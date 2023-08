Công an vào cuộc vụ bác sĩ bị tố xâm hại người nhà bệnh nhân

Như Dân Việt đã thông tin: Cơ quan công an đã làm việc với bác sĩ và người tố cáo trong vụ bác sĩ Bệnh viện Ung bướu TP.HCM bị tố xâm hại tình dục người nhà bệnh nhân.

Bệnh viện Ung bướu TP.HCM. Ảnh: B.D

Sau khi Sở Y tế TP.HCM yêu cầu Bệnh viện Ung bướu TP.HCM xem xét tạm thời dừng công tác chuyên môn của bác sĩ N.Q.C để tập trung giải trình, làm rõ nội dung phản ánh trong đơn, xử lý nghiêm nếu phát hiện có hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP.HCM (PA03) đã làm việc với bác sĩ N.Q.C (Khoa Y học hạt nhân).



Công an quận Bình Tân cũng đã mời chị K.T lên làm việc. Quận Bình Tân là nơi cư trú của chị K.T. và mẹ chị - người bị ung thư tuyến giáp từng được điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM.

Trước đó, chị K.T (21 tuổi, quận Bình Tân) đã gửi đơn đến Bệnh viện Ung bướu TP.HCM và Sở Y tế TP tố cáo bác sĩ N.Q.C có hành vi xâm hại tình dục. Mẹ chị T. bị ung thư tuyến giáp, đã từng phẫu thuật và điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM.

Trong quá trình điều trị ung thư, chị K.T quen biết bác sĩ N.Q.C., làm tại Khoa Y học hạt nhân. Theo đơn tố cáo, bác sĩ này đã cho chị một hộp thuốc ung thư và có hành vi xâm hại tình dục chị T.

Tuy nhiên, trong giải trình, bác sĩ N.Q.C không thừa nhận hành vi xâm hại tình dục, chỉ thừa nhận có tư vấn và cho tặng thuốc tại nhà. Đáng lưu ý, loại thuốc bác sĩ N.Q.C cho chị T không có bán tại nhà thuốc Bệnh viện Ung bướu TP.HCM.

Nam thanh niên bị đâm 27 nhát dao vì... khuyên bảo người khác

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 27/8, Chủ tịch UBND xã An Ninh Đông (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) Đoàn Văn Danh cho biết, hiện công an đang tạm giữ lấy lời khai đối tượng đã cầm dao đâm hàng chục nhát vào nạn nhân gây thương tích nặng, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Nạn nhân Trần Đỗ Thái Dương (28 tuổi), ngụ ấp An Thuận, xã An Ninh Đông, huyện Đức Hòa (Long An) bị đâm 27 nhát dao vào cơ thể, nhưng may mắn thoát chết. Ảnh: Thiên Long

Khoảng 12 giờ ngày 26/8, anh Trần Đỗ Thái Dương (28 tuổi), ngụ ấp An Thuận, xã An Ninh Đông, huyện Đức Hòa (Long An) đang ở nhà thì có Nguyễn Tấn Vinh (18 tuổi, ngụ cùng ấp) tìm đến để nói chuyện.

Lúc này, Dương khuyên Vinh lo làm ăn phụ giúp gia đình, bực tức "thằng anh" hàng xóm dám dạy đời, đối tượng lớn tiếng cự cãi kêu đừng nói nữa.

Con dao đối tượng đâm anh Trần Đỗ Thái Dương (28 tuổi), ngụ ấp An Thuận, xã An Ninh Đông, huyện Đức Hòa (Long An) đến cong lưỡi. Ảnh: Thiên Long

Tưởng sự việc dừng lại, anh Dương vừa đứng dậy định vào nhà thì bất ngờ Vinh rút con dao giấu sẵn trong người lao vào đâm trúng vào cơ thể anh nhiều nhát. Nạn nhân dù bị thương, nhưng cố gắng chạy thoát ra ngoài lộ gần 100m. Đối tượng tiếp tục truy đuổi đâm 7-8 nhát trúng vùng bụng, tay và ngực anh, máu chảy ra rất nhiều.

Một số thanh niên địa phương phát hiện chạy đến kêu Vinh bỏ dao xuống. Đối tượng thấy anh Dương máu ra quá nhiều liền cởi áo khoác bên ngoài bó vết thương, đồng thời kêu lên xe chở đi bệnh viện, nhưng người dân không chấp nhận.

