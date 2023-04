TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Đâm chết nữ chủ tiệm tạp hóa rồi tự tử; lao xe thẳng vào CSGT hòng thoát thân

Khởi tố, bắt tạm giam bị can đâm chết chủ tiệm tạp hóa rồi uống thuốc trừ sâu tự tử

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 29/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Long An cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, ra lệnh bắt tạm giam bị can đối với Nguyễn Thanh Tuấn (46 tuổi, ngụ thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, Long An) để điều tra, làm rõ về tội Giết người.

Hiện trường nơi Nguyễn Thanh Tuấn (46 tuổi, ngụ thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) đâm chết chủ tiệm tạp hóa. Clip: Thiên Long

Nghi phạm uống thuốc trừ sâu tự tử, nhưng đã được đưa đến bệnh viện điều trị và cứu sống.

Khoảng 16 giờ ngày 24/4, đối tượng Tuấn (46 tuổi, ngụ thị trấn Thủ Thừa) chạy xe máy từ nhà đến tiệm tạp hóa của chị Nguyễn Thị Mộng Kiều (48 tuổi, ngụ ấp Bình Lương 2, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa) để giải quyết chuyện tiền bạc giữa hai cá nhân.

Hiện trường nơi Nguyễn Thanh Tuấn (46 tuổi, ngụ thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) đâm chết chủ tiệm tạp hóa. Ảnh: Thiên Long

Do mâu thuẫn nên xảy ra lớn tiếng, đối tượng Tuấn rút hung khí giấu sẵn xe máy rồi lao vào đâm chủ tiệm tạp hóa nhiều nhát vào ngực, vùng bụng gây thương tích nặng dẫn đến tử vong tại quầy tạp hoá.

Thời điểm này, khu vực xung quanh rất vắng người. Gây án xong, đối tượng cầm chai thuốc trừ sâu uống tự tử.

Lúc về nhà, lo sợ, nghi phạm liền chạy ra Bệnh viện huyện Thủ Thừa báo đã uống thuốc trừ sâu tự tử. Lập tức, Bệnh viện huyện chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện đa khoa Long An để điều trị.

Sau 5 ngày nằm viện, đối tượng Tuấn hồi phục sức khỏe, trở lại bình thường, sau đó công an bắt tạm giam.

Sáng cùng ngày, mẹ ruột của đối tượng cho biết, Tuấn đã có vợ 2 con, chăm lo làm ăn nhưng lại quen biết với chị Mộng Kiều, chủ tiệm tạp hóa. Gần đây, nghe đâu giữa hai người xảy ra mâu thuẫn tiền bạc, sau đó dẫn tới án mạng nghiêm trọng.

Lao xe thẳng vào CSGT hòng thoát thân khi "ôm" ma túy đi bán kiếm lời

Như Dân Việt đã thông tin: Theo thông tin từ Công an huyện Mường La (tỉnh Sơn La), đơn vị vừa bắt giữ thành công đối tượng Quàng Văn Tiến về hành vi "Mua bán trái phép ma túy".

Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe, đối tượng Tiến tăng ga rồi tông thẳng vào CSGT hòng thoát thân. Ảnh: V.N

Ngày 29/4, khi tổ tuần tra lực lượng CSGT-TT Công an huyện Mường La đang làm nhiệm vụ thì phát hiện đối tượng Quàng Văn Tiến điều khiển xe mô tô nhãn hiệu YAMAHA loại xe EXCITER đang di chuyển với tốc độ cao, có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy.

Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, tuy nhiên đối tượng Tiến đã ngay lập tức tăng ga, rồi tông thẳng vào tổ công tác hòng thoát thân.

Tuy nhiên, bằng sự mưu trí, dũng cảm, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã khống chế thành công đối tượng Quàng Văn Tiến (SN1987), trú tại bản Phiêng Cại, xã Chiềng Lao, huyện Mường La (tạm trú xã Thôn Mòn, huyện Thuận Châu).

Qua quá trình đấu tranh, đối tượng Quàng Văn Tiến đã tự giao nộp cho tổ công tác số lượng lớn ma túy đang mang đi bán lại kiếm lời gồm 10,15gr heroin và 0,54gr hồng phiến.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng cướp túi xách của cô gái khiến nạn nhân ngã xuống đường bất động

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 29/4, Công an quận 10 (TP.HCM) cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Lê Quốc Dũng (39 tuổi, ngụ quận 1, TP.HCM) và Âu Vương Tài (24 tuổi, ngụ quận 1) về tội "Cướp giật tài sản".

Lê Quốc Dũng (39 tuổi) và Âu Vương Tài (24 tuổi) bị bắt vì cướp giật tài sản. Ảnh: CACC

Đây là hai nghi phạm giật túi xách của cô gái trên đường Nguyễn Tiểu La (phường 8, quận 10) khiến nạn nhân ngã xuống đường, nằm bất động.

Camera ghi lại cô gái N.T.M.N. ngã trên đường sau khi bị giật túi xách. Clip: CACC

Trước đó, lúc 17h30 ngày 22/4, Tài điều khiển xe máy chở Dũng lưu thông qua nhiều tuyến đường để tìm người dân sơ hở ra tay cướp giật. Đến đường Nguyễn Tiểu La, cả hai phát hiện chị N.T.M.N. đi xe máy phía trước, trên người có đeo túi xách liền đeo bám.

