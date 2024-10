TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: 2 vợ chồng tử vong trong quán cà phê; tin mới vụ đánh trọng thương "vì bài thơ"

Phát hiện 2 vợ chồng tử vong bất thường trong quán cà phê ở TP.HCM

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 16/10, Công an quận 10, TP.HCM đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP tiến hành điều tra nguyên nhân vụ án hai vợ chồng tử vong trong một quán cà phê.

Trước đó, vào chiều 15/10, người dân phát hiện thi thể anh D. (sinh năm 1987) và vợ tử vong bên trong quán cà phê trên đường Vĩnh Viễn, phường 2 do hai người làm chủ và nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng.

Hiện trường nơi phát hiện 2 vợ chồng chủ quán cà phê tử vong. Ảnh: Đ.X.

Lực lượng chức năng đã phong tỏa khu vực xung quanh quán cà phê, tiến hành khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai từ các nhân chứng. Thi thể của hai vợ chồng đã được đưa về nhà xác để phục vụ công tác khám nghiệm tử thi.

Hiện, nguyên nhân vụ việc được cảnh sát tích cực điều tra và làm rõ.

Quảng Bình: Chủ tịch HND Lệ Thủy đề nghị xử lý nghiêm để răn đe nhóm đánh nông dân Ngô Văn Lư "vì bài thơ"

Liên quan tới việc người đàn ông bị nhóm đối tượng đánh bất tỉnh do đăng bài thơ lên mạng xã hội xảy ra trên địa bàn xã Ngư Thủy (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình), trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) cho biết: "Hành vi của nhóm đối tượng xông vào nhà đánh nông dân Ngô Văn Lư (55 tuổi, ở xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) thể hiện sự côn đồ, coi thường, bất chấp pháp luật".



Clip nhóm người lao vào nhà đánh ông Ngô Văn Lư (ở xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) đến bất tỉnh do đăng bài thơ lên mạng xã hội Facebook.

"Đề nghị các cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm hành vi hành hung nông dân Ngô Văn Lư tới bất tỉnh", Chủ tịch Hội Nông dân huyện Lệ Thủy nói.

Ông Ngô Văn Lư (ở xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) bị nhóm người lao vào nhà đánh đến bất tỉnh tại chỗ.

Như Dân Việt đã đưa tin, vào tối 10/10, ông Ngô Văn Lư cùng vợ và các cháu đang ăn cơm, bất ngờ bị một nhóm người đi trên hai xe ô tô lao vào nhà hành hung.

Ông Ngô Văn Lư (ở xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) đang cầm chén cơm trên tay bị nhóm người hất văng xuống nền nhà rồi lao vào đánh ông.

Dù ông Lư bất tỉnh tại chỗ, nhưng nhóm người này vẫn kéo ra hiên nhà để tiếp tục đánh.

Sau khi nghe tiếng kêu cứu của bà Ngô Thị Mai (vợ ông Lư), hàng xóm xung quanh chạy đến, nhóm người nói trên mới dừng tay và lên xe rời khỏi hiện trường.

Hiện ông Nguyễn Văn Lư đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế trong tình trạng nặng.

Công an huyện Lệ Thủy cho biết, sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Vụ nhiều bộ phận nghi cơ thể người ở quán karaoke An Phú: Nghi nạn nhân là người nước ngoài, mất tích 1 tháng trước

Đến 17 giờ ngày 16/10, Công an tỉnh Bình Dương đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ phát hiện nhiều bộ phận cơ thể người đang phân hủy ở quán karaoke An Phú, phường An Phú, TP.Thuận An (Bình Dương).

Liên quan đến vụ việc trên, gia đình của một người đàn ông có quốc tịch Trung Quốc cũng đã đến nhận diện thi thể nạn nhân.

Tuy nhiên, theo lực lượng chức năng, để biết chính xác đó có phải là người nhà nạn nhân hay không phải chờ kết quả giám định ADN.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: A.X.

Theo gia đình của người này, cách đây khoảng một tháng, gia đình mất liên lạc với nạn nhân. Người đàn ông từ Trung Quốc sang Việt Nam, đến tỉnh Bình Dương làm việc, lưu trú tại một chung cư trên địa bàn TP Thuận An.

Trước khi mất tích, người này có dấu hiệu trầm cảm, không làm việc mà đi lang thang. Qua trích xuất camera an ninh, công an xác định lần xuất hiện gần nhất của nạn nhân trong KDC Việt Sing vào ngày 14/9.

Cảnh sát nghi ngờ nạn nhân có khả năng đi lạc vào bên trong quán karaoke An Phú và trượt chân rơi xuống hố ga, tử vong.

Tờ rơi mà gia đình tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: CACC.

Như Dân Việt đã thông tin, trưa 15/10, anh N.V.T (SN 1994, quê An Giang) chở theo cháu đến quán karaoke An Phú để quay phim.

