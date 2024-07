TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Án mạng từ chuyện bạn gái bị soi đèn vào mặt; nghi án bố giết con nhỏ tuổi

Nam thanh niên bị đâm tử vong sau mâu thuẫn chuyện bạn gái bị soi đèn vào mặt

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 2/7, lãnh đạo UBND phường Phương Canh (quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội) cho biết, đêm 1/7 trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến 1 nam thanh niên tử vong.

Theo nguồn tin PV Dân Việt, khoảng 22h55 ngày 1/7, anh B.V.M. (20 tuổi) và bạn gái là chị V.K.H. (19 tuổi, cùng trú tại Quốc Oai, Hà Nội) đi xe máy ra từ trong khu trọ ở đường Xuân Phương, phường Phương Canh. Khi đến đầu ngõ, hai người này gặp nghi phạm là T.Đ (36 tuổi, người địa phương) đi ở chiều ngược lại.

Lúc đó, nghi phạm dùng đèn soi vào mặt chị H. Khi đôi bên đang cãi vã to tiếng, nghi phạm bất ngờ rút dao thủ sẵn trong người đâm anh M. trọng thương. Nạn nhân sau đó tử vong trên đường đi cấp cứu.

Quá trình can ngăn xô xát, chị H. cũng bị thương nhẹ. Nghi phạm đã bị cảnh sát bắt giữa ngay sau đó.

"Án mạng xảy ra do mâu thuẫn đời thường, không phải do ghen tuông tình ái", nguồn tin cho biết.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Nghi án bố sát hại con trai nhỏ tuổi ở Hà Nội

Như Dân Việt đã thông tin: Đại diện Công an quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ nghi án bố sát hại con trai nhỏ tuổi. Nghi phạm đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Tòa nhà nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Đ.X.

Tối 1/7, mạng xã hội lan truyền thông tin tại một chung cư ở địa bàn phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, vừa xảy ra vụ án mạng.

Theo thông tin được đăng tải, tại một gia đình người bố đã sát hại cháu bé. Người mẹ cũng bị người bố chém trọng thương.

Sáng 2/7, trao đổi với PV Dân Việt, chỉ huy Công an quận Bắc Từ Liêm xác nhận có vụ việc trên. Nghi phạm đã bị cảnh sát bắt giữ.

Vị này cho biết thêm, nghi phạm có vấn đề về tâm thần nên cơ quan điều tra chưa thể lấy lời khai đối tượng.

Về tình trạng sức khỏe người mẹ, đại diện Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, người mẹ bị thương nhẹ.

Theo nguồn tin PV Dân Việt, nghi phạm tên là T (SN 1983, quê Bắc Ninh, trú tại phường Phú Diễn). Nạn nhân được xác định là bé trai khoảng 11 tháng tuổi, là con trai của T và chị Nguyễn Thị N. (SN 2000, quê Điện Biên). Khi xảy ra vụ án, chị N. cũng mặt tại căn hộ.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Nghi do mâu thuẫn tình ái, người đàn ông đâm chết người tình rồi uống thuốc trừ sâu tự tử

Chiều 2/7, nguồn tin của phóng viên Dân Việt xác nhận, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đang phối hợp với Công an huyện Châu Thành điều tra, làm rõ một vụ án mạng xảy ra ở huyện Châu Thành khiến một người phụ nữ bị đâm chết khuya 1/7, nghi do mâu thuẫn tình cảm.

Hiện trường nơi người dân phát hiện nghi phạm đâm chết một phụ nữ ở huyện Châu Thành, tỉnh Long An. Ảnh: T.L

Theo nguồn tin, nghi phạm Huỳnh Văn Hận 47 tuổi, ngụ tại xã An Lục Long, huyện Châu Thành, Long An đâm chết phụ nữ tên H. (47 tuổi, ngụ cùng xã), sau đó uống thuốc trừ sâu tự tử.



Nghi phạm Hận được người dân phát hiện, đưa đi Bệnh viện Đa khoa Long An cấp cứu, hiện đang được công an giám sát chặt.

Phát hiện 2 nam, nữ tử vong trong căn nhà khóa cửa

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 2/7, Công an huyện Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai) đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai điều tra nguyên nhân vụ 2 người tử vong tại xã Suối Cát (huyện Xuân Lộc).

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường 2 người tử vong trong căn nhà khóa cửa ở xã Suối Cát. Nguồn: Tiền Phong

Nạn nhân là bà N.T.B.L (SN 1974) và ông Đ.T.D (SN 1979), cùng quê tỉnh Bình Thuận, hiện đang sống tại xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc.

Trước đó, nhiều người dân sống gần khu vực cầu Suối Cát, xã Suối Cát ngửi thấy mùi hôi lan ra từ một căn nhà khóa trái cửa. Nghi ngờ có chuyển chẳng lành, người dân đã trình báo chính quyền địa phương đến kiểm tra.

Công an xã đã đến hiện trường, phá cửa vào nhà thì phát hiện thi thể bà B.L và ông T.D đang trong giai đoạn phân hủy.

Công an huyện Xuân Lộc cùng các đơn vị nghiệp vụ đã khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Bước đầu, công an ghi nhận tại hiện trường không có xáo trộn bất thường nào.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Khởi tố, bắt tạm giam nữ Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Giang

Như Dân Việt đã đưa tin: Chiều 2/7, tin từ Công an tỉnh Hà Giang cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Phùng Thị Hoa (56 tuổi, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hà Giang), Phạm Văn Khuông (65 tuổi, cựu Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang) và Nguyễn Thị Kim Tuyến (52 tuổi, Phó Trưởng phòng Giáo dục thường xuyên - giáo dục dân tộc thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang), cùng về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.



Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt đối với bị can Phùng Thị Hoa. Ảnh: Công an cung cấp. Nguồn: NLĐO

Các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi thiếu trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016 - 2021. Hành vi sai phạm của các bị can gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền đặc biệt lớn.

Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang.

Liên quan đến vụ án, hồi tháng 1/2024, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Thế Bình (49 tuổi, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang) để điều tra về hành vi Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản của Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Công an tỉnh Hà Giang cũng đã khởi tố, bắt tạm giam ông Vũ Văn Sử (65 tuổi, cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang) và Trần Tiến Bằng (58 tuổi, cựu Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang) để điều tra về hành Vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị can Phạm Văn Khuông và Nguyễn Thị Kim Tuyến. Ảnh: Công an cung cấp. Nguồn: NLĐO

Trước đó, tháng 12/2023, Công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Vũ Thị Thanh Huyền (54 tuổi, cựu Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang) và bà Vũ Thị Thu Hòa (53 tuổi, cựu kế toán, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang) về hành vi Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.