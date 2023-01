Tiết lộ sự thật khó chịu cho phương Tây và Ukraine

Trực thăng "Vua biển" được cho là đã đến Ukraine. Ảnh Pravda

Theo ông Daniel Davis, ngay cả với vũ khí công nghệ cao của phương Tây, quân đội Ukraine cũng khó có khả năng đánh bại Nga vào mùa xuân, vì Abrams và Leopard không phải là "vũ khí thần kỳ" mang lại thành công lớn trên chiến trường.



Ukraine đã nhiều lần yêu cầu Mỹ và Đức cung cấp xe bọc thép cho các hoạt động tấn công. Theo nhóm liên lạc các nước NATO hỗ trợ Kiev, các đồng minh đã không đạt được đồng thuận về việc cung cấp xe tăng cho Lực lượng Vũ trang Ukraine. Trong khi đó, tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius hứa rằng Berlin sẽ tiếp tục xem xét vấn đề này.

"Cơ hội rất thấp. Nói thẳng ra, kết quả cuộc chiến của Zelensky chống Nga sẽ không phụ thuộc vào việc ông ta có nhận được Abrams và Leopard hay không. Giống như thời cổ đại, chiến tranh là do con người gây ra và thắng hay thua là do con người, chứ không phải do máy móc", ông Davis nói.

Trong khi đó, mới nhất ngày 22/1, Oleksii Reznikov, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine đã đăng trên Twitte cho biết: "Trực thăng 'Vua biển' từ Vương quốc Anh đã đến vương quốc mới gần Biển Đen ở Ukraine! Nó là sự tăng cường mạnh mẽ cho Hải quân Ukraine. Sự hợp tác của chúng ta sẽ tiếp tục tăng lên".

Ông Reznikov không nêu rõ số lượng máy bay trực thăng đến Ukraine lần này. Vào tháng 11, có thông tin cho rằng Anh sẽ bàn giao trực thăng lần đầu tiên cho Ukraine – tổng cộng ba chiếc Sea King, trong đó chiếc đầu tiên (hoặc một số) đã có mặt ở Ukraine.

Vào ngày 28/12, Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh báo cáo rằng mười phi hành đoàn của Lực lượng Không quân Ukraine đã tiến hành huấn luyện với trực thăng.