Hôm nay (12/8), Thủy điện Hòa Bình đóng liên tiếp ba cửa xả đáy để đảm bảo an toàn cho hạ du

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT vừa ban hành Công điện số 5876 /CĐ-BNN-ĐĐ lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình về việc đóng 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình vào hồi 10h00' ngày 12/8/2024 và đóng tiếp cửa xả đáy thứ 2 vào hồi 16h00' ngày 12/8/2024 và Công điện số 5893 /CĐ-BNN-ĐĐ lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình về việc đóng tiếp cửa xả đáy thứ 3 của hồ thủy điện Hòa Bình vào hồi 22h00′ cùng ngày.

Thủy điện Hòa Bình sẽ đóng liên tiếp 3 cửa xả đáy vào lúc 10h00,16h00 và 22h00 hôm nay (12/8)

Theo đó, vào hồi 10h00′ ngày 12/8/2024, mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình ở cao trình 101,16m, lưu lượng đến hồ 478m3/s, lưu lượng xả 8.342m3/s.

Sau khi đóng lần lượt 3 cửa xả đáy, Công ty Thủy điện Hòa Bình tiếp tục tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa kịp thời báo cáo về Bộ Nông nghiệp và PTNT (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai) và các cơ quan liên quan theo quy định.

Ngoài ra, để đảm bảo an toàn cho công trình và các hoạt động ven sông, Bộ Nông nghiệp và PTNT cũng có công văn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố: Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Nam, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình thông báo đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông biết thông tin để chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn và điều chỉnh hoạt động cho phù hợp; không để người dân đến những khu vực có nguy cơ sạt lở, công trình đang thi công, tránh những thiệt hại đáng tiếc.

Báo cáo kịp thời các tình huống bất thường về Bộ Nông nghiệp và PTNT (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai). Tình hình mưa lũ ở miền Bắc dự báo sẽ phức tạp trở lại, khu vực này bước vào một đợt mưa lớn mới và kéo dài nhiều ngày tới.

Trước đó, thủy điện Sơn La được lệnh đóng cửa xả lũ cuối cùng vào hồi 18h ngày 10/8. Sau khi đóng hết cửa xả đáy, công ty thủy điện Sơn La tiếp tục tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa kịp thời báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trước đó, các cửa xả hồ thủy điện Thác Bà và Tuyên Quang cũng đã được đóng để đảm bảo an toàn cho hạ du. Như vậy đến nay, hầu hết các hồ thủy điện đã đóng cửa xả dù miền Bắc vẫn đang diễn ra mưa lớn các tỉnh miền núi. Việc đóng cửa xả hồ thủy điện nhằm đảm bảo an toàn cho hạ du, giúp người dân ổn định sản xuất sau một thời gian dài các hồ thủy điện đồng loạt xả lũ do mưa lớn.

Cảnh báo mưa lớn ở các tỉnh Bắc Bộ

Đêm qua và sáng nay (12/8), ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 11/8 đến 08h ngày 12/8 cục bộ có nơi trên 70mm như: Yên Thế (Yên Bái) 96.4mm, Thành Long (Tuyên Quang) 137.6mm, Điềm Mặc (Thái Nguyên) 76.2mm, Quỳ Châu (Nghệ An) 84.4mm, …

Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24 giờ đến 48 giờ tới: Từ sáng ngày 12/8 đến sáng ngày 14/8, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Dự báo chi tiết:

Khu vực Thời gian ảnh hưởng Tổng lượng (mm) Bắc Bộ Từ 09h/12/8 – 09h/14/8 50-100, cục bộ có nơi trên 200

Ngoài ra ngày và đêm 12/8, ở Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm (mưa tập trung vào thời gian chiều tối và đêm).

Ngày và đêm 14/8, ở khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Đợt mưa lớn này có khả năng kéo dài đến ngày 15/8.

Trong đợt mưa này, lượng mưa lớn thường xảy ra tập trung vào chiều tối và đêm, trên phạm vi hẹp (ở không gian cấp tỉnh) với cường suất lớn nên khả năng rất cao gây lũ quét, sạt lở đất, ngập úng tại các khu vực trũng, thấp, đặc biệt trên khu vực các tỉnh vùng núi (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên cổng thông tin điện từ của Tổng cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn/ và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất). Cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.