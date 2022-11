Tìm thấy thi thể nữ sinh lớp 9 mất tích sau khi bỏ lại xe đạp và dép ở trên cầu

Liên quan đến vụ nữ sinh M.T.H.T (học sinh lớp 9, trú thôn Phường Hóp, xã Phong An (huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế) mất tích sau khi bỏ lại xe đạp và dép ở trên cầu, sáng 27/11, lãnh đạo UBND xã Phong An cho biết, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy.

Theo đó, vào khoảng 6h30 ngày 27/11, người dân phát hiện thi thể nữ sinh T tại đoạn sông Bồ gần cầu Tứ Phú, thuộc địa phận phường Tứ Hạ (thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế). Khu vực này cách nơi phát hiện xe đạp và dép của nạn nhân khoảng gần 5km.

Chiếc xe đạp điện và đôi dép do nữ sinh lớp 9 bỏ lại trên cầu An Lỗ trước khi mất tích. Ảnh: R.V.P.Đ.

Hiện thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự và cơ quan công an đang điều tra làm rõ vụ việc.

Như tin đã đưa, trước đó, vào khoảng 23h15 ngày 24/11, chính quyền xã Phong An nhận được tin báo từ người dân về việc trên cầu An Lỗ (xã Phong An) bắc qua sông Bồ xuất hiện một đôi dép và một chiếc xe đạp điện nghi là của nạn nhân nhảy cầu tự tử để lại.

Ngay sau khi nhận thông tin, chính quyền xã phối hợp với các lực lượng liên quan tiến hành xác minh vụ việc. Qua đó xác định người bỏ lại xe đạp điện và đôi dép trên cầu An Lỗ là nữ sinh M.T.H.T.