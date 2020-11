Tin công nghệ (3/11): Apple ra mắt sản phẩm mới, lộ diện thiết kế iPhone 13

Apple ra mắt sản phẩm mới

Apple mới đây đã gửi đến giới truyền thông thư mời tham gia sự kiện "One more thing". Tên của sự kiện lấy cảm hứng từ câu nói của cố CEO của hãng, Steve Jobs nói trước khi công bố một sản phẩm quan trọng. Theo lời mời thì sự kiện sẽ được diễn ra ngày 10/11 - một tháng sau lễ ra mắt iPhone 12.

Theo nhiều chuyên gia, nhiều khả năng Apple sẽ cho ra mắt ba MacBook mới tại sự kiện 'One more thing' năm nay. Theo đó cả ba MacBook thế hệ mới nhiều khả năng sẽ chạy con chip Silicon do chính Apple phát triển dựa trên kiến trúc ARM. Trước đó, các máy MacBook, iMac, Mac Pro đều sử dụng chip Intel từ năm 2005. Con chip mới sẽ có hiệu suất cao hơn và mức tiêu thụ năng lượng ít hơn so với chip Intel nhờ được tinh chỉnh và tối ưu, ngoài ra nó cũng tối ưu hơn với hệ sinh thái của Apple.

Samsung Galaxy S21 Ultra có cụm camera 'khủng'

Theo thông tin rò rỉ trên internet thì chiếc Samsung Galaxy S21 Ultra sẽ được trang bị cụm camera khủng nhất từ trước đến nay. Theo đó, 4 camera sau thay vì chỉ 3 như trên "đàn em" S20. Camera chính được cho là sẽ có cảm biến 108 megapixel thế hệ mới, camera góc siêu rộng 16 megapixel, camera tele và camera tiềm vòng có cùng độ phân giải 10 megapixel. Samsung có thể trang bị cảm biến thứ 5 dưới đèn flash. Samsung Galaxy S21 Ultra dự kiến sẽ được ra mắt vào tháng 2 năm 2021 và nhiều khả năng không kèm tai nghe hoặc sạc.

Nhiều smartphone giảm giá đầu tháng 11

Với mục đích kích cầu cuối năm, cũng như 'dọn kho' đón hàng mới trong dịp đầu năm, hàng loạt smartphone đang giảm giá mạnh. Điển hình là Xiaomi Mi Note 10 đang được bán với giá 9,3 triệu đồng, giảm 1,7 triệu đồng so với tháng trước.

Hay như Nokia 5.3 được lên kệ tại Việt Nam từ ngày 8/6, giá 4 triệu đồng. Tuy nhiên hiện tại một số cửa hàng bán model này giá 2,7 triệu đồng. Oppo A92 được giảm 600.000 đồng, còn 5,9 triệu đồng. Vsmart Aris có giá 6 triệu đồng, giảm 1,5 triệu đồng. OnePlus 8 Pro được giảm 1 triệu đồng còn 23 triệu đồng.

Lộ diện thiết kế iPhone 13

Thông tin được Mac Otakara tiết lộ thì một nguyên mẫu iPhone 13 đã bị rò rỉ. Dựa vào những thông tin này thì ta có thể thấy thiết kế tổng thể của iPhone 13 sẽ rất giống với iPhone 12. Phần khung viền vuông vắn, làm từ nhôm và thép không gỉ. Mặt phía trước của iPhone 13 vẫn có tai thỏ, kích thước rãnh tai thỏ giống với iPhone 12.

Theo nguồn tin này thì iPhone 13 sẽ được trang bị màn hình 120Hz, ngoài ra không có cải tiến gì nhiều. Có vẻ như iPhone 13 sẽ lại chỉ là một bản nâng cấp phần cứng và một số tính năng của iPhone 12.

Viettel và Mobiphone triển khai mạng 5G

Bộ Thông tin và Truyền thông cấp mới đây đã cấp giấy phép cho Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (Viettel) và Tổng công ty Viễn thông MobiFone triển khai thử nghiệm thương mại mạng và dịch vụ viễn thông 5G.

Theo đó, Viettel sẽ được thử nghiệm thương mại mạng 5G tại Hà Nội với quy mô không vượt quá 140 trạm. Đơn vị này sẽ được quyền sử dụng các đoạn băng tần đã quy hoạch, gồm dải băng tần 2.500 - 2.600 MHz, 3.700 - 3.800 MHz và 27.100 - 27.500 MHz để thử nghiệm thương mại 5G. Trong khi đó, MobiFone được cấp phép thử nghiệm tại băng tần 2.600 MHz. Đơn vị này được phép thử nghiệm với số lượng không quá 50 trạm tại TP HCM.