TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Ô tô tông hàng loạt xe máy dừng đèn đỏ; tin mới vụ 4 người tử vong ở Long Biên

Vụ ô tô tông hàng loạt xe gắn máy dừng đèn đỏ trên Quốc lộ 1: Người điều khiển xe mới 16 tuổi

Chiều 2/9, nguồn tin Dân Việt cho biết, nam tài xế điều khiển ô tô 4 chỗ mang biển kiểm soát 60A-668.00, tông hàng loạt xe gắn máy dừng đèn đỏ trên Quốc lộ 1, khiến nhiều người nhập viện sáng cùng ngày, chiều nay đã đến trình diện với Công an huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.

Nguồn tin Dân Việt cho biết, người điều khiển ô tô trên tên là Nguyễn Chí H. (SN 2007) ở huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Bước đầu, Nguyễn Chí H. khai nhận do không chú ý quan sát.

Qua kiểm tra ban đầu của các cơ quan chức năng, Nguyễn Chí H. không vi phạm nồng độ cồn.

Như vậy, Nguyễn Chí H., SN 2007 tính đến nay chỉ 16 tuổi. Theo quy định pháp luật thì độ tuổi này chưa được lái xe ô tô...

Liên quan đến việc này, trao đổi với Dân Việt, đại diện Đội CSGT số 1 (thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Bình Thuận) đóng trên địa bàn huyện Tuy Phong cho biết, đã đưa chiếc ô tô 4 chỗ trên về trụ sở công an để các cơ quan chức năng điều tra làm rõ theo quy định pháp luật.

Chiếc xe gây tai nạn được đưa về cơ quan công an để điều tra theo quy định pháp luật. Ảnh: CTV

Cũng theo vị đại diện Đội CSGT số 1, sau khi xảy ra vụ tai nạn trên, người điều khiển ô tô 4 chỗ đã phối hợp với các cơ quan chức năng đưa các nạn nhân ra bệnh viện ở Ninh Thuận (nơi xảy ra tai nạn gần Bệnh viện Ninh Thuận) cấp cứu và sau đó quay lại trình diện với Công an huyện Tuy Phong.

Thông tin ban đầu cho biết, sau khi vụ tai nạn xảy ra, có 5 người được đưa đến bệnh viện chữa trị...

Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1 thuộc địa bàn huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Ảnh: DP



Như Dân Việt đưa tin, sáng 2/9, có 4 xe máy chở 6 người đang dừng đèn đỏ trên Quốc lộ 1, thuộc địa bàn huyện Tuy Phong tỉnh Bình Thuận theo hướng Nam - Bắc thì bị ô tô 4 chỗ từ sau lao tới tông văng cả người và xe máy xuống đường, một số nạn nhân phải nhập viện.

Vụ tai nạn xảy ra ở đoạn km 1604 Quốc lộ 1 qua xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong (Bình Thuận). Vị trí đèn xanh - đỏ này là điểm vào cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết qua tỉnh Bình Thuận.

Thời điểm trên, một tốp với 4 xe máy dừng đèn đỏ bên phần đường hướng từ Bình Thuận – Ninh Thuận thì bất ngờ xe ô tô BKS 60A - 668.00 lưu thông cùng chiều, từ phía sau lao tới tông vào hàng loạt xe máy đang dừng đèn đỏ.

Clip: Ô tô tông xe máy chờ đèn đỏ trên Quốc lộ 1 thuộc địa bàn huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Nguồn: BĐCC

Thời điểm này đèn tín hiệu đang ở màu đỏ và đồng hồ đếm ngược ở giây 26. Cú tông khiến nhiều xe và người văng xuống đường. Ngay sau đó, các nạn nhân được người dân và CSGT đưa đi cấp cứu. Hiện chưa rõ mức thiệt hại. Lực lượng CSGT đã có mặt để bảo vệ hiện trường.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng huyện Tuy Phong tỉnh Bình Thuận điều tra làm rõ.

Vụ 4 người tử vong ở Long Biên: Công an xác định người chồng đã dùng dao đâm vợ và 2 con đẻ

Ngày 2/9, thông tin từ Công an TP.Hà Nội, Công an TP đang tiếp tục khẩn trương điều tra vụ 4 người tử vong tại quận Long Biên (Hà Nội).

Như Dân Việt đã đưa tin, ngày 1/9, trên địa bàn quận Long Biên đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến 4 người trong một gia đình tử vong.

Các cơ quan chức năng đã khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ các thông tin liên quan.

Ở diễn biến mới nhất, liên quan đến vụ án mạng kinh hoàng khiến 4 người tử vong này, Công an TP.Hà Nội xác định, do mâu thuẫn từ trước, người chồng đã dùng dao đâm vợ và 2 con đẻ gây tử vong. Sau đó người này đã dùng dao tự gây thương tích rồi treo cổ tự tử.

