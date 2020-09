Tin công nghệ (1/9): Tiết lộ đam mê đặc biệt của tỷ phú Bill Gates

Tiết lộ đam mê đặc biệt của tỷ phú Bill Gates

Bill Gates đang sở hữu khối tài sản trị giá 125 tỷ USD. Ông kiếm được phần lớn tài sản với tư cách là CEO và Chủ tịch của tập đoàn Microsoft.

Từ khi thành lập năm 1994, quỹ từ thiện Bill & Melinda Gates đã cho đi hàng chục tỷ USD vì các mục đích tốt đẹp trên thế giới.

Ngoài việc đầu cơ "tiền đẻ ra tiền" vào các dự án bất động sản, cổ phần vào các công ty, tỷ phú này còn dùng tiền thoả mãn những đam mê như mua trang trại ngựa, mua máy bay riêng, mua siêu xe oto.

Đặc biệt, Bill Gates còn "đốt tiền" vào sưu tầm những món đồ quý giá. Năm 1994, Gates mua một bản thảo viết tay nổi tiếng của Leonardo Da Vinci với giá 30,8 triệu USD.

Bên cạnh đó, ông còn mua tác phẩm "Distant Thunder" giá 7 triệu USD năm 1996, "The Nursery" giá 10 triệu USD năm 1997, "Room of Flowers" giá 20 triệu USD năm 1998, "Lost on The Grand Banks" giá 36 triệu USD năm 1998 và "Polo Crowd" giá 28 triệu USD năm 1999.

Samsung bán nhà máy LCD lớn nhất Trung Quốc với giá 1 tỷ USD

Theo Sammobile, TCL vừa hoàn tất thương vụ mua lại nhà máy lớn nhất của Samsung đặt tại Tô Châu (Trung Quốc), với 60% cổ phần thuộc về CSOT - một công ty con của TCL chuyên về tấm nền.

Ở chiều ngược lại, thương vụ mua nhà máy Samsung mở ra nhiều cơ hội lớn đối với TCL.

TCL đứng trước cơ hội lón.

Cụ thể là với việc mua lại nhà máy của Samsung Display, TCL Technology giờ đây sẽ sở hữu tới ba dây chuyền thế hệ thứ 8,5 và hai dây chuyền thế hệ thứ 11. Trước xu hướng TV màn hình lớn - giá rẻ, TCL Technology hiện có rất nhiều cách để mở rộng thị phần của mình mà không tốn quá nhiều thời gian và nguồn lực.

Thương vụ TikTok có thể được công bố sớm

ByteDance đã chọn một đối tác để bán lại TikTok Mỹ, New Zealand và Australia, thoả thuận có thể được công bố vào 1/9.

Tuy nhiên, ngay cả khi TikTok chọn được đối tác để "bán thân", thương vụ này vẫn có thể bị chậm hoặc thêm nhiều vấn đề phát sinh bởi Trung Quốc mới đây đã cập nhật danh sách cấm xuất khẩu các sản phẩm công nghệ.

Huawei có thể phải bỏ thị trường smartphone

Chia sẻ với My Fix Guide, Ming-Chi Kuo cho biết khả năng cạnh tranh và thị phần của Huawei trên thị trường smartphone sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực, bất kể công ty Trung Quốc có được cung cấp thêm linh kiện sau 15/9 hay không.

Mảng smartphone của Huawei khó có thể tồn tại dưới áp lực lệnh cấm từ Mỹ.

Theo giới phân tích, nếu Huawei hết linh kiện sản xuất, lượng smartphone của hãng có thể giảm 75% trong năm tới. Một nguồn tin tiết lộ, nguồn cung chip 5G của Huawei còn rất ít, dự kiến sẽ hết vào quý I/2021.