Hòa Bình: 3 người chết, 2 người mất tích do mưa lũ

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, mưa lớn đã gây thiệt hại về người, tài sản và hoa màu của người dân trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Theo đó, từ ngày 10/8 đến nay, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có mưa to đến rất to trên diện rộng, một số nơi có lượng mưa trên 300mm (tại trạm Thanh Hà, huyện Lạc Thủy). Mưa lớn đã gây thiệt hại nặng về người, tài sản và một số công trình hạ tầng. Trong đó, mưa lũ đã làm 3 người chết, 2 người mất tích.

Mưa lũ gây tai nạn kinh hoàng

Cụ thể, 2 người hiện đang mất tích vào chiều 11/8 là anh Đinh Ngọc H. (trú tại thôn Đồng Bong, xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy) đi qua suối Ba Hang thuộc địa bàn thông Đồng Bong, xã Đồng Tâm; em Bùi Đức T. (SN 2005, trú tại xóm Bôi Câu, xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình) khi ra sông Bôi quăng lưới đánh cá thì bị lũ cuốn trôi.

Hàng nghìn hécta lúa, hoa màu của người dân tỉnh Hòa Bình ngập trong biển nước.

Ngoài ra, mưa lớn cũng khiến 121 hộ dân bị thiệt hại và ảnh hưởng do sạt lở đất taluy dương và ngập nước tại các huyện: Tân Lạc, Cao Phong, Đà Bắc, Lạc Thủy, Mai Châu... Hơn 1.000ha lúa, hoa màu bị ngập úng, cuốn trôi và vùi lấp; nhiều tuyến đường bị sạt lở gây ách tắc giao thông...

Mưa lớn gây thiệt hại tài sản, nhà cửa của người dân tỉnh Hòa Bình.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, các địa phương đã triển khai các biện pháp thoát úng cho hoa màu, cắm biển cảnh báo khu vực mất an toàn; khắc phục những vị trí sạt lở nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Huy động lực lượng tại chỗ dọn dẹp đất đá sạt lở, sửa chữa nhà ở ổn định đời sống cho nhân dân. Tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình có người chết và huy động lực lượng tiếp tục tìm kiếm những người đang mất tích.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hoà Bình đề nghị các huyện, thành phố cần tích cực triển khai các biện pháp chủ động ứng phó với mưa bão, theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo tình hình thời tiết để có biện pháp ứng phó phù hợp. Đặc biệt, khuyến cáo người dân quản lý, trông giữ, không để trẻ chơi đùa, đi lại khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, khu vực ngập nước...