Sau đó, nạn nhân nhanh chóng được đưa tới Bệnh viện Xuyên Á huyện Đức Hòa, rồi được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cấp cứu.

Theo gia đình, nạn nhân bị đâm 27 nhát dao trúng cơ thể, con dao gây án bị cong, nhưng nạn nhân may mắn thoát chết do chỉ bị trúng phần mềm.

Đối tượng Vinh bị bắt giữ, đưa về cơ quan công an cùng tang vật gây án.

Giết người vì mâu thuẫn chuyện xả nước thải

Chiều 27/8, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Muôn (SN 1965, ngụ tại khu phố An Thới, phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh) để điều tra về hành vi giết người.

Đối tượng Trần Văn Muôn. Nguồn: BVPL

Tại cơ quan công an, Muôn khai nhận: Muôn có nhà tại ấp Cầu Xe, xã Hưng Thuận, thị xã Trảng Bàng. Tại đây, Muôn đang nuôi ao cá.



Gần đây, nhiều cá trong ao bị chết. Do vậy, Muôn xả nước thải trong ao ra đường, rồi chảy qua trước cửa nhà ông D.V.N (SN 1965, ngụ xã Hưng Thuận). Cả hai cãi vã to tiếng nên được mọi người xung quanh can ngăn.

Vào ngày 19/8, Muôn và ông N. đều nhậu riêng với nhóm bạn của mình. Trên đường về nhà thì cả hai gặp nhau. Tại đây, cả hai cãi vã to tiếng dẫn đến đến xô xát. Tức giận, Muôn lấy con dao đâm ông N. tử vong.

Qua truy xét, công an đã bắt giữ Muôn.

Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh đựng trong hộp nhựa vứt bên đường

Ngày 27/8, thông tin từ Công an tỉnh Bình Phước cho biết đang điều tra, làm rõ thi thể một trẻ sơ sinh được phát hiện bên đường thuộc địa bàn thị xã Chơn Thành.

Theo thông tin từ cơ quan công an, ngày 26/8, người đi đường phát hiện cạnh quốc lộ 14, đoạn qua khu phố Trung Lợi (phường Hưng Long, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) có một túi nilon màu đen bị đè bởi một tảng đá.

Người dân mở túi nilon thì phát hiện bên trong túi có chiếc hộp nhựa màu trắng. Tiếp tục kiểm tra bên trong hộp nhựa, người dân bàng hoàng khi phát hiện thi thể một trẻ sơ sinh. Vụ việc lập tức được trình báo đến cơ quan chức năng.

Túi nilon bên trong có hộp nhựa đựng thi thể trẻ sơ sinh. Nguồn: Tiền Phong

Nhận tin báo từ người dân, Công an thị xã Chơn Thành nhanh chóng đến hiện trường để tổ chức khám nghiệm. Đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Phước sau đó đã được phân công đến phối hợp Công an thị xã Chơn Thành để điều tra, làm rõ.

Kết quả khám nghiệm cho thấy, thi thể là một bé trai sơ sinh còn nguyên cuống rốn và một số băng gạc y tế còn dính máu.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đề nghị truy tố cựu Giám đốc Bệnh viện TP.Thủ Đức

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Bệnh viện TP.Thủ Đức và một số đơn vị liên quan.

Theo đó, Nguyễn Minh Quân (cựu Giám đốc Bệnh viện TP.Thủ Đức), Phạm Vũ Phong (Giám đốc Công ty TNHH Thiết kế xây dựng TM&DV Nam Phong), Trương Thị Bảo Trân (nhân viên Phòng Vật tư trang thiết bị y tế Bệnh viện TP.Thủ Đức) bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị can Nguyễn Minh Quân bị đề nghị truy tố. (Ảnh: Công an cung cấp). Nguồn: Dân Trí

Riêng bị can Mai Lệ Quyên (cựu Trưởng khoa Vi sinh, Bệnh viện TP.Thủ Đức) bị đề nghị truy tố tội Nhận hối lộ.

Trước đó, VKSND TP.HCM yêu cầu cơ quan điều tra xác định cụ thể đơn giá kit xét nghiệm, theo đó xác định chính xác số tiền thiệt hại trong vụ án; củng cố chứng cứ, xem xét trách nhiệm hình sự đối với Mai Lệ Quyên cùng một số vấn đề có liên quan tới vụ án.

