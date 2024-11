Miền Bắc đón liên tiếp 2 đợt không khí lạnh khiến trời rét đậm, nhiệt độ giảm sâu cỡ nào?

Tin không khí lạnh ở miền Bắc mới nhất: Diễn biến thời tiết trong 24 giờ qua

Hiện nay (01/11), bộ phận không khí lạnh đã báo tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Diễn biến không khí lạnh trong 24 giờ đến 48 giờ tới như sau:

Trên đất liền: khoảng chiều tối và đêm 01/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Tin không khí lạnh ở miền Bắc mới nhất: Miền Bắc đón liên tiếp 2 đợt không khí lạnh khiến trời rét đậm, nhiệt độ giảm sâu thế nào?

Trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ thời tiết ít thay đổi. Từ đêm 01/11, ở Bắc Bộ đêm và sáng sớm trời lạnh, riêng vùng núi đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 18-21 độ, vùng núi 15-18 độ, vùng núi cao có nơi dưới 15 độ; ở Thanh Hoá-Nghệ An nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20-23 độ.

Trên biển: từ đêm 01/11, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh lên cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng biển cao từ 1,5-2,5m. Từ ngày 02/11, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng biển cao từ 2,0-3,5m.

Dự báo chi tiết:

Thời điểm dự báo Khu vực ảnh hưởng Nhiệt độ thấp nhất (oC) Nhiệt độ trung bình (oC) Đêm 01/11 và ngày 02/11 Bắc Bộ 20-22, vùng núi 18-20 độ, vùng núi cao có nơi dưới 16 23-25, vùng núi có nơi dưới 22 Đêm 02/11 và ngày 03/11 Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An 19-21; vùng núi Bắc Bộ 17-19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 15 22-24, vùng núi có nơi dưới 22

Sau đợt không khí lạnh đầu tiên, từ ngày 4-9/11, một đợt không khí lạnh mạnh hơn sẽ tác động đến miền Bắc, kèm theo mưa rào và dông. Đến ngày 5/11, nhiệt độ sẽ giảm mạnh khiến toàn miền chuyển rét, đặc biệt về đêm và sáng sớm.

Nhiệt độ ban ngày tại Bắc Bộ sẽ dao động từ 20-24 độ C, ban đêm giảm xuống còn 16-20 độ C, trong khi các vùng núi cao như Mẫu Sơn, Đồng Văn và Sa Pa có thể giảm xuống dưới 15 độ C. Tại Hà Nội, từ ngày 5/11, trời sẽ rét cả ngày lẫn đêm, với nhiệt độ ban ngày từ 21-23 độ C, ban đêm hạ xuống 17-19 độ C.

Dự báo không khí lạnh, mưa bão và áp thấp nhiệt đới từ tháng 11

Không chỉ miền Bắc, từ ngày 3/11, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ cũng sẽ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, khiến mưa lớn xuất hiện. Khu vực này dự kiến có mưa vừa, mưa to, và cục bộ có nơi mưa rất to kéo dài từ 4-9/11.

Tình hình thời tiết tại các khu vực khác cũng có dấu hiệu thay đổi, với mưa rào và dông cục bộ trong khoảng chiều và tối ngày 3/11. Trong các cơn dông, người dân cần lưu ý đề phòng hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, và gió giật mạnh.

Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ông Hoàng Phúc Lâm, cho biết thời tiết trong những tháng cuối năm có dấu hiệu nghiêng về pha lạnh của hiện tượng ENSO. Dự báo từ tháng 11/2024 đến tháng 1/2025, hiện tượng La Nina có khả năng xuất hiện với xác suất từ 60-70%, kéo theo nguy cơ xuất hiện nhiều bão và áp thấp nhiệt đới tại Biển Đông, với tần suất cao hơn mức trung bình hàng năm. Bão sẽ tập trung nhiều hơn ở Trung Bộ và các tỉnh phía Nam, kèm theo khả năng hình thành áp thấp nhiệt đới ngay tại khu vực Biển Đông.

Trong tháng 11, nhiệt độ toàn quốc có thể cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,5-1 độ C. Đến tháng 12 và tháng 1/2025, không khí lạnh sẽ hoạt động mạnh, có thể gây rét đậm, rét hại tại Bắc Bộ và vùng núi cao, với khả năng xuất hiện hiện tượng băng giá và sương muối. Dự báo, từ nửa cuối tháng 12, các đợt rét đậm rét hại tại Bắc Bộ sẽ diễn ra tương đương với mức trung bình nhiều năm.

Tại khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, mùa mưa có thể kéo dài muộn hơn, dự kiến kết thúc vào cuối tháng 11 đối với Tây Nguyên và Nam Bộ, và cuối tháng 12 đối với Trung và Nam Trung Bộ. Tổng lượng mưa tháng 11 tại Trung Bộ có thể cao hơn từ 10-30% so với trung bình, với một số khu vực có thể mưa lớn vượt mức này.

Các chuyên gia khí tượng khuyến cáo người dân cần chủ động theo dõi tình hình thời tiết, cập nhật các bản tin dự báo và cảnh báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và các kênh truyền thông chính thống để ứng phó kịp thời với những diễn biến thời tiết bất thường trong thời gian tới.