Khi đến nơi, anh T để xe máy ở vỉa hè trước quán rồi đi vào bên trong cơ sở định quay phim. Khi đi sâu vào bãi xe phía trong quán, anh T phát hiện một bàn tay người (từ khuỷu tay đến bàn tay) đang phân hủy cạnh thùng rác lớn màu xanh.

Bên cạnh đó, một phần đầu người nổi lên đang phân huỷ dưới hố ga, không rõ có thân người hay không.

Hoảng sợ, anh T chạy ra ngoài rồi chở cháu về tỉnh An Giang, không báo cho cơ quan chức năng về vụ việc.

Sau khi lấy lại được bình tĩnh, anh T mới gọi điện trình báo vụ việc cho Công an phường An Phú. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Bình Dương điều tra, xác minh làm rõ.

Quán karaoke An Phú nơi vừa phát hiện sự việc đã từng xảy ra vụ cháy kinh hoàng khiến 32 người tử vong, nhiều người khác bị thương cách đây hơn 2 năm.

Vụ cháy quán karaoke An Phú xảy ra vào tối 6/9/2022. Theo kết luận giám định, nguyên nhân gây ra vụ cháy là chập điện tại đường dây dẫn điện lắp đặt trên trần la phông qua khu vực trước phòng 204, 206 tại tầng 2. Sau đó ngọn lửa cháy lan lên tầng 3.

Nguyên nhân tử vong của 32 nạn nhân được xác định là do ngạt khí và bị bỏng nặng. Cơ quan điều tra đã xác định hàng loạt dấu hiệu vi phạm xảy ra tại cơ sở karaoke An Phú.

Trong quá trình điều tra, công an đã xác định chủ cơ sở là ông Lê Anh Xuân (42 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức, TP.HCM) cùng nhiều cán bộ công an đã để xảy ra vi phạm trong việc thực hiện các quy định về PCCC và trách nhiệm quản lý nên đã khởi tố bị can để điều tra.

Đại gia Lã Quang Bình lập khống hồ sơ, hối lộ lãnh đạo ngân hàng để được vay hàng nghìn tỷ đồng

Cơ quan điều tra Bộ Công an vừa ban hành bản Kết luận điều tra bổ sung vụ án "Đưa, nhận hối lộ", xảy ra tại một chi nhánh ngân hàng ở quận Đống Đa, Hà Nội.

Trước đó, hồi tháng 5, Cơ quan An ninh điều tra đã ra kết luận và đề nghị truy tố về vụ án này nhưng Viện KSND tối cao trả lại, yêu cầu điều tra bổ sung.

Qua kết luận, phía điều tra đề nghị truy tố 16 bị can về các tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng"; "Đưa hối lộ"; "Nhận hối lộ" và "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Ông Lã Quang Bình bị cáo buộc đưa hối lộ và vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng.

Trong số các bị can, anh em "đại gia" Lã Quang Bình và Lã Thị Phương Liên cùng bị đề nghị truy tố về 2 tội danh là "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" và "Đưa hối lộ".

Bị can Đào Hoàng Thắng, cựu Giám đốc một chi nhánh ngân hàng ở Đống Đa, bị đề nghị truy tố tội "Nhận hối lộ"; Nguyễn Hoài Anh, cựu cán bộ ngân hàng, bị đề nghị truy tố về 2 tội là "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" và tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Ngoài ra, 8 bị can khác bị đề nghị truy tố tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" và 4 bị can bị liên quan bị đề nghị truy tố tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Cơ quan điều tra cho rằng, vụ án này có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến lĩnh vực tài chính, tín dụng ngân hàng nên rất nhạy cảm và được dư luận quan tâm. Hành vi của các bị can đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, gây thiệt hại lớn về tài sản Nhà nước, ảnh hưởng uy tín, hoạt động của hệ thống ngân hàng nên cần xử lý nghiêm.

Kết luận thể hiện, "đại gia" Lã Quang Bình sở hữu và tham gia 64 công ty, bị can Nguyễn Hoài Anh có 2 công ty và đều không đủ năng lực pháp luật dân sự, không có khả năng về tài chính.

Tháng 4/2016 - 12/2020, ông Bình dùng 8 doanh nghiệp, gồm Công ty ECPAY, lập hồ sơ vay tiền tại Chi nhánh Đống Đa của một ngân hàng để thanh toán ứng trước tiền điện cho các công ty điện lực, đầu tư kinh doanh bất động sản và một số lĩnh vực khác.

