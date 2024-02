Đây là lần thứ hai Kim Min Hee không cùng người yêu là đạo diễn Hong Sang Soo đi dự các liên hoan phim nước ngoài. Năm ngoái, In Our Day của đạo diễn Hong được mời tham dự Liên hoan phim Cannes lần thứ 76 nhưng chỉ có đạo diễn kiêm diễn viên Ki Joo Bong xuất hiện tại sự kiện dù Kim Min Hee đóng vai chính trong phim. Kim Min Hee được cho là sẽ cùng Hong Sang Soo tham dự Liên hoan phim quốc tế Berlin năm nay vì cô từng tham gia A Traveler's Needs với vai trò đạo diễn sản xuất nhưng lại vắng mặt. Nhiều người nghi ngờ "cặp đôi con ghẻ" Hong Sang Soo và Kim Min Hee đã chia tay sau 9 năm hẹn hò.



Tuy nhiên, theo nguồn tin trong ngành điện ảnh Hàn Quốc, nữ diễn viên Kim Min Hee đã không tham dự Liên hoan phim quốc tế Berlin năm nay để hoàn thành lịch trình cá nhân được lên kế hoạch trước liên hoan.

Dù Kim Min Hee không xuất hiện tại bất kỳ sự kiện điện ảnh tại Hàn Quốc nào trong vài năm qua, nhưng người hâm mộ điện ảnh Hàn Quốc vẫn rất mong muốn được chứng kiến diễn xuất của cô.

"Tiểu tam" tài năng của Hàn Quốc chia tay đạo diễn lừng danh?

Sau khi dẫn dắt bộ phim The Handmaiden của Park Chan Wook vào năm 2016, Kim Min Hee liên tục đóng vai chính trong các tác phẩm của Hong Sang Soo. Năm 2020, cô để lại ấn tượng lớn cho người xem khi thể hiện sự lột xác mạnh mẽ từ mái tóc dài đặc trưng sang mái tóc ngắn gợn sóng cho vai diễn trong The Woman Who Ran. Kim Min Hee được biết tới với vai trò là một nữ diễn viên đa năng, vì vậy, người hâm mộ càng tiếc nuối hơn khi hiện tại cô chỉ diễn xuất trong "thế giới" điện ảnh của người tình Hong Sang Soo.

Đạo diễn Hong Sang Soo cùng dàn diễn viên A Traveller's Needs dự thảm đỏ LHP Berlin. Ảnh: Chosun.

Kim Min Hee không thể tham dự Giải thưởng Đạo diễn 2016 dù đã giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho "The Handmaiden" do vụ bê bối về mối tình "tiểu tam" của cô với đạo diễn Hong Sang Soo. Khi đó, đạo diễn Lee Hyun Seung, người trao giải thể hiện sự ủng hộ nồng nhiệt của mình dành cho Kim Min Hee, ông nói rằng: "Các đạo diễn không thay đổi quyết định và họ không thể nhìn thấy bất cứ điều gì ngoài niềm đam mê diễn xuất và điện ảnh của cô ấy. Min Hee à, các đạo diễn yêu em. Tôi chắc chắn sẽ trao giải cho cô ấy và các đạo diễn luôn ủng hộ Min Hee".

Nhận xét này thể hiện sự tôn trọng và tình cảm của giới điện ảnh dành cho nữ diễn viên, dù khi đó cô đang ở giữa vòng xoáy scandal.

Kể từ sau khi công khai mối quan hệ, Kim Min Hee bị các đạo diễn gạch tên và chỉ còn đóng phim của người tình Hong Sang Soo. Nhiều cư dân mạng không khỏi thắc mắc về lý do Kim Min Hee không còn là "nàng thơ" trong bộ phim mới của Hong Sang Soo. Trong khi đó, đây là lần thứ 3 nữ diễn viên người Pháp Isabelle Huppert hợp tác với vị đạo diễn 64 tuổi.

Sau 9 năm bên nhau, Hong Sang Soo và Kim Min Hee trở thành "cặp đôi con ghẻ" bị phê phán nhiều nhất tại Hàn Quốc. Năm 2015, lần đầu gặp gỡ đạo diễn, nữ diễn viên Kim Min Hee, sinh năm 1982, nhận vai chính trong bộ phim Right Now, Wrong Then của ông. Từ đó, cô liên tục được Hong Sang Soo ưu ái, trở thành "nàng thơ" trong mọi tác phẩm của ông.

Kim Min Hee và đạo diễn Hong Sang Soo thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện. Ảnh: Chosun.

Mặc dù chênh lệch tuổi tác 22 năm, cặp đôi này thường xuyên xuất hiện thân mật trên thảm đỏ, khiến công chúng đồn đại về mối quan hệ giữa họ. Cho đến ngày 13/3/2017, tại buổi họp báo ra mắt bộ phim On The Beach At Night Alone, Kim Min Hee và Hong Sang Soo chính thức công bố mối quan hệ tình cảm. Điều đáng chú ý là vào thời điểm đó, đạo diễn này vẫn đang kết hôn với vợ đã đi cùng ông suốt hơn 30 năm và có một cô con gái đang học đại học.

Mặc dù cặp đôi khẳng định họ chỉ bắt đầu mối quan hệ khi Hong Sang Soo đã ly hôn, nhưng công chúng không tin và chỉ trích gay gắt. Khán giả tẩy chay họ, truyền thông "tóm sống" hình ảnh họ lén lút hẹn hò. Nữ diễn viên Kim Min Hee bị coi là thách thức đối với bà cả, trong khi đạo diễn Hong Sang Soo còn bị chỉ trích vì cắt tiền trợ cấp cho con gái để hỗ trợ người tình trong thời gian sự nghiệp của cô đóng băng. Điều này đã tạo nên một trong những bê bối ngoại tình nổi tiếng nhất tại Hàn Quốc.