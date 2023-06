TikToker Nguyễn Hồ Trà My và lối sống “hạnh phúc nhỏ" qua câu chuyện từ thiện trao sự bền vững và kiến thức

Bắt đầu từ chiếc quần nhỏ tưởng chừng khôi hài

Câu chuyện Chiếc quần nhỏ (CCCQN) - thoạt nghe cái tên khá ngộ nghĩnh. Thực tế, đây là một dự án phi lợi nhuận do Tổ chức Nơ Xanh khởi xướng nhằm tăng nhận thức của phụ nữ vùng cao về việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe tử cung. Cuối tháng 5 vừa qua, Tổ chức Nơ Xanh (Thành phố Hồ Chí Minh) đã phối hợp với UBND xã Trà Cang, trạm Y tế xã Trà Cang và đội ngũ cố vấn là các y bác sĩ sản phụ khoa tổ chức tư vấn lưu động cho 400 phụ nữ dân tộc Xơ-đăng xã Trà Cang, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Dự án thiện nguyện của tổ chức Nơ Xanh cho phụ nữ vùng sâu vùng xa xã Trà Cang, huyện Nam Trà My

Trà Cang - là một trong những xã khó khăn nhất huyện Nam Trà My. Mặc dù công nghệ đã tiến bộ hơn nhưng qua tìm hiểu, phần lớn các chị em phụ nữ dân tộc thiểu số tại xã Trà Cang ít có điều kiện tiếp xúc hoặc ngại tìm hiểu về sức khỏe của "cô bé" dẫn đến suy giảm chất lượng sống và làm gia tăng các bệnh phụ khoa mãn tính. Thấu hiểu những trăn trở đó, "Chị Ba" Nguyễn Hồ Trà My trải lòng về quyết định đồng hành cùng tổ chức Nơ Xanh và trở thành Đại sứ dự án lần này: "My tin rằng, Tử cung chính là trái tim thứ hai của phụ nữ. Bảo vệ trái tim này cũng chính là đang nuôi dưỡng hạnh phúc và sự sống thứ hai của phụ nữ chúng mình. Điều bền vững hơn đây là hoạt động tác động xã hội chứ không phải thiện nguyện đơn thuần, thay vì những gói mì hay phong bì tiền hỗ trợ, hành trang của đoàn My chính là…những chiếc quần nhỏ, băng vệ sinh và kiến thức hữu ích - Đây mới là cấp độ 1, Và cấp độ tiếp theo sẽ quay lại để tiến hành thăm khám, kiểm tra sức khoẻ họ nữa"

Với vai trò là Đại sứ dự án và bằng sức ảnh hưởng của mình, Trà My đã cùng thành viên thuộc dự án, thành công kêu gọi sự đóng góp với các tặng phẩm chuyên biệt dành cho phụ nữ được ủng hộ từ mạnh thường quân. Cùng lúc, nâng cao nhận thức thông qua những nội dung các bài tập luyện cơ sàn chậu và kiến thức vệ sinh dành riêng cho phụ nữ được lan tỏa trên các kênh mạng xã hội.

Chị Ba - Trà My hướng dẫn bài tập cơ sàn chậu cho bà con địa phương

Cuối tháng 5 vừa qua, Trà My đã cùng đội ngũ y, bác sĩ trực tiếp đến địa phương, tiếp cận và khuyến khích tham gia hoạt động. Để sẵn sàng cho buổi giao lưu với bà con, những bài tập thực hành sàn chậu do Trà My phổ biến và phần chia sẻ kiến thức sức khoẻ sinh sản từ bác sĩ, Trà My cùng cả đoàn thiện nguyện đã dành rất nhiều nỗ lực và chuẩn bị kỹ càng cho chuyến đi.

Theo Trà My chia sẻ - "Sắp tới My vẫn sẽ tiếp tục đồng hành cùng tổ chức Nơ Xanh đến hết năm 2023, điểm dừng chân tiếp theo là ở 1 tỉnh phía Tây Bắc thế nên My sẽ tiếp tục sáng tạo những nội dung & có nhiều hoạt động cá nhân.

