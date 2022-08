Tìm thấy bé gái 13 tuổi bị nam thanh niên dụ dỗ đi khỏi nhà

Trước đó, ngày 12/8/2022, Công an xã Hưng Công nhận được tin báo của gia đình anh Trần Văn Đ. (SN 1977, trú ở xã Hưng Công, Bình Lục, tỉnh Hà Nam) về việc từ khoảng 16 giờ ngày 11/8 con gái anh là cháu T.T.K.H (SN 2009) bỏ nhà đi không về, nghi vấn bị dụ dỗ hoặc bắt cóc.

Ngay sau đó, Công an huyện Bình Lục đã tập trung lực lượng, tổ chức xác minh, truy tìm cháu bé.

Quá trình xác minh, truy xét, lực lượng công an gặp nhiều khó khăn khi thiếu thông tin, điện thoại của cháu H. tắt máy, không liên lạc được…

Đối tượng Tăng Văn Nguyên tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Sau 4 ngày đêm nỗ lực truy tìm, đến 22 giờ ngày 16/8, lực lượng chức năng đã xác định chính xác nơi ở của cháu H. và đối tượng Tăng Văn Nguyên (SN 1996, thường trú tại thôn Hạ Sơn, xã Vỹ Thượng, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang) - người đưa cháu H. bỏ trốn khỏi gia đình.

Cụ thể, tổ công tác Công an huyện Bình Lục phối hợp với Công an xã Phương Liễu (huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) và Công an xã Đào Dương (huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) đã tìm thấy cháu bé tại một nhà trọ trên địa bàn xã Phương Liễu.

Đồng thời, đưa đối tượng đã dụ dỗ cháu H. về cơ quan công an để điều tra làm rõ.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Tăng Văn Nguyên khai nhận quen biết cháu H. qua mạng xã hội từ khoảng tháng 2/2022, thời gian gần đây đã rủ rê cháu H. bỏ đi khỏi nhà để tìm việc làm.

Hiện, Công an huyện Bình Lục phối hợp với Công an huyện Ân Thi (Hưng Yên), Công an huyện Quế Võ (Bắc Ninh) tiếp tục điều tra xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.