Bị đòi tiền, Giám đốc dùng kiếm chém người

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 15/10, Viện KSND TP.Pleiku (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa ban hành cáo trạng, truy tố bị can Huỳnh Bảo Thiên (SN 1988, Giám đốc Công ty Cổ phần kiến trúc xây dựng Thiên Quốc, phường Tây Sơn, TP.Pleiku) về tội "Cố ý gây thương tích".

Thương tích trên 11% của anh C.V.D khi bị Thiên chém.

Bị can Huỳnh Bảo Thiên và anh C.V.D (SN 1999, trú tại phường Hoa Lư, TP.Pleiku) có làm ăn với nhau. Anh C.V.D là thợ làm cửa sắt tại công trình xây dựng do Thiên làm chủ thầu. Trong quá trình làm việc, Thiên đã nợ tiền anh C.V.D.

Vào tối 13/6/2023, anh C.V.D có rủ bạn là anh N.V.T.Q (bạn cùng làm thợ sắt) đến nhà Thiên để yêu cầu trả nợ. Đứng trước cổng nhà, Thiên và anh C.V.D đã xảy ra mâu thuẫn, to tiếng. Đến khoảng 19h cùng ngày, Thiên vào nhà lấy ra thanh kiếm khoảng 1m chém vào khuỷu tay anh C.V.D.

Sau đó, anh D được anh N.V.T.Q đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai điều trị. Qua giám định, anh D bị tổn thương cơ thể 11%.

Hung khí Thiên dùng để gây thương tích cho anh C.V.D. (Hình ảnh cắt từ clip anh C.V.D quay lại)

Từ những nội dung trên, Viện KSND tỉnh Gia Lai quyết định truy tố bị can Huỳnh Bảo Thiên ra trước TAND cùng cấp để xét xử về tội "Cố ý gây thương tích".

"Bố già" chuyên vận chuyển lượng lớn ma túy ra Đà Nẵng, Huế nhiều tiền án, tiền sự ra sao?

Ngày 15/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP.Đà Nẵng cho biết, đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ "bố già" chuyên vận chuyển lượng lớn ma túy từ phía Nam ra khu vực miền Trung để tiêu thụ.

Theo cơ quan điều tra, đối tượng Trần Bảo Quốc (biệt danh "bố già", 47 tuổi, trú quận 8, TP.HCM) từng có 3 tiền án, 1 tiền sự về các tội: "Cướp tài sản", "Mua bán trái phép chất ma túy".

Nhận định Quốc là đối tượng cộm cán, có nhiều tiền án, tiền sự, có thể rất manh động, chống trả quyết liệt nên các đơn vị đã lên phương án phối hợp để vây bắt.

Ma tuý được "bố già" ngụy trang trong những gói cà phê. Ảnh: CACC

Đến khoảng 20 giờ ngày 12/10, tại Km 23+500 Quốc lộ 14B (thuộc xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng), khi ô tô chở Quốc cùng 2kg ma túy (trong đó có 1kg ma tuý Ketamin được ngụy trang trong những gói cà phê, mì tôm và 1,2kg bột nghi là thành phẩm của ma tuý loại "nước vui") vừa qua Trạm thu phí đường cao tốc đi nhanh về hướng Quốc lộ 14B, lực lượng chức năng bất ngờ tiếp cận.

Khi có hiệu lệnh của lực lượng công an, tài xế xe ô tô liền tăng ga vượt lên. Dự đoán được tình hình, các trinh sát đã nhanh chóng sử dụng các biện pháp nghiệp vụ trấn áp, khống chế, không để đối tượng có cơ hội phản kháng.

Tang vật thu giữ gồm 1kg ma túy loại Ketamine; 1,2kg bột nghi dùng để pha chế ma túy loại "nước vui", khoảng 200 vỏ bao nilông gồm các nhãn hiệu Ferari, Lamborghini, Crispy Fruit, Rolls dùng để đựng ma túy loại "nước vui", 1 cân điện tử cùng một số tang vật khác có liên quan.

Tại cơ quan công an, "bố già" nhiều lần quanh co, chối tội, nhưng vì có đầy đủ tang chứng, vật chứng, cộng với việc bản thân có kết quả dương tính với ma túy nên đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình.