Hiện trường vụ án mạng nghiêm trọng khiến 4 người tử vong ở Long Biên, TP.Hà Nội. Ảnh: Xuân Huy

Cụ thể, khoảng 10 giờ 20 phút ngày 1/9/2023, Công an quận Long Biên nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện anh L.Q.H (SN 1979) tử vong trong tư thế treo cổ tại vườn nhà anh L.Q.H (bãi Trạm, tổ 14, phường Long Biên).

Đồng thời, lúc này trong nhà có thi thể chị N.T.T là vợ anh L.Q.H và 2 con đẻ của anh L.Q.H là cháu L.P.A (SN 2005), L.M.Đ (SN 2013).

Ngay sau khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an TP.Hà Nội đã chỉ đạo Công an quận Long Biên phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị liên quan tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu được, bước đầu xác định nguyên nhân vụ việc như đã nêu ở trên. Anh L.Q.H sau đó đã dùng dao đâm vợ và 2 con đẻ gây tử vong.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đang tập trung điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định pháp luật.

Bố bị xử phạt vì vi phạm nồng độ cồn, con đăng tin xúc phạm CSGT

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 2/9, Công an TP.Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, cơ quan này vừa ban hành quyết định xử phạm vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn H (SN 1980, trú tại phường Thủy Xuân, TP.Huế) về hành vi "cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân".

Cơ quan công an làm việc với ông Nguyễn Văn H. Ảnh: C.Q.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 24/8, bố ông H bị lực lượng thông CSGT xử lý vi phạm nồng độ cồn. Sau đó ông H đã đăng 2 bài viết lên Facebook cá nhân với nội dung sai sự thật, vu khống, xúc phạm lực lượng CSGT. Khi các bài viết có nhiều lượt tương tác, bình luận thì ông H xóa bỏ bài đã đăng.

Qua công tác nắm tình hình, Đội An ninh Công an TP.Huế đã mời ông H về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, ông H khai nhận do có sử dụng bia rượu nên khi nghe tin bố bị xử phạt vi phạm nồng độ cồn ông không kiềm chế bản thân và đã đăng tin sai sự thật nhằm bôi nhọ, xúc phạm lực lượng CSGT. Sau đó ông H đã đăng bài lên Facebook cá nhân để xin lỗi lực lượng CSGT.

Với vi phạm nêu trên, Công an TP.Huế đã xử phạt ông H với số tiền 5.000.000 đồng.

Thời gian qua, Công an TP.Huế tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn. Chỉ tính trong tháng 8/2023, cơ quan này đã xử lý 493 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tạm giữ 493 phương tiện, xử phạt vi phạm hành chính hàng tỷ đồng.

Vụ cháy tiệm sửa xe 4 người tử vong: Đề nghị Thủ tướng truy tặng "Huân chương Dũng cảm" cho anh Nguyễn Hữu Đốn

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 2/9, ông Đoàn Anh Dũng – Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã đến thăm gia đình và tặng bằng khen đột xuất cho anh Nguyễn Hữu Đốn (SN 1988, thôn Xuân Tài, xã Phong Nẫm, TP.Phan Thiết).

Tại đây, ông Đoàn Anh Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã thăm hỏi và trao truy tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Hữu Đốn vì đã có hành động dũng cảm quên mình cứu người, cứu tài sản của nhân dân khi gặp hỏa hoạn trên địa bàn xã Phong Nẫm, thành phố Phan Thiết.

Ông Đoàn Anh Dũng – Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã đến thăm gia đình và tặng bằng khen đột xuất cho anh Nguyễn Hữu Đốn. Ảnh: NL

Cũng trong ngày hôm nay 2/9, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ký Tờ trình đề nghị Thủ tướng Chính phủ truy tặng "Huân chương Dũng cảm" cho anh Nguyễn Hữu Đốn.

Như Dân Việt đưa tin, lúc 18 giờ 30 phút, ngày 31/8, trong lúc trời mưa to, gió lớn, xảy ra vụ cháy nghi do chập điện tại hộ anh Tạ Văn Hưng (SN 1988, trú đường Hải Thượng Lãn Ông, tổ 8, thôn Xuân Tài, xã Phong Nẫm, TP.Phan Thiết).

Thời điểm cháy, vợ anh Hưng là bà P.T.B.T (SN 1991) cùng 2 con nhỏ là T.Q.A (2014) và T.Q..T (SN 2020) đang ở phía sau nhà, bị kẹt không thoát ra được. Lúc này anh Nguyễn Hữu Đốn (SN 1988, ở thôn Xuân Tài, xã Phong Nẫm) là hàng xóm phát hiện lao vào cứu ba mẹ con thì bị điện giật tử vong.

