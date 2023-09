TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: 3 người nhập viện vì mâu thuẫn ở quán nhậu; chồng chích điện, đâm vợ dã man

3 người nhập viện vì mâu thuẫn ở quán nhậu

Ngày 3/9, Công an quận 12, TP.HCM trích xuất camera, triệu tập những người liên quan đến vụ án xảy ra ở quán nhậu trên đường Nguyễn Thị Búp, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, khiến 3 nạn nhân phải vào viện cấp cứu.

Hiện trường vụ chém người được phong tỏa phục vụ công tác điều tra. Nguồn: CAND

Bước đầu xác định, khoảng 3h cùng ngày, một nhóm người ngồi nhậu tại quán trên thì xảy ra mâu thuẫn, 2 người bỏ về. Một lúc sau một nhóm người mang hung khí quay trở lại quán xông vào đuổi chém những người cùng bàn nhậu.

Những người trong bàn nhậu bỏ chạy ra đường nhưng nhóm người này không tha đã đuổi theo đánh, chém trên đoạn đường dài. Sau khi thấy 3 người bị thương, nhóm này lên xe bỏ đi.

Do diễn tiến vụ việc quá nhanh, những người này có hung khí nên những người dân ở đây không dám vào can ngăn. 3 người bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nhiều vết thương trên người.

Công an quận 12 lấy lời khai của các nạn nhân, nhân chứng, khoanh vùng, truy xét và triệu tập những người liên quan về trụ sở làm rõ.

Bắt khẩn cấp người chồng chích điện, đâm vợ dã man

Chiều 3/9, đại diện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đang điều tra làm rõ vụ một phụ nữ bị chồng hành hạ dã man vừa xảy ra trên địa bàn.

Người thân nạn nhân chỉ vị trí chị N.T.L bị chồng hành hạ. Nguồn: Tiền Phong

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, rạng sáng cùng ngày, Công an phường Khánh Bình (TP.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) nhận được tin báo về vụ "Cố ý gây thương tích" xảy ra tại nhà trọ ở tổ 7 (khu phố Long Bình, phường Khánh Bình, TP.Tân Uyên). Nạn nhân là chị N.T.L (39 tuổi) và nghi phạm là Hồ Văn Trí (51 tuổi), cùng quê An Giang và là chồng của chị L.

Trước đó vào khoảng 2h sáng cùng ngày, vợ chồng chị L cùng 2 con nhỏ ngủ tại phòng trọ. Trong lúc nói chuyện về vấn đề tiền bạc, sinh hoạt trong gia đình thì hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn.

Trong lúc cãi vã, Trí nhắc tên người đàn ông khác và cho rằng vợ có người tình bên ngoài.

Lời qua tiếng lại, người chồng lấy sợi dây điện cắm vào ổ điện rồi chích vào người chị L gây chạm chập điện. Đối tượng tiếp tục cầm dao dài khoảng 30cm trong bếp đâm liên tục nhiều nhát vào bụng và vùng kín của vợ.

Nghe tiếng mẹ la hét, con trai lớn của chị L đang ngủ trên gác chạy xuống can ngăn, mở cửa cho mẹ thoát ra ngoài. Một số người dân là hàng xóm đã đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, cơ quan công an đã bắt khẩn cấp nghi phạm Hồ Văn Trí để điều tra, xử lý.

Theo lời người nhà nạn nhân, vợ chồng chị L có con gái (2 tuổi) và con trai (14 tuổi). Trí làm bảo vệ cho một siêu thị ở TP.Tân Uyên, còn chị L mới xin vào làm công nhân tại một công ty gỗ.

Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ Trí để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Sau tiếng nổ lớn, 3 người trong một gia đình ở Quảng Ninh bị thương

Như Dân Việt đã đưa tin: Thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh, tại khu Tân Lập 4, phường Cẩm Thuỷ, TP.Cẩm Phả (Quảng Ninh) vừa xảy ra nổ lớn.

Nghi nổ bình gas ở Cẩm Phả (Quảng Ninh), 3 người trong 1 gia đình bị thương. Ảnh: QMG

Theo đó, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 3/9, tại nhà anh Nguyễn Mạnh L (SN 1986, thường trú tại thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, TP.Hải Phòng; hiện ở khu Tân Lập 4, phường Cẩm Thủy) có tiếng nổ lớn.

Ngay sau khi nghe tiếng nổ, hàng xóm hốt hoảng chạy sang để hỗ trợ, đưa các nạn nhân ra ngoài.

Hậu quả vụ nổ đã khiến anh L, chị Lâm Thị H (SN 1991, vợ anh L) và cháu Nguyễn Đức A (SN 2011, con trai vợ chồng anh L) bị thương. Vụ nổ cũng khiến nhiều vật dụng bên trong căn nhà bị hư hỏng. Cửa nhà, xe máy, cửa kính của một số hộ dân xung quanh cũng bị ảnh hưởng, nhiều mảnh vỡ văng khắp nơi.

