Tiêu chuẩn chính trị để thi vào các trường Công an nhân dân

Bạn đọc Lê Việt Anh hỏi:



Cách đây gần 30 năm, thời còn trẻ, bố tôi bị đi cải tạo 9 tháng và đã được xóa án tích. Sau khi hoàn thành xóa án tích, đến nay bố tôi luôn chấp hành nghiêm mọi chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương nơi sinh sống. Về những người khác trong gia đình và 2 bên nội, ngoại của tôi đều chấp hành nghiêm mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương và nơi công tác.

Còn về bản thân tôi trong quá trình học tập, sinh sống là người giản dị, hòa đồng, có ý thức trách nhiệm, trong các năm học phổ thông đều đạt học sinh giỏi, nhiệt tình tích cực trong các hoạt động tình nguyện, xung kích. Đặc biệt, tôi còn được nhận bằng khen của Tỉnh đoàn và ông nội tôi được nhận Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Ba do Nhà nước trao tặng.

Qua những thông tin tôi cung cấp ở trên, Bộ Công an cho tôi hỏi, trường hợp của tôi có được xem xét đăng ký dự thi vào các trường CAND hay không? Và tiêu chuẩn chính trị cụ thể để thi vào các trường CAND đối với trường hợp như của tôi quy định tại văn bản nào?

Cổng thông tin điện tử Bộ Công an trả lời

Điều 7 Luật Công an nhân dân năm 2018 (sửa đổi, bổ sung năm 2023) quy định Bộ trưởng Bộ Công an ban hành các quy định về tuyển chọn công dân vào CAND, trong đó có quy định về tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, chiến sĩ CAND. Theo quy định tại Quyết định số 25/QĐ-TTg ngày 11/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội thì văn bản của Bộ Công an quy định tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, chiến sĩ CAND là bí mật nhà nước.

Do vậy, đề nghị bạn đọc Lê Việt Anh liên hệ với bộ phận tuyển sinh của Công an địa phương để được giải đáp về tiêu chuẩn chính trị, điều kiện dự thi vào các trường CAND.