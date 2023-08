Hai cha con chém chết người vì mâu thuẫn trên Facebook

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 26/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự Huỳnh Trí Thành (SN 1979, trú tại khóm 5, phường Mỹ Long, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang và Huỳnh Tiến Đạt (SN 2005, con trai Thành) để tiếp tục điều tra về hành vi "Giết người".

Theo thông tin ban đầu, giữa Đạt và Nguyễn Phúc Huy (SN 2002, trú tại phường Mỹ Hòa, TP.Long Xuyên) xảy ra mâu thuẫn trên mạng xã hội Facebook từ trước.



Huỳnh Tiến Đạt khai nhận tại cơ quan công an. Ảnh: Tiến Tầm

Khoảng 20h ngày 25/8, khi trong người đã có rượu, Đạt hay tin bạn gái xảy ra mâu thuẫn với bạn gái của Huy trên mạng xã hội, nên Đạt nhắn tin rủ Huy chém nhau tay đôi, Huy đồng ý.

Khoảng 15 phút sau, Huy mang theo một con dao bấm rồi điều khiển xe mô tô đến nhà Đạt thì giữa Huy và Đạt tiếp tục xảy ra cự cãi thách thức chém nhau.

Đối tượng Huỳnh Tiến Đạt. Ảnh: Tiến Tầm

Cùng lúc này, Thành (cha ruột Đạt) từ trên lầu đi xuống. Đạt chạy vào trong nhà lấy 2 cây dao tự chế ra đánh nhau với Huy.

Trong lúc xô xát, Huy dùng dao bấm đâm 2 cha con Đạt gây thương tích, còn Huy bị 2 cha con Đạt dùng dao tự chế chém nhiều nhát vào người, Huy bỏ chạy được một đoạn thì gục ngã và tử vong tại hiện trường.

Đối tượng Huỳnh Trí Thành. Ảnh: Tiến Tầm

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an phường Mỹ Long kết hợp cùng lực lượng hình sự Công an TP.Long Xuyên và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh tiến hành bắt giữ Đạt và đưa Thành đến bệnh viện điều trị vết thương. Đồng thời, phối hợp cùng lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi và điều tra, xác minh làm rõ.

Viện kiểm sát đề nghị mức án vụ Nguyễn Đức Chung

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 26/8, đại diện Viện KSND TP.Hà Nội đề nghị tòa phạt bị cáo Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội mức án từ 2-3 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".





Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng các bị cáo tại tòa.

Theo luận tội, ông Chung với cương vị đứng đầu UBND đã can thiệp, chỉ đạo toàn diện, xuyên suốt công tác trồng cây trên địa bàn thành phố Hà Nội và yêu cầu dừng đấu thầu, thay bằng hình thức đặt hàng cây xanh.

Nguyễn Đức Chung còn "chỉ đạo miệng" với ông Lê Văn Dục, Giám đốc Sở Xây dựng, áp đặt buộc Sở Xây dựng phải đặt hàng trực tiếp Công ty Sinh Thái Xanh của bị cáo Bùi Văn Mận dù doanh nghiệp này không đủ năng lực để đấu thầu.

Do có chỉ đạo của bị cáo Chung, từ năm 2016 - 2018, Sở Xây dựng Hà Nội không tổ chức đấu thầu mà buộc phải đặt hàng Công ty Công viên cây xanh, Công ty Sinh Thái Xanh trồng cây. Giá cây do 2 đơn vị này cung cấp bị nâng khống, gây thiệt hại hơn 34,7 tỷ đồng.

Phía công tố nêu quan điểm, hành vi của bị cáo Nguyễn Đức Chung xâm phạm vào hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội đối với các cơ quan Nhà nước, đặc biệt là trong lĩnh vực công ích, cây xanh, lĩnh vực phục vụ trực tiếp chất lượng đời sống, văn hóa của nhân dân Thủ đô.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Đức Chung còn khai báo quanh co, chối tội, không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, căn cứ lời khai của các nhân chứng, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và các bị cáo, kiểm sát viên khẳng định đủ căn cứ xác định cựu Chủ tịch Hà Nội có hành vi phạm tội.

