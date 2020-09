Tìm kiếm cá sấu xuất hiện trên sông Sài Gòn

Ngày 10/9, UBND quận 12, TP.HCM vừa có văn bản cảnh báo về việc có cá sấu xuất hiện ở Bến phà Phú Cường, tỉnh Bình Dương.

Trước đó, UBND quận 12 nhận được Công văn số 149/CCKL-QLBV&PTR ngày 31/7/2020 của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Dương về việc tin báo có cá sấu xuất hiện tại khu vực Bến phà Phú Cường.

"Để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân tại khu vực giáp ranh Bến phà Phú Cường, UBND quận đề nghị UBND phường Thạnh Lộc, Thạnh Xuân, An Phú Đông tuyên truyền, cảnh báo để người dân cảnh giác, tránh trường hợp có thể xảy ra rủi ro do cá sấu tấn công", văn bản của UBND quận 12 nêu.

Khu vực phà Phú Cường hoạt động, nơi có tin cá sấu xuất hiện. Ảnh: VD

Công văn đề nghị các phường tuyên truyền, vận động người dân nếu phát hiện cá sấu phải báo ngay đến UBND địa phương để tổ chức bắt và xử lý theo quy định.



Liên quan đến vụ việc này, trao đổi với Dân Việt, ông Trần Văn Nguyên, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Dương cho biết, cách đây khoảng hơn 1 tháng, Chi cục nhận được tin báo của người dân về việc nhìn thấy một con cá sấu nổi lên trên sông Sài Gòn, đoạn thuộc bến phà Phú Cường (giáp ranh giữa quận 12 và tỉnh Bình Dương).

Sau khi tiếp nhận tin báo, Chi cục Kiểm lâm Bình Dương đã cử cán bộ đến hiện trường kiểm tra nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy cá sấu.

Theo một số hộ dân sống ở khục vực bến phà Phú Cường thuộc địa phận tỉnh Bình Dương cho biết, tính đến thời điểm này người dân địa phương chưa thấy cá sấu xuất hiện.