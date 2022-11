TT-Huế: Nữ sinh lớp 9 mất tích sau khi bỏ lại xe đạp và dép ở trên cầu

Sáng 25/11, theo tin từ UBND xã Phong An (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế), chính quyền xã đang phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức lực lượng tìm kiếm một nữ sinh lớp 9 mất tích.

Chiếc xe đạp điện và đôi dép do nữ sinh lớp 9 bỏ lại trên cầu An Lỗ trước khi mất tích. Ảnh: R.V.P.Đ

Trước đó, vào khoảng 23h15 ngày 24/11, chính quyền xã Phong An nhận được tin báo từ người dân về việc trên cầu An Lỗ (xã Phong An) xuất hiện một đôi dép và một chiếc xe đạp điện nghi là của nạn nhân nhảy cầu tự tử để lại.

Ngay sau khi nhận thông tin, chính quyền xã Phong An phối hợp với các lực lượng liên quan tiến hành xác minh vụ việc. Qua đó, xác định người bỏ lại xe đạp điện và đôi dép trên cầu An Lỗ là là một nữ sinh tên T (trú thôn Phường Hóp, xã Phong An). Em T đang là học sinh lớp 9.

Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, hiện lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy nữ sinh T.