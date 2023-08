Hai nhóm hỗn chiến kinh hoàng trong đêm, 1 người tử vong tại hiện trường

Ngày 26/8, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa) cho biết đơn vị này phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường và tử thi liên quan vụ hỗn chiến dẫn đến chết người, xảy ra vào tầm rạng sáng cùng ngày tại thôn Tân Khánh 2, xã Ninh Sim (thị xã Ninh Hòa) - theo CLO.

Một số hung khí đã được thu giữ sau cuộc hỗn chiến. Nguồn: CAND

Theo CAND: Thông tin ban đầu cho biết, vụ hỗn chiến xảy ra vào khoảng 2h sáng 26/8, một nhóm thanh niên hơn 10 đối tượng đi xe máy, mang theo hung khí chạy đến khu vực nghĩa trang thuộc địa bàn thôn Tân Khánh 2, xã Ninh Sim ở nơi tiếp giáp với địa bàn xã Ninh Xuân.

Tại đó, một cuộc hỗn chiến xảy ra giữa nhóm thanh niên này với hàng chục đối tượng ở xã Ninh Sim. Sau cuộc hỗn chiến, một người trong nhóm thanh niên đến từ nơi khác tử vong tại hiện trường do bị chém nhiều nhát.

Nhận được tin báo từ người dân, lực lượng Công an xã Ninh Sim khẩn trương đến hiện trường, nhiều đối tượng trong hai nhóm thanh niên vội vã lên xe máy tẩu thoát, bỏ lại một số hung khí là dao phóng lợn, mác, ống tuýp sắt.

Cùng với việc khám nghiệm hiện trường và tử thi, thu thập thông tin vụ hỗn chiến, trong sáng 26/8, các trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Khánh Hòa và Công an thị xã Ninh Hòa phối hợp Công an xã Ninh Sim, Ninh Xuân ráo riết truy xét hành tung các đối tượng có liên quan để tiến hành điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.