"Fan trung thành" của lối sống Hygge - tác động nhỏ bền vững, hạnh phúc to

TikToker Nguyễn Hồ Trà My với 1,4 triệu lượt theo dõi

Trước dự án này, "Chị Ba" Nguyễn Hồ Trà My không còn xa lạ và được biết đến qua những nội dung chia sẻ về ẩm thực lành mạnh & lối sống thú vị thông qua kênh TikTok với hơn 1.4 triệu người theo dõi. Qua đó kênh Myuminess cũng thường xuyên chia sẻ mẹo hữu ích trong cuộc sống cả hai vợ chồng: cùng nhau tập thể dục, ăn uống lành mạnh & dễ dàng, mẹo chăm sóc nhà cửa bằng các vật liệu bền vững,..

Một trong những nhánh nội dung khiến dân tình thích thú nhất phải kể đến hành trình "Làm dâu Thổ Nhĩ Kỳ". Nếu như trước đây, mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu là điều rất nhạy cảm, thì Trà My cùng ba mẹ chồng Thổ Nhĩ Kỳ đã vượt qua khoảng cách về địa lý và văn hóa mà đối xử vô cùng yêu thương, ấm áp, tình cảm và rất mực tôn trọng lẫn nhau. Chính vì năng lượng lành mạnh và chất lượng này đã khiến Trà My "cảm hoá" cộng đồng với gần 190 triệu lượt xem.

Mối quan hệ giữa Chị Ba Trà My và ba mẹ chồng khiến cư dận mạng ngưỡng mộ và thích thú

Xuyên suốt 3 năm làm sáng tạo nội dung, lối sống "Hygge" đã được Trà My truyền tải qua nhiều nhóm nội dung Cook.Eat.Love.Care trong đó đã chia sẻ các công thức nấu ăn lành mạnh độc đáo dễ thực hiện, để những người mới bắt đầu và mong muốn cùng duy trì bền vững việc sống lành mạnh mỗi ngày. Các series Món Lạ Easy, Mẹo Bếp, Kombucha,..được nhiều người đón nhận vì những mẹo hữu ích, việc chọn những nguyên liệu tốt cho sức khoẻ, công thức nấu ăn ngon dễ và thậm chí là kiến thức văn hoá và giá trị dinh dưỡng của món ăn.

Trà My cùng chồng Tây có một cuộc sống đáng mơ ước

Chia sẻ thêm về những nội dung đã làm, Trà My cho biết lý do cô chọn nhánh nội dung này vì muốn truyền cảm hứng sống bắt nguồn từ những điều hạnh phúc bé nhỏ và vô cùng bền vững, nói cách khác đó chính là lối sống Hygge mà cô nàng đang theo đuổi. "Bí mật hạnh phúc của My là "sống chậm" và hết mình với những niềm vui nhỏ bé xung quanh mình: dành thời gian chất lượng cho người thân và bạn bè, yêu bản thân bằng việc luyện tập thể thao, đi làm tình-nguyện-viên hay đơn giản hơn là được ăn một đĩa salad ngon lành để tự thưởng cho mình. Điều mà bất kỳ ai xem kênh của Mỹ đều sẽ thấy nhẹ nhàng, dễ chịu và dễ ứng dụng với bản thân" Trà My nói.

Đối với Trà My, hạnh phúc bắt nguồn từ những điều bé nhỏ và bền vững trong cuộc sống hằng ngày

Với quan điểm là không cần phải "đao to búa lớn" mới có hạnh phúc, Trà My vui vẻ bày tỏ: "Hy vọng những "tác động" nhỏ từ những câu chuyện đời sống, hay lối sống Hygge, cũng như dự án CCCQN,... của My sẽ lan tỏa đến tất cả những người theo dõi My. Một lối sống chất lượng, bền vững và nhiều hạnh phúc".