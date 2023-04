TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: 2 vợ chồng tử vong trong tư thế treo cổ; bắt nhóm giang hồ bảo kê chợ đầu mối

Phát hiện 2 vợ chồng tử vong trong tư thế treo cổ

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Đặng Đình Sơn - Chủ tịch UBND phường Phương Lâm, TP.Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình cho biết: Danh tính vụ 2 vợ chồng tử vong trong tư thế treo cổ trên địa bàn phường là ông D.Đ.L (SN 1969) và bà H.Th.H.H (SN 1974).

Hiện trường vụ 2 vợ chồng tử vong trong tư thế treo cổ ở Hoà Bình. (Ảnh: H.M)

Vụ việc được anh Bùi Văn Xưởng (SN 1973, trú tại tổ 4, phường Phương Lâm, là người làm thuê cho gia đình) phát hiện vào 7 giờ ngày 30/4, tại tổ 13, phường Phương Lâm. Sau khi nhận tin báo, UBND phường đã có mặt tại nơi xảy ra vụ việc để bảo vệ hiện trường.

Thông tin với phóng viên, chị Nguyễn Thị Huế, chủ cửa hàng Huế Thái cho biết, từ hôm thứ Sáu đã không thấy hai vợ chồng dọn hàng, hôm nay thì hai vợ chồng được phát hiện trong tư thế treo cổ ở cửa hàng.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Bắt nhóm giang hồ bảo kê chợ đầu mối ở TP.HCM

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 30/4, Công an TP.HCM cho biết, đơn vị vừa phối hợp hàng trăm cán bộ, chiến sĩ của Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an quận 8 triển khai kế hoạch triệt phá nhóm "cưỡng đoạt tài sản" tại khu vực chợ đầu mối Bình Điền. Kết quả, công an bắt giữ các đối tượng cầm đầu gồm: Châu Phát Ti, Châu Phát Tuấn và Châu Phát Hùng - các đối tượng này có mối quan hệ chú, cháu ruột.

Đối tượng Châu Phát Hùng tại Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM. Ảnh: CACC





Đối tượng Châu Phát Ti tại Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM. Ảnh: CACC

Theo Công an TP.HCM, các đối tượng chủ mưu, cầm đầu trong băng nhóm tội phạm này đều có nhiều tiền án về các tội "Giết người", "Cướp tài sản"; thu nhận nhiều "đàn em" để hoạt động bảo kê, cưỡng đoạt tài sản tài khu vực chợ đầu mối Bình Điền.

Trong quá trình kinh doanh, buôn bán tại chợ đầu mối Bình Điền, nhiều tiểu thương bị các đối tượng trong băng nhóm tội phạm này tạo cớ gây ra các mâu thuẫn, liên tục cùng đàn em đến nơi kinh doanh tại chợ Bình Điền để chửi bới, gây áp lực và hành hung, buộc các tiểu thương phải nộp một khoản tiền cho các đối tượng để được bỏ qua và tạo điều kiện để tiếp tục buôn bán trong khu vực chợ. Dù rất bức xúc nhưng để yên thân buôn bán, các tiểu thương đành chấp nhận đóng khoản tiền nêu trên cho nhóm tội phạm của Châu Phát Ti, Châu Phát Tuấn và Châu Phát Hùng mà không dám tố cáo đến cơ quan công an.

Kết quả điều tra ban đầu xác định băng nhóm tội phạm này đã thực hiện nhiều vụ cưỡng đoạt tài sản của các tiểu thương chợ đầu mối Bình Điền với số tiền chiếm đoạt trong mỗi vụ lên đến hàng trăm triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Châu Phát Ti, Châu Phát Tuấn và Châu Phát Hùng về tội "Cưỡng đoạt tài sản". Các quyết định và lệnh nêu trên đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Nhằm làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của các đối tượng có liên quan trong băng nhóm "cưỡng đoạt tài sản" do Châu Phát Ti, Châu Phát Tuấn và Châu Phát Hùng cầm đầu để xử lý triệt để, nghiêm theo quy định của pháp luật, Công an TP.HCM kêu gọi người dân là nạn nhân bị các đối tượng trong băng nhóm tội phạm nêu trên gây tổn hại cho sức khỏe hoặc cưỡng đoạt tài sản bằng các hành vi tương tự, liên hệ ngay Phòng Cảnh sát hình sự (459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1 hoặc liên hệ điều tra viên Nguyễn Hồng Huynh số điện thoại: 0976030303) để trình báo và được hỗ trợ.

Bắt tạm giam YouTuber từng tranh cãi "nảy lửa" với bà Nguyễn Phương Hằng

Công an TP.Hà Nội cho biết, Công an huyện Thanh Oai (Hà Nội) vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Tường Nga (31 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan chức năng, trước đó, cảnh sát nhận trình báo của người dân, tố cáo Nga từ tháng 6 đến tháng 9/2019 tự xưng là cán Bộ Công an, có nhiều mối quen biết.

