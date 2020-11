Tin công nghệ (11/11): Apple sắp ra mắt iPhone gập, Macbook Pro mới trình làng

Apple sắp ra mắt iPhone gập?

Theo thông tin rò rỉ từ nhiều nguồn uy tín thì Apple đang phát triển iPhone màn hình gập và người dùng sẽ không còn phải đợi quá lâu để được tận mắt chứng kiến sản phẩm mới này. iPhone gập của Apple sẽ không sở hữu màn hình gập giống như Galaxy Fold hay Mate X... mà sẽ sở hữu kiểu thiết kế với 2 màn hình và gập đôi lại, tương tự như mẫu smartphone Surface Duo mà Microsoft đã giới thiệu vào năm ngoái.

iPhone gập sẽ có cấu hình mạnh với ít nhất RAM 8 GB, bộ nhớ trong 256 GB, chạy chip A-series mới nhất và có giá từ 1.499 USD. Máy sẽ được công bố vào tháng 11/2022. Hiện Apple đã đặt hàng số lượng lớn tấm nền OLED dẻo mới từ Samsung. Với việc ra mắt iPhone gập thì Apple cũng sẽ khai tử iPad mini vào năm 2022.





Macbook Pro mới trình làng

Sự kiện "One more thing" diễn ra rạng sáng 11/11 đã diễn ra với sự ra mắt của MacBook Pro 13 inch, MacBook Air và Mac mini sử dụng M1 - chip xử lý do Apple tự phát triển với kiến trúc ARM thay cho CPU Intel kiến trúc x86. Thay đổi lớn nhất trên MacBook Pro 13 inch phiên bản mới nằm ở chip xử lý M1 gồm CPU 8 nhân (4 nhân hiệu năng cao, 4 nhân tiết kiệm năng lượng), 16 tỷ bóng bán dẫn và bộ xử lý đồ họa (GPU) 8 nhân. Hãng cho biết M1 là chip xử lý với "nhân CPU nhanh nhất thế giới".

MacBook Pro 13 inch với chip M1 được bán với giá khởi điểm 1.299 USD cho bản RAM 8 GB, SSD 256 GB, đắt nhất là 2.299 USD cho bản RAM 16 GB, SSD 1 TB. Sản phẩm đã có thể đặt trước trên website Apple, dự kiến giao hàng trong tuần sau.

BKAV ra mắt phần mềm bảo vệ giao dịch ngân hàng

Mới đây BKAV đã cho ra mắt phần mềm Bkav Pro Mobile với tính năng nổi bật là bảo vệ giao dịch ngân hàng trên smartphone. Đây là phần mềm trang bị trí tuệ nhân tạo, tự động phát hiện phần mềm độc hại có nguy cơ chiếm đoạt tài khoản ngân hàng của người dùng, đảm bảo an toàn giao dịch trên smartphone.

Ngoài tính năng bảo vệ giao dịch ngân hàng, một điểm nổi bật của Bkav Pro Mobile là khả năng chặn tin rác với tỷ lệ thành công lên tới 100%. Sản phẩm được trang bị công nghệ chặn cuộc gọi không mong muốn, chống trộm, tìm vị trí điện thoại, sao lưu danh bạ, tin nhắn, cuộc gọi và nhiều tính năng, tiện ích khác. Sản phẩm có giá 99.000 đồng cho một năm bản quyền sử dụng.

Mediatek ra mắt chip tiến trình 6nm

Theo GSMArena, Mediatek đang âm thầm và chuẩn bị cho ra mắt con chip mới dựa trên công nghệ xử lý 6nm và sẽ có kiến trúc tương tự như nền tảng Exynos 1080 sắp tới của Samsung. Con chip mới của Mediatek có có số model là MT689x (chưa rõ chữ số cuối cùng) và tích hợp GPU Mali-G77. Nguồn rò rỉ Digital Chat Station tuyên bố chip này sẽ đạt hơn 600.000 điểm trên AnTuTu, tương đương với điểm của Qualcomm Snapdragon 865.