"Bố già" Trần Bảo Quốc tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Trần Bảo Quốc là đối tượng cộm cán, luôn nằm trong "tầm ngắm" của cơ quan Công an tại TP.HCM nên đối tượng chuyển hướng hoạt động ra khu vực miền Trung để nhằm tránh sự theo dõi, giám sát. Quốc móc nối với những đối tượng ngoại tỉnh, chủ yếu là khu vực Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên - Huế để vận chuyển và cung cấp ma túy tiêu thụ tại đây.

Theo thượng tá Đặng Bảo Tùng, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP.Đà Nẵng, thời gian qua, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an TP về tăng cường các biện pháp công tác nắm tình hình, triển khai hiệu quả, quyết liệt các giải pháp đấu tranh với tội phạm ma túy; bên cạnh công tác đấu tranh với tội phạm ma túy trong địa bàn TP thì công tác phòng ngừa và đấu tranh phòng, chống, ngăn chặn từ sớm, từ xa việc thẩm lậu ma túy vào nội đô cũng được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy triển khai quyết liệt, đảm bảo an ninh, trật tự, góp phần giữ bình yên cho người dân.

Đăng video đếm tiền lên mạng, người phụ nữ bị cướp tìm đến nhà

Ngày 15/10, Công an huyện Mỹ Tú (tỉnh Sóc Trăng) cho biết đang giữ hình sự đối với Trần Thành Đô (37 tuổi); Trần Chúc Thanh (38 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) về hành vi "Cướp tài sản".

Riêng Trần Chí Vĩ (18 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) bị bắt giam về hành vi "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Trần Thành Đô tại cơ quan công an. Ảnh: Đức Đức

Theo kết quả điều tra, trước đó, Đô và Thanh xem một video trên mạng xã hội quay cảnh người phụ nữ đeo nhiều nữ trang đang ngồi đếm tiền, nên nảy sinh ý định cướp tài sản.

Cả hai sau đó tìm được người phụ nữ trong video là bà N.T.Đ. (ngụ ấp Tân Phước B, xã Long Hưng, huyện Mỹ Tú) nên lên kế hoạch đột nhập nhà bà Đ. để cướp tài sản.

Trần Chúc Thanh tại thời điểm bị bắt. Ảnh: Đức Đức

Vào khoảng 1 giờ sáng 10/10, Đô và Thanh đột nhập vào nhà bà Đ. dùng mền, rèm cửa trùm kín đầu những người có mặt trong nhà, rồi dùng bình xịt hơi cay và dụng cụ chích điện tấn công cướp của bà Đ. 1 lắc đeo tay, 2 bộ vòng ximen, 5 vòng, 1 bông tai bằng vàng; 3 điện thoại di động và 34 triệu đồng.

Sau khi gây án, Thanh lấy tài sản cướp được đưa cho Trần Chí Vĩ (con của Thanh) cất giữ. Sau đó, Vĩ đem cầm và bán 3 điện thoại cùng một số nữ trang được trên 50 triệu đồng chia nhau tiêu xài cá nhân.

Nhận được tin báo, Công an huyện Mỹ Tú triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy bắt hung thủ gây án. Đến đêm 13/10, Công an huyện Mỹ Tú bắt được các đối tượng gây ra vụ cướp nói trên.

Công an thông tin vụ nhóm đối tượng đến tận nhà hành hung dã man người đăng bài thơ lên Facebook

Liên quan tới vụ việc người đàn ông bị nhóm đối tượng đến tận nhà hành hung dã man đến bất tỉnh do đăng bài thơ lên mạng xã hội Facebook xảy ra trên địa bàn xã Ngư Thủy (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình), trao đổi với PV Dân Việt, thượng tá Trần Anh Tuấn - Trưởng Công an huyện Lệ Thủy chia sẻ: "Ngay khi tiếp nhận sự việc, đơn vị lập tức xác minh, điều tra và đã triệu tập 7 đối tượng để lấy lời khai".

Clip nhóm người lao vào nhà đánh ông Ngô Văn Lư (ở xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) đến bất tỉnh do đăng bài thơ lên mạng xã hội Facebook.