Từ đó, bị can nhận tiền của một số nạn nhân với hứa hẹn "chạy án". Trong đó, có một bị hại tên H. (36 tuổi) đã chuyển 300 triệu đồng cho Nga; anh H. (43 tuổi) chuyển khoản 170 triệu đồng, đưa trực tiếp 150 triệu đồng.

Được biết, Phạm Tường Nga có một biệt danh khác là Michiyo Phạm Ngà. Người phụ nữ này sở hữu trang YouTube cá nhân tên Pham Nga Dubai Pharmacy với hơn 70.000 người đăng ký. Các video gần nhất bị can này đăng trên trang là cảnh hầu đồng. Còn trước đó, Tường Nga từng có màn tranh cãi "nảy lửa" với bà Nguyễn Phương Hằng.

Xe ô tô gia đình một phóng viên Báo Tuổi trẻ bị tạt sơn

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 30/4, Đội cảnh sát hình sự Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai để làm rõ vụ xe ô tô gia đình nhà báo T.T. (PV Báo Tuổi Trẻ tại Đắk Lắk) bị kẻ gian tạt sơn.

Xe ô tô gia đình của phóng viên Báo Tuổi trẻ tại Đắk Lắk bị tạt sơn.

Theo ông T., khoảng 11h trưa cùng ngày, lúc đi công việc ở ngoài về nhà (phường Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột) thì ông phát hiện chiếc xe gia đình bị kẻ gian tạt sơn đỏ kín nóc và đuôi xe.

Ông đã báo sự việc đến Công an phường Tân Lợi và Công an TP.Buôn Ma Thuột về việc kẻ gian tạt sơn vào xe ô tô gia đình đậu bên hiên nhà.

Công an tiến hành lấy lời khai, ông T. cho biết trong cuộc sống gia đình không mâu thuẫn với ai, hàng xóm láng giềng cũng không có xích mích.

Gia đình ông không rõ ai mâu thuẫn chuyện gì, dẫn đến việc tạt sơn nêu trên. Với một số nghi ngờ cá nhân, gia đình ông đã trình báo với Công an TP.Buôn Ma Thuột để nhờ điều tra.

Hiện công an cũng đã lấy lời khai hàng xóm, trích xuất một số nguồn camera an ninh tại khu vực để phục vụ công tác điều tra.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông T. cho biết, ông cũng không rõ có ai làm hại mình vì những bài viết trên báo Tuổi Trẻ hay không.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ việc.

Gần đây, trên báo Tuổi Trẻ, ông T. thực hiện một số bài viết liên quan đến nạn xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng trái phép ở Đồi Chuối (hường Tân Lợi) và trại ngựa ở xã Cư Êbur; vụ hủy hoại đất, phá rừng ở Buôn Kom Leo (xã Hoà Thắng, TP.Buôn Ma Thuột).

Đồng thời, trên báo Tuổi Trẻ thời gian qua cũng xuất hiện các bài viết liên quan đến khai thác cát làm sạt lở bờ sông Krông Nô; khai thác đá lậu ở huyện Đắk Mil hay phá rừng, lấn hồ thủy điện Đắk R'Tih hoặc vụ thu hồi nhiều nhà ở xã hội bán cho quan chức, giám đốc sở nhậu xỉn bị xử phạt tại Đắk Nông…

Ngoài việc bị tạt sơn lên xe, bản thân ông và gia đình không bị đe dọa hay bị các hành động khiêu khích khác.

Hiện Công an TP.Buôn Ma Thuột đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

CSGT xử phạt hơn 3.400 "ma men" trong ngày nghỉ lễ 30/4

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 30/4, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong ngày thứ 2 nghỉ lễ, toàn quốc xảy ra 28 vụ tai nạn giao thông, làm 10 người chết, 8 người bị thương.

Trong đó, đường bộ xảy ra 27 vụ, làm 9 người chết, 8 bị thương, đường sắt xảy ra một vụ, làm một người chết.

CSGT toàn quốc đã phát hiện, xử lý hơn 3.400 "ma men". Ảnh minh hoạ

Theo Cục CSGT, trong ngày nghỉ lễ 30/4, CSGT toàn quốc đã kiểm tra, phát hiện xử lý hơn 9.600 trường hợp vi phạm; phạt tiền hơn 20,8 tỷ đồng; tước hơn 2.100 giấy phép lái xe các loại.

Trong đó, cảnh sát đã xử lý hơn 3.400 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Các Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc đã kiểm tra, lập biên bản 19 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 100 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 11 trường hợp.

Ngoài ra, qua hệ thống giám sát của các Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc đã phát hiện 315 trường hợp vi phạm.