Rất may, cháu Nguyễn Hoàng Yến N (SN 2018, con gái của của vợ chồng anh L) không bị thương.

Hiện tại, các nạn nhân đã được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả cấp cứu.

Ngay khi nhận được thông tin, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP.Cẩm Phả đã nhanh chóng đến hiện trường, triển khai lực lượng, phương tiện cứu nạn cứu hộ. Nguyên nhân ban đầu nghi do nổ bình gas trong quá trình sử dụng.

Được biết, ngôi nhà xảy ra vụ nổ đã nhiều năm không có người ở. Khoảng nửa năm nay, gia đình anh L dọn đến sinh sống tại ngôi nhà này, hành nghề thu mua phế liệu.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ.

Thiếu niên 16 tuổi lái ô tô tông hàng loạt xe máy chờ đèn đỏ trên Quốc lộ 1: Xem xét trách nhiệm người cha

Như Dân Việt đã thông tin: Liên quan đến vụ một thiếu niên 16 tuổi điều khiển ôtô tông hàng loạt xe máy đang dừng chờ đèn đỏ trên Quốc lộ 1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Phong (tỉnh Bình Thuận) đã trưng cầu giám định thương tật của các nạn nhân để có căn cứ xử lý theo quy định pháp luật.

Ô tô do thiếu niên 16 tuổi lái tông hàng loạt xe máy chờ đèn đỏ trên Quốc lộ 1 được đưa về cơ quan công an để điều tra theo quy định pháp luật. Ảnh: CTV

Thông tin ban đầu cho biết, nạn nhân bị nặng nhất trong vụ tai nạn là bà N.T.X.N (ngụ Liên Hương, Tuy Phong), sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận, hiện đã được chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Vụ tai nạn còn làm 4 người phụ nữ khác bị xây xát nhẹ và một số phương tiện bị hư hỏng.

Nguồn tin cho biết, bước đầu các cơ quan chức năng xác định, rạng sáng 2/9, N.C.H (16 tuổi, ngụ xã Vĩnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai), cùng cha ruột là ông N.C.T (41 tuổi) và em trai lên ôtô biển số 60A-668.00 đi du lịch.

Thời điểm này, người cha cầm lái lưu thông theo Quốc lộ 1, hướng TP.HCM - Nha Trang. Khi đến địa phận huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, do buồn ngủ, người cha đã giao tay lái cho người con 16 tuổi điều khiển và đến chốt đèn km1604 +750m Quốc lộ 1 chuẩn bị vào đường dẫn đoạn cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết thì tông ngã 5 người đang dừng xe máy chờ đèn đỏ. Thời điểm xe gây tai nạn, đèn đỏ đang đếm ngược ở giây thứ 26.

Cơ quan điều tra xác định, nguyên nhân do H không chú ý quan sát, gây tai nạn giao thông và kết quả kiểm tra nồng độ cồn và ma túy, H không vi phạm.

Do H chưa đủ tuổi để có giấy phép lái xe, Cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định thương tật các nạn nhân để có căn cứ xử lý về hành vi của người cha đã giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV

Liên quan đến việc này, trao đổi với Dân Việt, đại diện Đội CSGT số 1 (thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Bình Thuận) đóng trên địa bàn huyện Tuy Phong cho biết, đã đưa chiếc ô tô 4 chỗ trên về trụ sở công an để các cơ quan chức năng điều tra làm rõ theo quy định pháp luật.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn trên, người điều khiển ô tô 4 chỗ đã phối hợp với các cơ quan chức năng đưa các nạn nhân ra bệnh viện ở Ninh Thuận (nơi xảy ra tai nạn gần Bệnh viện Ninh Thuận) cấp cứu và sau đó quay lại trình diện với Công an huyện Tuy Phong.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận tiếp tục điều tra làm rõ.

2 thanh niên bị "người lạ" dùng hung khí đâm trọng thương khi bước ra khỏi quán bi-da

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 3/9, Công an TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương tiếp tục điều tra, truy xét đối tượng dùng hung khí đâm 2 thanh niên trọng thương trước quán bi-da trên địa bàn phường Định Hòa.



Một số nhân chứng cho hay, chiều 2/9, 2 thanh niên sau khi chơi bi-da tại quán trên ở địa bàn phường Định Hòa thì rời quán đi ra ngoài.

Một trong 2 thanh niên bị đâm trọng thương. Ảnh: A.X.

Ngay sau đó, cả hai bị một đối tượng dùng dao tấn công. Bị đâm bất ngờ, 2 thanh niên bỏ chạy, kêu cứu. Đối tượng gây án rời đi, sau đó người dân đã có mặt hỗ trợ hai nạn nhân sơ cứu rồi đưa đi cấp cứu.

Nhận tin báo, Công an phường Định Hòa có mặt tại hiện trường phối hợp với Công an TP.Thủ Dầu Một ghi lời các nhân chứng để điều tra, truy xét đối tượng gây án.