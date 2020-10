Tin công nghệ (23/10): iPhone 12 vắng khách mua, AirPods Pro 2 lộ diện

iPhone 12 vắng khách mua

Đúng 9h sáng ngày 23/10 Apple đã chính thức mở bán hai sản phẩm gồm iPhone 12 và iPhone 12 Pro trên toàn cầu. Dù là sự kiện thường năm và được mong chờ nhưng năm nay các cửa hàng của Apple khá vắng vẻ và đìu hiu. Theo ghi nhận tại Úc và Nhật, thay vì khách hàng xếp hàng dài để trở thành người đầu tiên sở hữu iPhone thì đa số người tập trung là phóng viên.

Nguyên nhân chính khiến iPhone 12 vắng khách mua tại cửa hàng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, dẫn đến người dùng ngại ra ngoài và tiếp xúc với đông người. Ngoài ra Apple đang mở thêm hình thức giao hàng “Express” - cho phép người dùng đặt hàng online sau đó đến Apple Store lấy sản phẩm và ra về nhanh chóng giúp không quá nhiều người tập trung như mọi năm.

Google Chrome xuất hiện lỗi cực lớn

Theo nhà nghiên cứu Sergei Glazunov thuộc dự án Google Project Zero, ông đã phát hiện một lỗ hổng bảo mật và gửi cảnh báo tới Google ngày 19/10. Theo đó lỗ hổng này làm phá hủy bộ nhớ, hay được gọi là lỗi tràn bộ đệm trong FreeType - một thư viện phát triển phần mềm mã nguồn mở hỗ trợ hiển thị phông chữ khác nhau trên Chrome. Từ lỗ hổng này hacker có thể thực hiện mã lệnh thực thi tùy ý từ xa để chiếm quyền điều khiển máy tính nạn nhân, thâm nhập sâu và xem được các thông tin nhạy cảm.

Ngay sau khi phát hiện, Google đã phát hành bản vá cho Chrome để thực hiện vá khẩn cấp lỗ hổng này. Ngoài lỗ hổng FreeType, Google tuần này cũng vá 4 lỗi khác của Chrome, trong đó có ba lỗi nguy cơ cao và một lỗi ở mức trung bình. Rất nhiều ứng dụng đã khuyến khích người dùng cập nhật trình duyệt Chrome của trên thiết bị của họ ngay lập tức để đảm bảo an toàn thông tin.

Apple AirPods Pro 2 lộ diện

Theo thông tin rò rỉ được tiết lộ trên Twitter thì phiên bản kế nhiệm của AirPods Pro sẽ đi kèm với giá bán là 249 USD (khoảng 5.8 triệu đồng) và chỉ có sẵn để mua vào quý 4 năm 2021 hoặc đầu năm 2022. Cũng theo nguồn tin này thì Apple AirPods Pro 2 sẽ có hời lượng pin tốt hơn, tính năng khử tiếng ồn chủ động được cải thiện và thậm chí được trang bị cảm biến ánh sáng xung quanh mới.

Huawei Mate 40 ra mắt với 4 phiên bản

Huawei đã công bố cấu hình và cho ra mắt 4 phiên bản của Huawei Mate 40 bao gồm: Mate 40, 40 Pro và 40 Pro+ và Mate 40 RS hợp tác cùng Porsche Design. Cả 4 phiên bản có cùng ngôn ngữ thiết kế với khung kim loại mỏng, hai mặt kính cong 4 cạnh, màn hình dạng đục lỗ.

Huawei Mate 40 là dòng smartphone cao cấp thứ hai được trang bị vị xử lý sản xuất trên tiến trình 5 nm. Chip Kirin 9000 của Huawei có 15,3 tỷ bóng bán dẫn, nhiều hơn 30% so với Apple A14. CPU trong chip nhanh hơn 10% so với Snapdragon 865+. Chip đồ hoạ Mali-G78 với 24 nhân GPU, hiệu năng của NPU cũng cao hơn 2,4 lần so với Snapdragon 865+.

Một điểm nhấn nữa của Huawei Mate 40 là cụm 3 camera chính ở mặt lưng với chất lượng chụp ảnh siêu đẹp. Theo đánh giá của DxOMark, Mate40 Pro đạt 140 điểm số về khả năng chụp ảnh, 116 điểm quay video, 88 điểm quay về khả năng zoom, kéo theo tổng điểm trung bình là 136 điểm. Với số điểm này Huawei Mate 40 xếp ở vị trí số 1 trong bảng xếp hạng smartphone có camera tốt nhất, cách xa đối thủ ở vị trí thứ 2 tới 3 điểm.