Ngoài ông Chung, phía công tố đề nghị phạt các bị cáo khác trong vụ gồm Vũ Kiên Trung, cựu Chủ tịch Công ty Công viên cây xanh Hà Nội từ 7-8 năm tù; Nguyễn Xuân Hanh, cựu Tổng Giám đốc Công ty Công viên cây xanh Hà Nội, từ 6 năm 6 tháng đến 7 năm 6 tháng tù; Bùi Phương Thảo, cựu Kế toán trưởng Công ty Công viên cây xanh Hà Nội, từ 5-6 năm tù; Đỗ Quang Tiến, cựu Giám đốc Xí nghiệp thuộc Công ty Công viên cây xanh Hà Nội, từ 5 năm 6 tháng tù đến 6 năm 6 tháng tù.

Bùi Văn Mận, Giám đốc Công ty Sinh Thái Xanh, từ 8-9 năm tù; Hoàng Thị Kim Loan, Phó Giám đốc Công ty Sinh Thái Xanh, từ 4-5 năm tù; Đỗ Khắc Tú Anh, cựu Phó Phòng Tài chính Kế toán, Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc Sở Xây dựng Hà Nội (Ban Duy tu), từ 3-4 năm tù; Nguyễn Thị Ngọc Lâm; nhân viên Công ty Cổ phần định giá và dịch vụ tài chính Việt Nam, từ 30-36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Tiếp đến, bị cáo Nguyễn Tuấn Nghĩa, Giám đốc Công ty Vì Nhân Dân, Công ty Xanh Hòa Lạc, từ 3 năm 6 tháng đến 5 năm tù; Kiều Thị Thúy, kế toán của Nghĩa từ 2 năm 9 tháng đến 3 năm 6 tháng tù cùng về các tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", "Mua bán trái phép hóa đơn".

Bị cáo Hoàng Đình Văn, Giám đốc Công ty Hoàng Anh Phát, bị đề nghị từ 5-6 năm tù về tội "Buôn lậu". Ba bị cáo còn lại bị đề nghị các mức án từ 24-36 tháng tù treo về các tội: "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước", "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Bắt đối tượng dùng hung khí cướp xe máy rồi lao qua các chốt kiểm soát

Như Dân Việt đã thông tin: Đội Cảnh sát giao thông - trật tự (Công an huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) vừa truy bắt thành công đối tượng cướp xe mô tô rồi bỏ trốn.



Vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 25/8, Công an huyện Bát Xát nhận được tin trình báo của anh Hoàng Văn Sinh (SN 1963, trú tại thôn Củm Thượng 1, xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai) về việc bị một đối tượng thuê chở xe ôm từ phường Cốc Lếu (thành phố Lào Cai) lên xã Dền Sáng (huyện Bát Xát). Khi đến thôn Nậm Khoang, xã Nậm Chạc thì đối tượng này dùng hung khí đe dọa cướp chiếc xe máy biển kiểm soát 24B2 - 357.47.

Tẩn Láo Tả biết mình đang bị theo dõi và truy đuổi nên đối tượng phóng xe rất nhanh và liều lĩnh chạy vọt qua các chốt kiểm soát giao thông. Tuy nhiên, đối tượng đã bị bắt tại km11, Tỉnh lộ 156 (đoạn Kim Thành – Bản Vược). Ảnh: Thanh Nga

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Bát Xát tổ chức rà soát các đối tượng nghi vấn trên địa bàn; đồng thời, huy động lực lượng lập các chốt tuần tra để vây bắt đối tượng. Cùng với đó, công an các địa phương trong huyện đã thông tin rộng rãi và vận động nhân dân trên địa bàn tố giác tội phạm, hợp tác truy bắt đối tượng.



Đến khoảng 20 giờ 50 phút cùng ngày, các trinh sát phát hiện một người có nhận dạng giống đối tượng cướp xe máy của anh Sinh, đang điều khiển xe máy trên Tỉnh lộ 156, từ xã Dền Sáng đi hướng trung tâm huyện Bát Xát. Ngay sau đó, các chốt kiểm soát đã triển khai lực lượng để chặn bắt. Do biết mình đang bị truy đuổi nên đối tượng điều khiển xe máy chạy với tốc độ cao, bất chấp hiệu lệnh dừng xe của lực lượng làm nhiệm vụ.