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng thừa nhận hành vi xông vào nhà hành hung ông Ngô Văn Lư (55 tuổi, ở xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình), nguyên nhân xuất phát từ bài thơ ông Lư đăng lên mạng xã hội khiến các đối tượng "cảm thấy bị xúc phạm".

Ông Ngô Văn Lư ở xã Ngư Thủy (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) bị nhóm người lao vào nhà đánh đến bất tỉnh tại chỗ.

"Các đối tượng này coi thường pháp luật, hành động của các đối tượng đã cấu thành nhiều tội danh, như cố ý gây thương tích, xâm nhập bất hợp pháp... Hiện chúng tôi đang chờ kết quả giám định thương tật, sau đó sẽ củng cố hồ sơ xem vi phạm đến mức độ nào và sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật để răn đe", Trưởng Công an huyện Lệ Thủy nói.

Ông Ngô Văn Lư (ở xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) nhập viện trong tình trạng đa chấn thương.

Như Dân Việt đã đưa tin, vào tối 10/10, ông Ngô Văn Lư cùng vợ và các cháu đang ăn cơm, bất ngờ bị một nhóm người đi trên hai xe ô tô lao vào nhà hành hung.

Dù ông Lư bất tỉnh tại chỗ, nhưng nhóm người này vẫn kéo ra hiên nhà để tiếp tục đánh. Sau khi nghe tiếng kêu cứu của bà Ngô Thị Mai (vợ ông Lư), hàng xóm xung quanh chạy đến, nhóm người nói trên mới dừng tay và lên xe rời khỏi hiện trường.

Hiện ông Lư đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế trong tình trạng nặng.

Xác minh vụ "tài xế đi ngược chiều va chạm với xe máy điện, đuổi đánh học sinh" ở Uông Bí, Quảng Ninh

UBND TP.Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) vừa giao các cơ quan chức năng liên quan vào cuộc xác minh vụ "học sinh bị tài xế ô tô đi vào đường 1 chiều đuổi đánh sau va chạm giao thông".

Clip ghi lại sự việc, sau va chạm giao thông, tài xế ô tô đi vào đường 1 chiều đuổi đánh học sinh ở phường Quang Trung, TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip từ camera ghi lại cảnh một nam sinh ở TP.Uông Bí (Quảng Ninh) bị tài xế ô tô đi vào đường 1 chiều đuổi đánh sau va chạm giao thông.

Sau va chạm giao thông, tài xế xe ô tô (áo đỏ) đuổi đánh nam học sinh. Ảnh cắt từ clip.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền TP.Uông Bí đã chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan vào cuộc xác minh vụ nam sinh bị tài xế ô tô đi vào đường 1 chiều đuổi đánh sau va chạm giao thông trên.

Một lãnh đạo phường Quang Trung (TP.Uông Bí) cho biết, UBND phường cũng đã nắm được sự việc, Công an phường cũng đã có báo cáo bước đầu, hiện lực lượng chức năng đang xử lý, làm rõ vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, vào hơn 17 giờ ngày 14/10, trên đường Bùi Thị Xuân, phường Quang Trung, TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, một nam học sinh đang điều khiển xe máy điện đúng phần đường của mình thì bất ngờ bị chiếc ô tô biển số 30K - 9589 đi ngược chiều va chạm trực diện.

Vụ va chạm bước đầu không nghiêm trọng, không có thiệt hại lớn, nhưng sau đó người điều khiển ô tô ngay lập tức mở cửa xe lao tới đuổi đánh nam sinh.

Không những vậy, do không kéo phanh tay, trong lúc đuổi đánh học sinh, nam tài xế còn để ô tô trôi kéo lê chiếc xe máy điện gây hư hỏng tài sản. Chiếc ô tô chỉ dừng lại khi bị một số vật dụng trên vỉa hè cản lại. Trên xe ô tô còn có một người phụ nữ bế con nhỏ.

Sự việc xảy ra được camera và người dân ghi, chụp ảnh lại và đăng tải trên mạng xã hội. Ngay sau khi clip được đăng tải nhiều tài khoản mạng xã hội bày tỏ bất bình với hành động của nam tài xế và đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc.