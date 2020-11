Tin mới nhất về bão số 13: Bão tiến thẳng Quảng Bình-Thừa Thiên Huế, Trung Trung Bộ đang mưa to

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, 9 giờ ngày 15/11, tâm bão còn cách Quảng Bình - Quảng Trị 15 km. Sức gió mạnh nhất: Cấp 8-9 (60-90km/h), giật cấp 10-11.

Dự báo tâm bão sẽ đi vào đất liền Quảng Bình - Quảng Trị khoảng 10-12 giờ hôm nay.

Vào hồi 8 giờ ngày 15/11, bão số 13 (bão Vamco) nằm trên vùng biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/h), giật cấp 12.

Do ảnh hưởng của bão số 13, tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 9, giật cấp 11, ở đảo Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 10, giật cấp 13; trên đất liền ven biển Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10. Ở các tỉnh Trung Trung Bộ đã có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm.

Dự báo trong 6h tới, bão số 13 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 13 giờ ngày 15/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 106,5 độ Kinh Đông, trên khu vực biên giới Việt Nam-Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.



Trong 6 đến 12h tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào.

Vùng nguy hiểm do bão trên biển trong 12 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 15,5 đến 19,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 109,0 độ Kinh Đông, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của bão số 13, vùng biển từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng (bao gồm cả huyện đảo Cồn Cỏ) có mưa bão, gió mạnh cấp 9, giật cấp 12; sóng biển cao 3-5m, biển động rất mạnh. Vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ) gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2-4m; biển động mạnh.

Ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế nước dâng do bão cao 0,5-1,0m. Nguy cơ ngập úng xảy ra ở vùng trũng thấp ven biển, cửa sông, đầm phá tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

Trên đất liền từ phía Nam Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11.

Đã có 5 người bị thương do chằng chống nhà cửa

Theo Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo TƯ về phòng chống thiên tai, tính đến 7 giờ ngày 15/11, các địa phương từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi đã triển khai công tác di dời tổng cộng 93.795 hộ với 324.780 người đến nơi an toàn.

Theo báo cáo của các địa phương, do ảnh hưởng của bão số 13, đã có 5 người bị thương do chằng chống nhà cửa (Quảng Trị 2, Quảng Nam 3).

Để ứng phó với bão số 13, các địa phương và các bộ, ngành tiếp tục thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các công điện số 1597/CĐ-TTg ngày 12/11 và số 1601/CĐ-TTg ngày 14/11.

Trong đó, tập trung một số nhiệm vụ sau: Tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa lũ sau bão; Sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, trang thiết bị ứng phó với thiên tai đặc biệt là bão, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất khi có yêu cầu.

Kiểm tra, rà soát đảm bảo an toàn hồ chứa, hệ thống đê biển nhất là các hồ chứa xung yếu, đã đầy nước, các khu vực trọng điểm đê điều; tiếp tục tổ chức vận hành các hồ chứa thủy lợi, thủy điện đảm bảo an toàn công trình và chủ động cắt lũ cho hạ du.

Kiểm tra, điều tiết giao thông đảm bảo an toàn về người và phương tiện trong thời gian bão đổ bộ và mưa, lũ sau bão; Đảm bảo an ninh trật tự tại những khu vực sơ tán dân đi và đến.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam

Từ 19 giờ ngày 14/11 đến 6 giờ ngày 15/11, các tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Trị có mưa to đến rất to phổ biến từ 50 - 70mm, một số trạm có lượng mưa lớn như: Hải An (Quảng Trị) 148mm, Cửa Tùng (Quảng Trị) 108mm, Lộc Tiến (Thừa Thiên Huế) 131mm, Hồ chứa nước Thủy Yên (Thừa Thiên Huế) 119mm, Trạm Kiểm lâm Sông Bắc (Đà Nẵng) 118mm, Suối Lương (Đà Nẵng) 101mm.

Dự báo, từ ngày 15-16/11, từ phía Nam Nghệ An đến Quảng Nam có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 100-150mm/đợt, có nơi trên 200mm; ở Thanh Hóa, phía Bắc Nghệ An có mưa to với lượng mưa từ 40-80mm.

Nguy cơ xảy ra sạt lở đất tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam. Nguy cơ xảy ra ngập lụt ở vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế, đặc biệt các huyện: Kỳ Anh, Thạch Hà, Tp Hà Tĩnh (Hà Tĩnh); Lệ Thủy, Tx Đồng Hới, Tx Ba Đồn Quảng Bình; Hải Lăng, Gio Linh, Vĩnh Linh (Quảng Trị); Quảng Điền, Phú Lộc (Thừa Thiên Huế).