Theo kết luận điều tra, với vai trò là Giám đốc Bệnh viện TP.Thủ Đức, giai đoạn cuối năm 2020 và đầu năm 2021, ông Quân đã chỉ đạo cấp dưới hợp thức hóa hồ sơ nhằm thanh toán số lượng kit xét nghiệm Covid-19 cho Công ty Việt Á và Công ty Nam Phong cung ứng trước đó. Việc cung ứng kit xét nghiệm này không có việc thực hiện xem xét năng lực, kinh nghiệm nhà thầu, thực hiện đấu thầu theo quy định.

Hồ sơ vụ án thể hiện, hành vi phạm tội của Nguyễn Minh Quân và đồng phạm đã gây thiệt hại cho Bệnh viện TP.Thủ Đức gần 10 tỷ đồng. Đây là số tiền Công ty Nam Phong hưởng lợi trong việc Việt Á chiết khấu giá bán kit xét nghiệm.

Theo kết luận điều tra, tháng 5/2020, Mai Lệ Quyên (kỹ thuật viên trưởng của khoa Vi sinh, được bổ nhiệm Trưởng khoa Vi sinh vào tháng 7/2021) được Nguyễn Minh Quân chỉ đạo chuẩn bị phòng xét nghiệm Covid-19 theo tiêu chuẩn Bộ Y tế.

Quyên cùng nhân viên khoa vi sinh thực hiện những việc xây dựng phòng xét nghiệm, đào tạo nhân sự, máy móc trang thiết bị để chuẩn bị cho việc thẩm định năng lực xét nghiệm Covid-19 của Viện Pasteur TP.HCM.

Khoảng tháng 6/2020, Ngô Đặng Quốc Định là Trưởng khoa Vi sinh (đã nghỉ việc tháng 4/2021 và xuất cảnh đi Mỹ) nói với Quyên có nhân viên của Công ty Việt Á muốn gặp để giới thiệu về sản phẩm kit xét nghiệm Covid-19 của Việt Á và yêu cầu Quyên nghiên cứu triển khai sử dụng sản phẩm của Việt Á có phù hợp, chạy có kết quả hay không.

Sau đó, Quyên gặp và được Lê Trung Nguyên (nhân viên Công ty Việt Á) tự giới thiệu là nhân viên bán hàng của Công ty Việt Á, được phân công giới thiệu bán kit xét nghiệm và hỗ trợ kỹ thuật xét nghiệm.

Ngày 4/8/2020, khoa Vi sinh Bệnh viện Thủ Đức ban hành quy trình xét nghiệm sàng lọc Covid-19 bằng phương pháp Realtime PT-PCR do Mai Lệ Quyên đề xuất và được Nguyễn Minh Quân phê duyệt.

Từ tháng 8 đến tháng 9/2020, Bệnh viện Thủ Đức bắt đầu sử dụng kit xét nghiệm Việt Á. Ngày 25/9/2020, Bệnh viện Thủ Đức chính thức được Viện Pasteur TP.HCM công nhận đủ năng lực xét nghiệm khẳng định Covid-19.

Theo kết luận, Mai Lệ Quyên là người quyết định chọn mua loại kit xét nghiệm và hóa chất. Quyên lựa chọn kit xét nghiệm Việt Á tên là LightPower SARS-CoV-2 RT-PCR kit với lý do thời điểm đó không có đơn vị nào khác sản xuất kit xét nghiệm.

Khoảng đầu tháng 8/2021, Lê Trung Nguyên chủ động gọi điện thoại cho Quyên và nói Công ty Việt Á muốn hỗ trợ kinh phí cho anh em trong khoa Vi sinh Bệnh viện Thủ Đức thông qua Quyên do vất vả chống dịch.

Nguyên xin số tài khoản của chồng Quyên để chuyển tiền. Quyên đồng ý và cho Nguyên số tài khoản chồng mình. Ngày 5/8/2021, Nguyên chuyển khoản 100 triệu đồng cho Quyên thông qua tài khoản trên.

Lê Trung Nguyên trình bày rằng việc chi tiền cho Quyên là thực hiện chỉ đạo của Phan Quốc Việt - Giám đốc Công ty Việt Á - về việc chi bồi dưỡng cho các cá nhân trực tiếp sử dụng kit xét nghiệm Việt Á. Trước khi chuyển tiền cho Quyên, Nguyên có điện thoại với Quyên trao đổi sẽ chi 100 triệu đồng bồi dưỡng cho Quyên và cô ta đồng ý.