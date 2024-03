Video: Liều lĩnh đốt pháo hoa tầm cao giữa rừng ở Lai Châu để mừng sinh nhật.

Đốt pháo hoa giữa rừng để mừng sinh nhật

Ngày 19/3 mạng xã hội lan truyền clip ghi lại hình ảnh một nhóm người có hoạt động đốt pháo bông que, sau đó đốt pháo hoa có quả sáng bắn lên độ cao khoảng 10m tại một khu lán trong rừng được cho là trong khu rừng phòng hộ, nguyên sinh thuộc địa bàn huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu gây dư luận xôn xao trong cộng đồng, nhiều ý kiến lên án, phản đối cho là sẽ gây nguy hiểm cháy nổ.

Sau khi nắm được thông tin, Công an tỉnh đã chỉ đạo xác minh làm rõ. Kết quả ban đầu xác định: Ngày 16/3, một nhóm 22 người đã tự liên hệ với 3 người khuân vác đồ (Porter) cùng cư trú tại xã Tả Lèng, huyện Tam Đường, Lai Châu để thuê vác đồ và hướng dẫn leo núi từ xã Tả Lèng lên đỉnh núi Putaleng ngắm hoa Đỗ Quyên rồi xuống núi về Bản Phô xã Hồ Thầu.

Đêm 16/3, nhóm người này nghỉ tại lán giữa rừng do các Porter dựng lên từ trước và tổ chức sinh nhật cho 1 thành viên trong đoàn, tại đây nhóm người này đã đốt pháo bông que và pháo hoa có quả sáng được bắn lên với độ cao khoảng 10m, sự việc này đã được anh Vũ Đức Tâm (ở thành phố Lai Châu) trong đoàn leo núi khác ngăn cản nhưng không được, do quá bức xúc anh Tâm đã quay video rồi đăng tải lên hội nhóm đam mê leo núi để phản đối, gây xôn xao dư luận cộng đồng mạng.

Đốt pháo hoa tầm cao rồi nhóm người này reo hò, nhiều người khuyên can nhưng nhóm này đều không nghe, (Ảnh được cắt từ clip do người dân cung cấp).

Kết thúc chuyến leo núi, chiều ngày 17/3 đoàn người nói trên đã rời khỏi địa bàn tỉnh Lai Châu. Quá trình leo núi nhóm người hướng dẫn và 22 người khách không báo cáo chính quyền và Công an cơ sở. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Tam Đường phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Lên án hành động thiếu văn hóa của nhóm thanh niên đốt pháo hoa giữa rừng

Việc nhóm người nêu trên đốt pháo hoa trong rừng phòng hộ, mùa hanh khô có nguy cơ rất cao xảy ra cháy khu rừng nguyên sinh Putaleng là rừng phòng hộ, cảnh quan quý giá của tỉnh Lai Châu cần được bảo tồn, bảo vệ đặc biệt. Hành vi thiếu ý thức này còn gây nguy hiểm đến tính mạng của người dân phải được lên án, ngăn chặn, xử lý nghiêm khắc.

Để chủ động phòng ngừa những sự việc tương tự và đảm bảo an ninh, an toàn cho nhân dân. Công an tỉnh Lai Châu khuyến nghị: Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch chấp hành tốt các quy định của pháp luật về du lịch và pháp luật liên quan; Người dân làm nghề vận chuyển đồ cho du khách du lịch leo núi mạo hiểm nên tự trang bị kiến thức, kỹ năng hành nghề theo quy định; tuân thủ và phổ biến cho du khách thực hiện khai báo tạm trú, phòng, chống cháy nổ, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, đặc biệt cần chủ động ngăn chặn kịp thời, tuyệt đối không để tái xảy ra tình trạng đốt pháo hoa trên rừng.

Một tài khoản cá nhân đã thể hiện sự bất bình trước hành động thiếu văn hóa của nhóm thanh niên đốt pháo hoa tầm cao trên rừng nguyên sinh ở huyện Tam Đường, Lai Châu.

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, người dân chỉ được đốt pháo hoa do nhà máy Z21 Bộ quốc phòng sản xuất. Khi sử dụng pháo phải tuân theo hướng dẫn: đặt ở nơi bằng phẳng, rộng, cách xa những vật liệu dễ bắt cháy tối thiểu 4-5m, khoảng cách an toàn nhất là 10m…không sử dụng pháo hoa gần nơi có các chất dễ cháy, nổ.