Giai đoạn 2018- 2020, Công ty ECPAY được Ngân hàng này cấp hạn mức tín dụng 1.000 tỷ đồng/năm, các công ty khác của ông Bình được cấp hạn mức 100 tỷ đồng/năm. Từ khoảng tháng 11, 12/2020, hoạt động kinh doanh của các công ty bị đình trệ; ông Bình dùng tiền điện thu được để thanh toán các chi phí và đầu tư vào bất động sản, không trả được nợ cho ngân hàng, dẫn đến các khoản vay bị quá hạn…

Tháng 12/2020, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc có văn bản gửi các Công ty điện lực trực thuộc, yêu cầu đóng cổng thanh toán với Công ty ECPAY. Do đó, ông Bình bị mất nguồn thu, không đảm bảo nguồn tiền trả các khoản vay đến hạn tại NHTM, dẫn đến một số khoản nợ của các công ty bị đưa vào diện nợ xấu.

Trong vụ án, các bị can là cựu cán bộ ngân hàng chi nhánh Đống Đa gồm: Phạm Như Hà, Nguyễn Thành Nhân, Vương Thị Bích Ngọc… biết rõ điều này nhưng vẫn bàn bạc, thống nhất, hướng dẫn nhóm nhân viên các công ty lập khống hồ sơ, hợp thức các thủ tục thẩm định, phê duyệt cấp tín dụng, giải ngân trái quy định.

Điều tra xác định, do có quan hệ tín dụng tại một chi nhánh ngân hàng ở Đống Đa từ năm 2016, hai anh em bị can Lã Quang Bình, Lã Thị Phương Liên đã câu kết, móc nối với một số cán bộ chi nhánh Đống Đa. Đồng thời, hai bị can giao nhân viên tìm mua hàng trăm công ty, thay đổi đăng ký kinh doanh, lập khống hồ sơ để được cấp hạn mức tín dụng.

Nhóm các công ty này đã được giải ngân hàng ngàn tỷ đồng tại chi nhánh Đống Đa. Sau đó, các bị can sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, mất khả năng thanh toán, gây thiệt hại nghiêm trọng cho tổ chức tín dụng.

Bị can Lã Quang Bình còn bàn bạc với em gái đưa hối lộ cho bị can Đào Hoàng Thắng (cựu Giám đốc chi nhánh) để giải quyết cho Công ty Thịnh Phát không bị chuyển nợ xấu và tiếp tục được giải ngân vốn vay.

Đối với bị can Đào Hoàng Thắng, lợi dụng chức vụ là giám đốc chi nhánh, phụ trách mọi hoạt động chung đã có hành vi nhận hối lộ 200.000 cổ phiếu EIN của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại dịch vụ điện lực (tương đương 2 tỷ đồng).

Bị can Thắng chỉ đạo cựu phó giám đốc Phạm Như Hà, phòng khách hàng doanh nghiệp cấp hạn mức tín dụng, giải ngân cho Công ty Thịnh Phát của Lã Quang Bình trái quy định.

Còn bị can Phạm Như Hà được giao nhiệm vụ phê duyệt tín dụng theo thẩm quyền nhưng đã có hành vi trực tiếp ký phê duyệt đồng ý cấp tín dụng, giải ngân cho 66 công ty trái quy định pháp luật.

Đối chiếu tổng dư nợ và tổng giá trị tài sản thế chấp, CQĐT Bộ Công an xác định, thiệt hại của chi nhánh ngân hàng ở quận Đống Đa là 1.089 tỷ đồng. Tuy nhiên, tại Kết luận điều tra bổ sung, cơ quan tố tụng xác định thiệt hại giảm còn 1.086 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, bị can Thắng, bị can Hà thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và hợp tác với CQĐT. Gia đình bị can Hà đã nộp 1,1 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của CQĐT để khắc phục hậu quả vụ án. Gia đình bị can Thắng cũng tự nguyện nộp 1 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Gửi clip nhạy cảm đến gia đình chồng người yêu cũ để làm nhục

Ngày 16/10, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Phú Ninh (tỉnh Quảng Nam) thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Văn Tú (sinh năm 2001, trú xã Tam Dân, huyện Phú Ninh) về tội "Làm nhục người khác và lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo đó, trong thời gian yêu nhau với chị L.T.T.H. vào năm 2023, Tú đã lén dùng điện thoại quay lại video nhạy cảm giữa Tú và chị H..

Sau khi chị H. chia tay và chuẩn bị cưới chồng, tháng 5/2024, Tú đã gửi video này cho nhiều người trong gia đình chị H. và cả gia đình chồng của chị, nhằm làm nhục chị H..

Chị H. đã gửi đơn tố cáo hành vi của Tú tới cơ quan chức năng. Công an huyện Phú Ninh đã xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ và khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Tú.

Ngoài ra, Tú còn tạo lập nhiều tài khoản Facebook đưa các thông tin giả về việc bán phụ kiện mai hoa thung và trống múa lân, lừa đảo nhiều người nhằm chiếm đoạt tài sản. Sau khi các bị hại chuyển tiền, Tú chặn liên lạc.