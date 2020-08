Tin công nghệ (12/8): Khó tin máy bay Boeing 747 phải dùng đĩa cổ 50 năm trước

Khó tin máy bay Boeing 747 phải dùng đĩa cổ 50 năm trước

Công nghệ lưu trữ ngày nay đang có những bước phát triển như vũ bão. Tuy nhiên dòng máy bay chở khách 747-400 của hãng Boeing vẫn đang nhận được các bản cập nhật phần mềm quan trọng thông qua…một chiếc đĩa mềm 3,5 inch – ra mắt lần đầu từ năm 1971.

Dùng công nghệ thấp để ... bảo mật cao.

Thực tế đĩa mềm 3,5 inch trên thực tế vẫn đang được sử dụng trên khá nhiều loại máy bay chở khách khác nhau. Chẳng hạn, rất nhiều chiếc máy bay Boeing 737 vẫn đang sử dụng đĩa mềm để tải các phần mềm điện tử hàng không trong suốt nhiều năm.

Theo nhiều chuyên gia công nghệ, việc các hãng hàng không vẫn ưa chuộng việc sử dụng đĩa mềm là có lý do. Theo đó, các hãng hàng không quan niệm: Công nghệ càng thấp thì mức độ an toàn càng cao. Việc sử dụng đĩa mềm, thay vì kết nối vào các hệ thống kỹ thuật số, sẽ giúp hạn chế tối đa việc những kẻ có ý đồ xấu xâm nhập vào hệ thống và gây ảnh hưởng đến an toàn chuyến bay.

Sony dự báo có lãi bán điện thoại sau 4 năm

Sony đã bán được 800 nghìn điện thoại Xperia trong ba tháng gần gây, theo báo cáo tài chính quý II/2020 vừa được công bố. So với cùng kỳ năm ngoái, doanh số smartphone của Sony đã giảm 100 nghìn chiếc.

Điện thoại Sony có tiến triển.

Tuy nhiên, với mảng kinh doanh liên tiếp giảm trong suốt nhiều năm, cộng hưởng với việc dịch bệnh Covid-19 khiến thị trường smartphone toàn cầu lao dốc, sự sụt giảm lần này của Sony lại được đánh giá là không đáng kể. Thậm chí hãng còn coi đây là dấu hiệu tích cực khi so với quý I/2020, doanh số quý II đã tăng gấp đôi.

Từ kết quả này, hãng điện tử Nhật Bản dự báo mảng kinh doanh di động của họ sẽ có lãi sau 4 năm liên tiếp chịu lỗ. Năm tài chính 2020 sẽ kết thúc vào tháng 3/2021, kết quả sẽ được công bố vào tháng 4/2021.

Vén màn vụ tàu con thoi của NASA "nổ tung" năm 2003

Phần cánh tàu con thoi Columbia gặp lỗi khiến nó nổ tung năm 2003, NASA biết trước lỗi này nhưng không có phương án khắc phục kịp thời.

Nguyên nhân đã quá rõ, một lỗ thủng trên cánh trái do miếng bọt biển rơi vào. Lúc hạ cánh, nhiệt độ đã tăng lên 4.400 độ C và đốt cháy các bộ phận trong cánh.

7 phi hành gia thiệt mạng.

Vụ nổ khiến cựu Tổng thống Mỹ George Bush dừng chương trình tàu con thoi vào năm 2004, thay đổi lịch sử khám phá vũ trụ Mỹ. Trước thảm họa năm 2003, tàu con thoi này đã thực hiện 27 nhiệm vụ từ khi phóng lần đầu năm 1981.