Vân đã đăng liên tiếp story viết những lời có cánh dành cho nửa kia của mình. Đọc qua là thấy trai đẹp đang ngập chìm trong yêu đương, hạnh phúc:

"Không thể chờ đợi năm 2021 thêm phút giây nào được nữa khi biết có em bên anh năm nay. Cảm ơn vì điều bất ngờ tuyệt vời này, em yêu. Và bây giờ hãy viết nên một phiên bản The Never Ending Story (Câu chuyện dài bất tận) của chúng ta. Em đã sẵn sàng chưa cưng?"

Không dừng lại ở đó, CEO trẻ tuổi còn không ngại thốt ra ngôn tình ngay ngày đầu năm. Bởi lẽ phần chữ thì tiết lộ đón năm mới ngay nơi làm việc và gửi lời chúc đến mọi người nhưng phần hình lại là ảnh tay trong tay và đeo nhẫn đôi với ai kia.

"Celebrating new year at work. We will wish you guys beautiful moments, treasured memories and all the blessings a heart can know" (Tạm dịch: "Chúng mừng năm mới tại nơi làm việc. Chúng tôi chúc các bạn sẽ có những khoảnh khắc đẹp, những kỷ niệm quý giá và mọi lời chúc tốt lành mà một trái tim có thể biết").

Cùng thời điểm, Ngô Thanh Vân cũng cập nhật rằng mình phải đón năm mới ở nơi làm việc vì đang gấp rút quay Thanh Sói. Đây không phải chỉ đơn giản là trùng hợp đâu nhỉ?

Cách đây không lâu, các "thám tử" mạng cũng đã soi ra chuyện Ngô Thanh Vân và Huy Trần đeo nhẫn đôi. Cả hai đã cùng nhau chia sẻ hình ảnh về chiếc nhẫn màu bạc, có thiết kế tựa tựa nhau và đều được đeo ở ngón trỏ.

Huy Trần (sinh năm 1990) là Việt kiều Đức. Anh là giám đốc của công ty nhập khẩu quần áo từ Việt Nam sang Đức và một công ty dệt may ở Sài Gòn. Hiện tại anh chàng còn đang kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng ẩm thực, sở hữu một nhà hàng rất được lòng giới trẻ ở Quận 1 (Sài Gòn).



Có lẽ điều khiến nhiều người ấn tượng nhất về Huy Trần chính là anh từng có 2 năm hẹn hò với rich kids Thảo Nhi Lê. Cặp đôi được mệnh danh "mây tầng nào gặp mây tầng đó" này khiến dân tình cực kỳ yêu mến. Vậy nên lúc cả 2 xác nhận đã đường ai nấy đi, người theo dõi rất tiếc nuối.

Huy Trần từng yêu rick kid Thảo Nhi Lê.

Huy Trần còn từng tham gia Người Ấy Là Ai mùa 2 và được chính Hương Giang lựa chọn. Thế nhưng thời điểm đó, anh chàng còn đang mặn nồng với Thảo Nhi Lê nên tất nhiên Hương Giang đã... quay vào ô mất lượt. Cũng trong năm 2019, Huy Trần góp mặt trong MV "Có Như Không Có" của Hiền Hồ.

Huy Trần bên trái hình.

Từ khi mới bước chân vào showbiz, Ngô Thanh Vân đã chứng minh bản thân là một nghệ sĩ đa năng, là "của hiếm" của làng giải trí Việt. Cô nổi tiếng với vai trò ca sĩ, người mẫu, vũ công, diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất phim, "bà bầu" của nhóm nhạc 365 và là một doanh nhân thành đạt. Nữ diễn viên đặc biệt được khán giả chú ý với những vai diễn trong các dự án phim hành động như "Bẫy Rồng", "Dòng Máu Anh Hùng" và mới đây nhất là "Hai Phượng". Hiện tại dự án nổi bật nhất Ngô Thanh Vân là phim điện ảnh siêu anh hùng Việt "Vinaman" và bộ phim "Thanh Sói".

Biệt thự của Ngô Thanh Vân.

Với những thành công ở các lĩnh vực kể trên, ở tuổi 41, “đả nữ” Ngô Thanh Vân nắm trong tay khối tài sản "không phải dạng vừa" với hàng loạt bất động sản đắt giá, biệt thự sang trọng và nhiều xế hộp tiền tỉ.

Studio có giá thuê 100 triệu/tháng của Ngô Thanh Vân.

Ngô Thanh Vân hiện đang là chủ của studio 68. Theo nguồn tin từ "bà hàng xóm", nàng "đả nữ" đã phải trả số tiền lên đến 100 triệu đồng/tháng để có thể thuê được vị trí đắt đỏ cho studio này. Ngô Thanh Vân có nguồn thu nhập khủng nhờ nhiều công việc khác nhau như diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất, "bà bầu" cho nhóm nhạc... Ở tuổi 41, Ngô Thanh Vân sở hữu nhiều bất động sản đắt giá. Trong đó, phải kể đến căn chung cư cao cấp tọa lạc ở quận 2, TP.HCM

Vậy là tiếp nối ca sĩ Lệ Quyên, đầu năm nay, dân tình đã có dịp được chúc phúc thêm một cặp đôi "chị em" chênh lệch nhau đến 11 tuổi.