Ông Phan Nguyễn Hoàng Tân - Chủ tịch UBND TP.Phan Thiết thăm và chia sẻ với người thân anh Nguyễn Hữu Đốn. Ảnh: NL

Liên quan đến việc này, trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, đã văn bản gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quan tâm, thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ đối với công dân Nguyễn Hữu Đốn.

Cũng theo ông Nguyễn Minh, cho biết, đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận để trao học bổng "Quỹ Tiếp bước cho em đến trường" cho 2 đứa con của anh Nguyễn Hữu Đốn.

Nhiều người rơi nước mắt khi nghe chuyện thiếu tá quân đội hy sinh cứu người trước sinh nhật ngày 2/9

Như Dân Việt đã thông tin: Theo Ban Chỉ huy Quân sự TX.Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, thiếu tá Trương Hồng Kỳ (Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự TX.Sông Cầu) hy sinh khi chỉ còn 1 ngày nữa là sinh nhật tuổi 42. Anh Kỳ sinh ngày 2/9/1981.

Thượng tá Phạm Văn Thuận - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự TX.Sông Cầu cho biết: Thiếu tá Trương Hồng Kỳ hy sinh ngày 1/9 trong khi đang đảm nhiệm trực chỉ huy đơn vị.

Di ảnh trung tá Trương Hồng Kỳ. (Ảnh: BCHQSPY cung cấp)



Lúc 16h30 ngày 1/9, thiếu tá Kỳ cùng một đồng đội đến bãi biển Đá Bia Đồng Bé ở thôn Phú Dương, xã Xuân Thịnh (TX.Sông Cầu) thì nghe người dân kêu la có người bị đuối nước đang bị sóng biển cuốn ra xa. Ngay lập tức, anh Kỳ đã bơi ra biển cứu nạn người thứ nhất là Trần Phan Minh Thiện (SN 2008, trú ở khu phố Lệ Uyên, phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu) đưa vào bờ.

Khi nhìn lại thấy người thứ hai là Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1983, trú ở khu phố Long Hải Bắc, phường Xuân Yên, TX.Sông Cầu) chưa được cứu, dù rất mệt nhưng anh Kỳ vẫn tiếp tục bơi ra cứu nạn.

Hoàn thành cứu nạn 2 người đuối nước, cả anh Kỳ và nạn nhân đều kiệt sức, bất tỉnh, được đưa đến Trung tâm Y tế TX.Sông Cầu cấp cứu.

Dù được các y, bác sĩ nỗ lực cấp cứu nhưng thiếu tá Trương Hồng Kỳ đã qua đời vào chiều 1/9. Hai nạn nhân Trần Phan Minh Thiện và Nguyễn Ngọc Tuấn hiện đã được chuyển tiếp đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định để điều trị, sức khỏe đang hồi phục tốt.

Quyết định truy thăng quân hàm sĩ quan trước thời hạn từ cấp bậc thiếu tá lên trung tá đối với đồng chí Trương Hồng Kỳ. (Ảnh: BCHQSPY cung cấp)

Sáng 2/9, tại tang lễ anh Kỳ, trung tá Lê Hoàng Phương (Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự TX.Sông Cầu) cho biết, anh Kỳ nhập ngũ tháng 3/2002, anh có vợ là giáo viên tiểu học. Vợ chồng anh chị có hai con gái (13 và 10 tuổi), gia đình đang cư trú tại khu phố Long Hải Bắc, phường Xuân Yên, TX.Sông Cầu.

"Đồng đội và người dân địa phương đều vô cùng xúc động trước hành động anh Kỳ đã quên thân mình trước sự nguy kịch của nạn nhân đuối nước. Ai đến viếng tang cũng đều xúc động rơi nước mắt. Gia đình hai nạn nhân được cứu sống đã không nói nên lời trước ơn cứu nạn của anh Kỳ… Trong cuộc sống đời thường, anh Kỳ là người năng động, vui vẻ, dễ gần, luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Ai cũng thương tiếc một người giỏi giang, tình nghĩa như anh Kỳ mà ra đi quá sớm… Hiện tại, đơn vị đang cùng gia đình lo tang lễ anh Kỳ chu toàn nhất, đồng thời lập các thủ tục chính sách, chế độ theo quy định. Anh em đơn vị đang cùng nhau động viên, hỗ trợ tốt nhất cho gia đình anh Kỳ…", trung tá Lê Hoàng Phương cảm kích nói.

Ngày 2/9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên cho biết, Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký Quyết định truy thăng quân hàm sĩ quan trước thời hạn từ cấp bậc thiếu tá lên trung tá đối với đồng chí Trương Hồng Kỳ - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự TX.Sông Cầu thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên.

Cũng trong ngày 2/9, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã ký Quyết định số 1011/QĐ-CTN truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Trung tá Trương Hồng Kỳ.