Sau đó, Tài cho xe áp sát từ phía sau để Dũng giật túi xách của chị N. rồi tăng ga tẩu thoát. Chị N. sau khi bị giật túi xách ngã, trượt dài trên đường nằm bất động. Nạn nhân được người dân phối hợp với lực lượng chức năng đưa vào bệnh viện sơ cứu vết thương và hiện sức khỏe đã ổn định.

Ngày 22/4, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 10 phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM bắt giữ được Dũng và Tài.

Cả hai thừa nhận hành vi giật túi xách, bên trong có chứa điện thoại và giấy tờ tùy thân của chị N. Với tài sản cướp được, Dũng và Tài mang điện thoại đi bán lấy tiền tiêu xài, còn túi xách và giấy tờ vứt bỏ bên đường.

Công an đã thu hồi được điện thoại và trả cho chị N.

Nghi phạm trong vụ chém vợ cũ ở Thái Nguyên khai gì tại cơ quan điều tra?

Ngày 29/4, đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) cho biết, đơn vị đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Công Thành (SN 1986), trú tại tổ 6, phường Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên để điều tra về hành vi "Giết người".

Như Dân Việt đã đưa tin, trước đó vào lúc 7 giờ ngày 27/4, tại khu vực chân cầu vượt đường Bắc Sơn, thuộc tổ 10, phường Quang Trung, TP.Thái Nguyên, đối tượng Nguyễn Công Thành (SN 1986) đã chém chị Đ.T.N.L. (SN 1989) là vợ cũ của Thành, có hộ khẩu thường trú ở tổ 7, phường Tân Thịnh.

Hậu quả, chị L. bị chém đứt lìa bàn tay phải và nhiều vết thương khác ở chân.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chị L. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Còn Thành đã chủ động ra cơ quan điều tra để tự thú.

Chiều 27/4, lực lượng chức năng đã huy động nhiều người tìm kiếm được bàn tay của chị L. và chuyển tới bệnh viện để các bác sĩ phẫu thuật nối tay.

Tại cơ quan công an Thành khai nhận, vì muốn chị L. không thể nối lại tay nên sau khi gây án xong Thành đã mang bàn tay của vợ cũ vứt xuống mương nước nhằm gây khó khăn cho việc tìm kiếm.

Nguyễn Công Thành tại cơ quan điều tra công an TP.Thái Nguyên. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo lời khai ban đầu, Thành kết hôn với chị Đ.T.N.L. và có một con gái sinh năm 2012. Do cuộc sống có nhiều mâu thuẫn nên năm 2016 hai người ly hôn.

Cuối năm 2021, Thành đến tỉnh Vĩnh Phúc làm công nhân, tuy nhiên, vẫn thường xuyên liên lạc với vợ cũ và con.

Do vẫn còn tình cảm với vợ cũ nên gần đây, nghe tin chị L. có người yêu, Thành nảy sinh ghen tuông. Cùng với đó, cách đây vài ngày khi gọi điện nói chuyện với chị L. hai người đã xảy ra cãi cọ.

Khoảng 5 giờ sáng 27/4 sau khi uống nhiều rượu bia, Thành lấy một con dao phay cho vào balô, điều khiển xe máy từ Vĩnh Phúc về Thái Nguyên.

Đến khoảng hơn 7 giờ cùng ngày, khi phát hiện chị L. đi qua chân cầu vượt đường Bắc Sơn, Thành đã chặn xe máy của chị L. và dùng dao chém nhiều nhát vào tay, chân chị L. khiến bàn tay phải chị L. bị đứt lìa.

Sau đó, Thành mang bàn tay của chị L. vứt tại một mương nước trên đường về nhà ở tổ 6, phường Tân Thịnh rồi gọi điện cho chị gái nhờ đưa mình đến Công an phường tự thú.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thái Nguyên điều tra, làm rõ.

Bị CSGT phát hiện, nhóm "cát tặc" nhảy xuống sông bỏ trốn

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 29/4, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Dương cho biết, vừa phát hiện, bắt quả tang một ghe hút cát trái phép trên sông Sài Gòn đoạn qua địa bàn huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.



Theo đó, khoảng 1h30 ngày 28/4, qua công tác tuần tra phòng, chống tội phạm trên tuyến sông Sài Gòn, tổ công tác phát hiện nhóm đối tượng sử dụng phương tiện ghe bơm, hút cát trái phép nên đã tiến hành kiểm tra hành chính.

Số cát đối tượng hút được. Ảnh: Hoàng Minh.

Máy bơm, hút cát. Ảnh: Hoàng Minh.

Phát hiện lực lượng CSGT, 2 đối tượng đang hút trộm cát đã nhảy xuống sông bỏ trốn. CSGT đã kịp thời khống chế, bắt giữ được 1 đối tượng.

Tại cơ quan công an, đối tượng này khai là L.Q.H (HKTT: huyện Củ Chi, TP.HCM) là người điều khiển ghe gỗ.

CSGT đã thu giữ tang vật gồm 1 ghe gỗ, 1 máy dùng để bơm, hút cát; 1 máy dùng để chạy ghe và khoảng 4m3 cát.

Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương đã bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an huyện Dầu Tiếng tiếp tục điều tra, làm rõ.