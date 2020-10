Tin công nghệ (27/10): iPhone 8 Plus giảm giá mạnh, Facebook gặp lỗi nghiêm trọng

iPhone 8 Plus giảm giá mạnh

Với sự ra mắt của iPhone 12, iPhone 8 Plus đang giảm giá mạnh tại Việt Nam. Ra mắt từ năm 2017 nhưng nhờ vẻ ngoài tinh tế cùng cấu hình tốt nên iPhone 8 Plus vẫn đang rất được ưa chuộng. Sản phẩm đang được bán với giá 12,7 triệu đồng cho bản 128 GB, giảm 700.000 đồng so với tháng trước. Các hệ thống cho biết bản 64 GB đã hết hàng.

Cùng với iPhone 8 Plus, nhiều mẫu điện thoại khác cũng đang giảm giá dịp cuối năm nhằm kích cầu tiêu dùng. Điển hình là Galaxy S20 FE giảm 1,3 triệu chỉ còn 14,7 triệu đồng. Hay như Vivo V20 cũng chỉ còn 7,6 triệu đồng, giảm 900.000 đồng.

Facebook gặp lỗi nghiêm trọng

Tối ngày 26/10 người dùng tại đồng loạt nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam đã gặp phải lỗi khi sử dụng Facebook. Theo đó News Feed bỗng dưng hiển thị bài viết từ những người lạ, rất ít hoặc không bao giờ tương tác. Trong khi đó, những bài đăng chứa nhiều ảnh lại bị tách ra thành từng bài viết gồm một ảnh. Các bài viết được hiển thị theo thứ tự thời gian từ mới đến cũ, không phải dựa vào tài khoản thường xuyên tương tác như trước.

Đến gần 0h ngày 27/10 lỗi này mới cơ bản được khắc phục, tình trạng News Feed đã trở lại bình thường. Lỗi này được các chuyên gia cho rằng phát sinh trong quá trình thay đổi thuật toàn của Facebook. Tuy nhiên Facebook không đưa ra bất kỳ bình luận nào về lỗi nói trên.

Vingroup phát hiện lỗi trên Adobe Illustrator

Theo đó chuyên gia Trần Văn Khang - Trưởng nhóm Phân tích mã độc, Công ty VinCSS (Tập đoàn Vingroup) phát hiện 3 lỗ hổng bảo mật trên phần mềm thiết kế Adobe Illustrator. Đây là phần mềm thiết kế được sử dụng rộng rãi trên thế giới. Lỗi này là lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng mà nếu khai thác được, hacker có thể thực thi mã tùy ý trên máy tính của nạn nhân.

Sau khi được công bố, chính Adobe đã ghi nhận và công bố trên trang hỗ trợ người dùng Illustrator của hãng. Thành tựu này cho thấy trình độ của chuyên gia Việt Nam ngày càng tiến bộ, đồng thời cho thấy vai trò của Việt Nam trong tham gia đóng góp cho cộng đồng an ninh mạng thế giới.

LG ra mắt smartphone 4 camera giá siêu rẻ

LG Q52 vừa được LG chính thức cho ra mắt tại thị trường Hàn Quốc. Đây là chiếc smartphone kế nhiệm của LG Q51. LG Q52 là chiếc điện thoại tầm trung, sở hữu 4 camera 48 MP và dung lượng pin khá. Điện thoại được trang bị màn hình IPS LCD 6,6 inch đục lỗ cung cấp độ phân giải HD+, trong khi camera trước 13 MP cho chất lượng ở mức tốt.

Bên trong điện thoại đi kèm chip MediaTek Helio P35 tốc độ 2,3 GHz - một bản nâng cấp so với chip Helio P22 có trên LG Q41. Kết hợp với đó là RAM 4 GB và bộ nhớ trong 64 GB có thể mở rộng qua khe cắm thẻ nhớ microSD. LG Q52 có mức giá khoảng 299 USD (6,93 triệu đồng).