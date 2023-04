TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: 3 công an bị chém nhập viện; tin mới vụ 1 CSGT và 2 người dân bị tông tử vong

3 công an phường bị chém nhập viện

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 27/4, lãnh đạo Công an phường Thọ Quang (quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) cho biết, 3 cán bộ công an phường bị thương khi làm nhiệm vụ phải nhập viện cấp cứu.

Đối tượng Phan Văn Tài. Ảnh: CACC

Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày Công an phường Thọ Quang có kế hoạch kiểm tra, nắm lại thông tin các đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn phường.

Khi đến kiểm tra nhà đối tượng Phan Văn Tài (27 tuổi), 3 cán bộ công an phường vào nhà, mời Tài dậy để hỏi thông tin thì bất ngờ người này dùng dao để chống đối.

Trong quá trình tiếp cận, khống chế đối tượng, 3 cán bộ công an bị Tài dùng dao chống trả gây thương tích ở tay, nhập viện cấp cứu.

Theo lãnh đạo Công an phường Thọ Quang, Tài là đối tượng trong diện theo dõi vì có hành vi buôn bán, sử dụng ma túy. Công an phường nhiều lần gửi giấy mời nhưng đối tượng không đến.

Khi nắm thông tin Tài có mặt ở địa bàn, công an phường đến để mời về làm việc, tuy nhiên do đối tượng manh động, ra tay bất ngờ nên 3 cán bộ công an không kịp trở tay.

Hiện sức khỏe của 3 cán bộ công an đã ổn định.

Vụ 1 CSGT và 2 người dân bị tông tử vong ở Long An: Khởi tố tài xế về tội Giết người

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 27/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An cho biết, đơn vị đã có quyết định khởi tố bị can về tội "Giết người" đối với tài xế điều khiển xe bán tải tông tử vong 1 CSGT và 2 người dân.

Hiện trường vụ tông tử vong 1 CSGT và 2 người dân ở Long An. Ảnh: Thiên Long

Nguồn tin riêng của phóng viên Dân Việt xác nhận, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đã khởi tố đối tượng lái xe tên Nguyễn Văn Thanh (tự Hon, 32 tuổi, ngụ ấp An Ninh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) để điều tra, làm rõ tội Giết người.

Hon là tài xế điều khiển ô tô bán tải biển kiểm soát 49C.296.01 chở Huỳnh Trung Hiếu (32 tuổi, tự Chỉa, ngụ ấp Lộc Hiệp, xã An Ninh Đông) nghi vận chuyển ma túy, tông chết 3 người, trong đó có 1 CSGT huyện.



Như tin đã đưa, khoảng 16h ngày 21/4, tại tỉnh lộ 824, thuộc ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, xe ô tô bán tải hiệu Ford Ranger biển kiểm soát 49C-296.01 tông thẳng vào lực lượng chức năng trong lúc thực hiện nhiệm vụ.

Hậu quả, thiếu tá Nguyễn Xuân Hào (40 tuổi), cán bộ Đội CSGT Công an huyện Đức Hòa tử vong và 2 người dân bị thương nặng được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện.

Kẻ giết người có 2 tiền án bị bắt sau 7 năm trốn truy nã

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 27/4, tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) bắt giữ đối tượng Chống Màu Khường (36 tuổi, ngụ Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người.

Khường bị bắt sau 7 năm trốn truy nã. Ảnh: Tuệ Mẫn

Theo hồ sơ, vào ngày 1/12/2016, Khường bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định truy nã đặc biệt về hành vi giết người.

Qua điều tra xác định, vào khoảng 1 giờ ngày 13/3/2016, Khường cùng 6 đối tượng sử dụng hung khí truy sát và đánh chết nạn nhân là anh Trương Ngọc Anh K. (ngụ tại phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa).

Sau khi gây án, lần lượt các đối tượng đã bị bắt giữ, riêng Khường bỏ trốn sang Campuchia. Đến giữa năm 2017, Khường quay về Việt Nam và lẩn trốn nhiều nơi trên địa bàn TP.HCM.

Qua nhiều năm điều tra, xác minh, truy bắt, vào sáng nay 27/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh phối hợp Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã bắt giữ Khường khi đang lẩn trốn tại một phòng trọ trên địa bàn phường Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức, TP.HCM.

Được biết, Khường từng có 2 tiền án về tội "Cướp giật tài sản" và "Trộm cắp tài sản".

Người thứ 3 của Văn phòng đăng ký đất đai ở Quảng Ngãi được công an mời làm việc

Chiều 27/4, theo nguồn tin riêng của PV Dân Việt và đã được cơ quan chức năng Quảng Ngãi xác nhận, ông T, nhân viên văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh TP.Quảng Ngãi, cũng đã được công an Quảng Ngãi mời lên làm việc.

Một trong số nữ cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi được công an mời làm việc. Ảnh: Công Hoàng

Theo một lãnh đạo Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi, trước đó, cơ quan chức năng Quảng Ngãi cũng đã có buổi làm việc với ông T cùng 2 nữ cán bộ là bà N.T.D và N.T.T.N.

Được biết vào sáng nay (27/4), sau khi vào làm việc khoảng gần 2 giờ, lực lượng công an đã rời trụ sở Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi, phường Trương Quang Trọng, TP.Quảng Ngãi, cùng 2 nữ cán bộ của đơn vị này là bà N.T.D và N.T.T.N.

Clip Lực lượng công an rời trụ sở Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi, cùng 2 nữ cán bộ của đơn vị này.

Bà N.T.D từng làm Phó Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai TP.Quảng Ngãi; bà N.T.T.N là cán bộ trực thuộc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi.

Bắt giam Giám đốc doanh nghiệp lừa đảo tiền tỷ

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, cơ quan này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam một giám đốc doanh nghiệp về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Người bị bắt giữ là Nguyễn Minh Hoàn (SN 1990, trú tại TP.Huế) - Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng HNA.

Cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Minh Hoàn. Ảnh: H.N

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2021 đến đầu năm 2022, Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng HNA kinh doanh thua lỗ nên Hoàn phải vay mượn tiền của bên ngoài để trả lãi.

Đến kỳ hạn trả lãi vay, do không có tiền nên Hoàn đã tìm cách vay tiền của người này để trả cho người kia, dẫn đến số tiền vay ngày càng cao.

Từ tháng 6 đến tháng 9/2022, Hoàn liên tục đưa ra nhiều thông tin gian dối như vay tiền dùm cho anh trai, cần tiền trả nợ cho mẹ, vay tiền mua đất… để vay của chị N (trú tại phường Phú Thượng, TP.Huế) tổng số tiền hơn 4,8 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này được Hoàn đem trả nợ cá nhân.