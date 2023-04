Vào nhà nghỉ, khách mua dâm lộ chân tướng... kẻ cướp

Liên tiếp gây ra hơn 10 vụ cướp, cướp giật trong đám đông Bắt đối tượng cướp giật dây chuyền của phụ nữ ở quận Long Biên



Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội đang tạm giữ đối tượng Bùi Hải Đường (SN 2002), quê quán Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình về hành vi "Cướp tài sản".

Theo điều tra, do không có tiền chi tiêu cá nhân nên Bùi Hải Đường nảy sinh ý định cướp tài sản của gái bán dâm. Để thực hiện hành vi, Đường đã chuẩn bị 1 con dao kim loại và một số dụng cụ hỗ trợ, rồi truy cập mạng xã hội để tìm thông tin gái bán dâm.

Không mất nhiều thao tác, Đường đã liên lạc với chị P.T.H (SN 1985), quê ở tỉnh Thái Nguyên. Chị H. đồng ý hẹn bán dâm và đề nghị Đường đến nhà nghỉ, thuộc Khương Hạ, phường Khương Đình (quận Thanh Xuân) lấy phòng.

Đối tượng Bùi Hải Đường tại cơ quan công an.

Đối tượng Đường điều khiển xe mô tô đến nhà nghỉ gặp ông P. lấy phòng 504 và trả tiền thuê 200.000 đồng. Sau khi lên phòng, Đường gọi cho H. báo số phòng.



Lo sợ đêm hôm, H. dặn chị gái là B. nếu có vấn đề gì thì ứng cứu… Khi H. mở cửa phòng 504 vào trong thì Đường đi ra khóa cửa, lộ ngay chân tướng: “Mày ngồi yên không tao đánh, có tiền không đưa đây”.

Chị H. đáp: “Em không có, có mỗi cái điện thoại anh lấy đi”. Đường nói: “Tao không lấy điện thoại của mày”. Thấy H. không mang theo tài sản gì nên đối tượng lấy băng dính quấn miệng, 2 tay cô gái rồi kiểm tra điện thoại.

Phát hiện có tin nhắn hỏi mua dâm nên Đường sử dụng điện thoại của H. nhắn tin yêu cầu khách mua dâm phải đặt cọc trước 500.000 đồng, chuyển tiền đến tài khoản của Đường.

Lúc này chị B. gọi điện cho H. thì nghe thấy em mình nói với giọng không bình thường. Nghi có việc không lành, B. tìm chủ nhà nghỉ nhờ kiểm tra.

Ông P. cầm theo 1 tuýp sắt gõ cửa phòng 504. Thấy vậy, Đường bỏ chạy xuống tầng 1, tấn công ông P. và anh H. (con trai ông P.). Tuy nhiên do yếu thế nên đối tượng sau đó đã vứt lại xe máy, bỏ trốn về quê.

Nhận được tin báo, Công an phường Khương Đình phối hợp với Đội nghiệp vụ Công an quận Thanh Xuân đã đến hiện trường lấy lời khai nhân chứng, điều tra vụ việc. Xác định nơi ở của Đường, cơ quan công an đã triệu tập về trụ sở để làm rõ.

Tại cơ quan công an, Bùi Hải Đường khai nhận có hành vi cướp tài sản nêu trên phù hợp với tài liệu điều tra thu thập được.