Khi đối tượng chạy đến km11, Tỉnh lộ 156 (đoạn Kim Thành - Bản Vược), Đội Cảnh sát giao thông – trật tự, Công an huyện Bát Xát đã quyết định sử dụng xe ô tô chặn đường để ép đối tượng dừng xe rồi bắt giữ.

Đối tượng Tẩn Láo Tả (SN 1995, trú tại thôn Dền Sáng, xã Dền Sáng, huyện Bát Xát) tại cơ quan công an. Ảnh: Thanh Nga

Tại cơ quan điều tra, Tẩn Láo Tả khai nhận do mải chơi, đua đòi nên vay nợ nhiều người và không có tiền trả, do đó y nảy sinh ý định cướp tài sản. Theo đó, chiều 25/8, Tả đi ra địa phận phường Cốc Lếu, sau đó thuê anh Hoàng Văn Sinh (người lái xe ôm) chở về xã Dền Sáng, huyện Bát Xát với mục đích trên đường đi khi anh Sinh mất cảnh giác sẽ ra tay cướp xe.



Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bát Xát đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ, để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Nam thanh niên bị nhóm đối tượng đến tận nhà sát hại

Sáng 26/8, tin từ Công an tỉnh Hậu Giang cho biết đã tạm giữ hình sự 6 đối tượng trong vụ giết người trên địa bàn huyện Châu Thành A.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h ngày 23/8, 6 người đàn ông đi mô tô mang hung khí đến nhà anh T.T.T. (28 tuổi, ở huyện Châu Thành A) để giải quyết mâu thuẫn.

6 đối tượng tại cơ quan công an. (Ảnh: CTV). Nguồn: Dân Trí

Hai bên đôi co rồi lao vào đánh nhau. Hậu quả, anh T. tử vong ngay sau đó, nhóm đối tượng lên xe bỏ đi.

Tiếp nhận nguồn tin, cảnh sát đến hiện trường khám nghiệm và truy bắt các đối tượng.

Số tang vật, phương tiện liên quan bị công an tạm giữ. (Ảnh: CTV). Nguồn: Dân Trí

Kết quả, cơ quan công an đã bắt được 6 đối tượng liên quan gồm: Nguyễn Thanh Hiệp, Nguyễn Minh Quang, Bùi Vĩnh Châu, Nguyễn Xương Vinh, Nguyễn Văn Hóa, Dương Hoàng Liệt (tuổi từ 30 đến 46; trú Hậu Giang, Cần Thơ).

Công an cũng thu giữ nhiều kiếm, dao tự chế, thanh sắt được các đối tượng sử dụng đánh nhau.

Người phụ nữ tự cắt cổ rồi trình báo bị cướp

Ngày 26/8, UBND phường Vĩnh Tân (TP.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) đã ra quyết định xử phạt cô gái tên N.N.Q. (20 tuổi, quê Cà Mau) 2,5 triệu đồng do báo thông tin giả không đúng sự thật đến cơ quan có thẩm quyền.

Chị Q. cùng người thân làm việc với cơ quan công an. (Ảnh: H.P.). Nguồn: Dân Trí

Theo điều tra ban đầu, khoảng 21h ngày 11/8, Công an phường Vĩnh Tân phát hiện đôi nam nữ điều khiển xe máy biển số tỉnh Cà Mau, chở theo một phụ nữ đang ngồi ở giữa bị thương tích ở vùng cổ nên yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra hành chính.

Thời điểm kiểm tra, chị Q. trình báo vừa bị đôi nam nữ chạy xe máy không rõ biển số chặn đường rồi dùng dao cắt cổ, cắt tay để cướp đi một số tài sản (một đôi bông tai, một chiếc nhẫn vàng và 1 triệu đồng). Nơi xảy ra vụ việc tại đoạn đường vắng thuộc khu phố 1, phường Vĩnh Tân.

Quá trình điều tra, công an xác định thông tin Q. trình báo không đúng sự thật. Chị Q. khai nhận do buồn chuyện gia đình, sống chung với mẹ nhưng bị gò bó, áp lực nên đã lên mạng tìm hiểu về những hình ảnh, thông tin vết cắt rồi tự đặt mua dao phẫu thuật, kim tiêm, thuốc gây tê.

Sau đó, Q. thuê phòng tại một nhà nghỉ tại phường Vĩnh Tân và tự gây thương tích cho bản thân.