Tin bão mới nhất: Cơn bão đầu tiên trong năm 2024 ít khả năng đi vào Biển Đông

Tin bão mới nhất: Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, sau đó đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Bắc và có khả năng mạnh lên thành bão nhưng ít khả năng đi vào Biển Đông . Khi mạnh lên thành bão thì đây sẽ là cơn bão đầu tiên trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trong năm 2024.

Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 70mm, mưa tập trung vào chiều và đêm.

Trước đó, chiều 23/5, thông tin về tin bão mới nhất với báo chí, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cho biết, hiện ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương (phía Đông khu vực miền Nam Philippines) đang tồn tại một áp thấp nhiệt đới.

Dự báo tin bão mới nhất, sau khi mạnh lên thành bão ở Tây Bắc Thái Bình Dương, bão sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc men dọc khu vực phía Đông của Philippines, sau đó có khả năng di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc rồi đi ngược trở ra Tây Bắc Thái Bình Dương.

Hiện nay, dự báo của các Trung tâm dự báo bão quốc tế cho thấy cơn bão đi về phía Tây sâu nhất (đi vào kinh tuyến khoảng 123 độ kinh Đông) rồi chuyển hướng đi ra ngoài.

Ông Nguyễn Văn Hưởng nhận định ảnh hưởng của bão gây gió mạnh, mưa lớn đến phía Đông Biển Đông cũng rất thấp.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đang theo dõi sát diễn biến của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão này.

Hiện tượng trên cho thấy dấu hiệu mùa bão trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương đã bắt đầu.

Theo thống kê, vào tháng 5 hàng năm, trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương có khoảng 1,3 cơn bão/áp thấp nhiệt đới xuất hiện. Như vậy, gần như năm nào trên Tây Bắc Thái Bình Dương cũng xuất hiện bão, áp thấp nhiệt đới.

Đưa ra nhận định xu thế thiên tai khí tượng thủy văn đến hết năm 2024, ông Hoàng Đức Cường dự báo có khoảng 11 - 13 cơn bão trên Biển Đông và 5 - 7 cơn ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng sẽ tập trung vào nửa cuối mùa bão (từ tháng 9 - 11/2024). "Biến đổi khí hậu tiếp tục tác động làm gia tăng tính cực đoan (gồm cả tối thấp và tối cao) nên năm 2024 dự báo sẽ có diễn biến thiên tai khí tượng thủy văn phức tạp gồm cả nắng nóng, hạn mặn, dông lốc, mưa đá hơn mức bình thường vào nửa đầu năm và mưa, bão, lũ, ngập lụt xuất hiện nhiều, tập trung vào nửa cuối năm. Đây là kịch bản tác động khá giống với hình thái diễn biến ENSO năm 2020", ông Hoàng Đức Cường nói.

Dự báo thời tiết chi tiết các vùng, miền cả nước ngày 24/5:

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Thủ đô Hà Nội có lúc có mưa rào và dông. Gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế , chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; riêng vùng ven biển có khả năng xảy ra lốc xoáy. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi hơn 32 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió Đông Nam cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; riêng vùng ven biển có khả năng xảy ra lốc xoáy. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Tây Nguyên chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.