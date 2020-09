Tin công nghệ (11/9): Thợ Trung Quốc làm điện thoại hàng dựng trong 5 phút

Thợ Trung Quốc đóng một điện thoại hàng dựng trong nháy mắt

Tờ GXNews của Trung Quốc đưa tin, một người đàn ông họ Vương mới bị bắt với tội danh làm giả nhãn hiệu đã đăng ký. Khi tìm đến ngôi nhà của Vương, cảnh sát phát hiện ra ngôi nhà chất đống đủ loại linh kiện điện thoại di động.

Bàn làm việc của Vương, nơi 5 phút cho thể "xuất xưởng" một chiếc smartphone Huawei. Ảnh: GXNews.

Người đàn ông 28 tuổi này khai, từng học cách lắp ráp điện thoại khi làm việc tại Thẩm Quyến, nơi được ví như "Thung lũng Silicon" phiên bản Trung Quốc.

Sau đó anh về quê, giúp người thân quản lý cửa hàng trực tuyến chuyên bán các sản phẩm điện tử. Tại đây, Vương được cung cấp các phụ kiện cần thiết để lắp ráp một chiếc smartphone. Với kỹ thuật của mình, anh có thể lắp một chiếc điện thoại trong 5 phút.

Tiết lộ chi phí sản xuất của Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Một báo cáo mới nhất từ TechInsights cho thấy Galaxy S20 Ultra 5G có giá 549 USD (khoảng 12 triệu đồng) để sản xuất, tương đương khoảng 42% giá bán đề xuất. Con số này đề cập đến giá linh kiện (BoM) và không bao gồm chi phí quảng cáo cũng như Nghiên cứu và Phát triển (R&D).



Lợi nhuận mà Samsung thu về từ việc bán được những chiếc Galaxy Note 20 Ultra là rất cao.

Trong đó, modem Snapdragon X55 5G là linh kiện đắt nhất khi nó có giá lên tới 97.2 USD và màn hình Dynamic OLED 6.9 inch với tần số quét 120Hz là thành phần đắt thứ hai khi nó có giá lên tới 91.50 USD. Chipset Snapdragon 865+ là linh kiện đắt thứ ba trong chiếc Galaxy Note 20 Ultra khi nó có giá lên tới 57 USD.

Sạc, cáp và các phụ kiện khác có giá 11 USD cho cả bộ, có thể không phải là một số tiền lớn nhưng nếu xét đến hàng triệu điện thoại thông minh Samsung xuất xưởng, công ty Hàn Quốc sẽ tiết kiệm được "một núi tiền" nếu loại bỏ những thứ này khỏi hộp bán lẻ.

Huawei tung đồng hồ dùng pin 2 tuần

Trong sự kiện ra mắt Huawei Seamless AI Life, Huawei đã ra mắt khá nhiều sản phẩm mới của mình, và chiếc smartwatch Watch GT 2 Pro là một trong số đó. So với thế hệ trước, Watch GT 2 Pro được nâng cấp khá nhiều về tính năng và giá bán cũng cao hơn đôi chút là từ 9 triệu đồng.

Theo Huawei, đồng hồ Watch GT 2 Pro mới ra mắt có thân làm bằng titan, mặt kính sapphire và mặt sau bằng gốm, giúp nó trông cực kỳ cao cấp, sang trọng. Huawei Watch GT2 Pro được giới thiệu là có thời lượng pin lên tới 14 ngày chỉ với một lần sạc. Smartwatch này còn hỗ trợ công nghệ sạc nhanh giúp người dùng có thêm 10 giờ sử dụng chỉ trong 5 phút sạc.

Doanh số iPhone tại Trung Quốc tăng trở lại

Theo AppleInsider, doanh số smartphone đã tăng trở lại so với tháng trước trong tháng 8 sau ba tháng giảm liên tiếp. Trong khi các nhà sản xuất nội địa Trung Quốc chứng kiến lô hàng của họ tăng khoảng 18% so với tháng trước thì doanh số smartphone do các công ty nước ngoài sản xuất (chủ yếu là Apple) tăng 56% so với cùng kỳ.

Các thương hiệu quốc tế đã xuất xưởng 2,5 triệu smartphone trên khắp Trung Quốc trong tháng 8. Con số này cao hơn đến 2 triệu chiếc so với tháng 2, thời điểm doanh số smartphone chỉ đạt 500.000 chiếc do đại dịch Covid-19.