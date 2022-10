Lời khai nghi phạm chém "vợ" tử vong rồi ôm con 1 tuổi bỏ trốn

Ngày 9/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ Nguyễn Minh Quang (30 tuổi) về hành vi giết người. Nạn nhân được xác định là chị D. (21 tuổi).

Quang tại cơ quan công an. Ảnh: L.A.

Bước đầu, cảnh sát xác định Quang và chị D. sống với nhau như vợ chồng, có con gái 1 tuổi.

Theo Quang, trong thời gian sống chung, cả 2 mâu thuẫn dẫn đến cự cãi, chị D. muốn chia tay với Quang và thường xuyên bỏ đi không chịu nuôi con.

Quang muốn nối lại tình cảm nhưng không được, trong lúc nóng giận, thiếu kìm chế, Quang đã ra tay chém chết vợ.

Đêm 9/10, nghe tin chị D. đến nhà mẹ ruột ở phường Hưng Định, TP.Thuận An, Quang chở con gái 1 tuổi đến khuyên vợ quay về nhưng không được đồng ý.

Bực tức, Quang lấy dao lao vào chém nhiều nhát vào người chị D. khiến nạn nhân tử vong. Thấy con gái bị chém, mẹ ruột chị D. vào can ngăn và bị đối tượng gây thương tích.

Sau khi gây án, Quang ôm con gái bỏ trốn về nhà cha mẹ ruột tại huyện Dầu Tiếng và gửi con gái, sau đó đến công an đầu thú.

Truy tố 2 bố con đánh chết người trước cổng VKS

VKSND TP.Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố Lê Ngọc Ninh (SN 1969, ở Phúc Thọ, Hà Nội) và con nuôi Nguyễn Văn Sơn (SN 1989, ở Sơn Tây, Hà Nội) về tội "Giết người" theo Khoản 1, Điều 123 với khung hình phạt từ 12 năm đến chung thân hoặc tử hình.

Cả 2 đều có "nhân thân xấu", ông Ninh đã 2 lần nhận án tù về hành vi cố ý gây thương tích và cưỡng đoạt tài sản. Con nuôi ông ta, bị can Sơn từng 5 lần bị phạt hành chính về các hành vi mua dâm, đánh bạc và sử dụng ma túy.

Nạn nhân Nguyễn Đỗ Tỵ được cấp cứu nhưng tử vong vì bị đánh tại cổng viện kiểm sát. Ảnh: GĐCC.

Theo cáo trạng, chiều 5/10/2021, ông Nguyễn Đỗ Tỵ (SN 1965) mời một thẩm phán của TAND huyện Phúc Thọ sang bếp ăn của VKSND huyện Phúc Thọ liên hoan. Tới nơi, họ gặp ông Nguyễn Đức Trường, Phó viện trưởng đang trực tại trụ sở nên mời tham gia.

Ông Trường đồng ý nhưng cho hay trước đó có hẹn bị can Lê Ngọc Ninh. Vì vậy, cả nhóm mời thêm Ninh tới dự tiệc. Đến 19h30 cùng ngày, cả Phó viện trưởng và vị thẩm phán huyện Phúc Thọ dừng ăn uống, ra về. Còn Ninh, ông Tỵ và 7 người khác tiếp tục cuộc nhậu.

Ông Tỵ muốn mời Ninh uống rượu nên một người khách rót cho cả 2. Tuy nhiên, bị can Ninh cho rằng rượu trong chén mình màu vàng, trong chén ông Tỵ màu nhạt hơn nên là nước. Ông ta liền chửi người rót rượu: "Tại sao mày rót nước lọc cho ông Tỵ, mày có biết bố mày là ai không?".

Người rót rượu xin lỗi nhưng vẫn bị Ninh cầm chén ném vào mặt. Thấy "thái độ côn đồ" của Ninh, một người tên Trường "đá" liền đứng dậy, đấm ông ta nên cuộc nhậu phải giải tán.

Ra cổng VKSND huyện Phúc Thọ, bị can Ninh chặn ông Tỵ lại, yêu cầu phải gọi Trường "đá" quay lại xin lỗi mình nếu không sẽ "gọi người xuống làm việc". Ông Tỵ từ chối, cho rằng: "Việc của 2 đứa, anh chịu".

Vết máu được tìm thấy tại cổng VKNSD huyện Phúc Thọ sau vụ việc. Ảnh: T.C

Lúc này, Ninh liền gọi điện cho con nuôi là bị can Nguyễn Văn Sơn, nói: "Bố đang va chạm đánh nhau, con cho anh em xuống". Sơn lập tức xách theo một cây đao, bắt taxi tới trụ sở VKSND huyện Phúc Thọ.

Ninh khi thấy con nuôi tới liền liếc mắt, chỉ ngón tay về phía ông Tỵ để ra hiệu phải đánh nạn nhân. Sơn thấy vậy đã liên tiếp đạp, đá vào người ông Tỵ và chửi: "Mày láo với bố tao à".

Khi có người phát hiện việc xô xát, Ninh lại nói: "Ông Tỵ bị ngã, không phải tôi đánh". Tuy nhiên, do bị mọi người ép nên Ninh và Sơn phải bế nạn nhân, đưa đi cấp cứu. Đáng tiếc, ông Tỵ tử vong sau đó 2 ngày.

Cảnh sát có mặt điều tra và ban đầu khởi tố bố con Ninh, Sơn về tội "Cố ý gây thương tích" nhưng đến tháng 3/2022 đã chuyển tội danh cho họ sang "Giết người" với khung hình phạt cao hơn.

Khai với cảnh sát, bị can Ninh cho hay gọi con nuôi đến đón chỉ vì sợ Trường "đá" chặn đánh. Ông ta không nhận tội vì lý do này. Ngược lại, Sơn khai đầy đủ hành vi phạm tội như trên và được ghi nhận tình tiết giảm nhẹ là "thành khẩn khai báo".

Theo tìm hiểu của Dân Việt, nạn nhân Tỵ ban đầu muốn mời vị thẩm phán của tòa án Phúc Thọ ăn cơm. Do tòa án không có bếp ăn nên họ nhờ bếp trong trụ sở của viện kiểm sát cạnh đó.

Nam thanh niên tung tin thất thiệt về bắt cóc trẻ em

Ngày 9/10, Công an TP.Huế (Thừa Thiên Huế) cho biết, cơ quan này đã triệu tập Nguyễn Quang Huy (SN 1999, trú tại phường Hương Vinh, TP.Huế) liên quan đến đăng thông tin lên mạng xã hội sai sự thật ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Công an TP.Huế triệu tập Nguyễn Quang Huy để xử lý về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về bắt cóc trẻ em. Ảnh: C.Q

Trước đó, vào khoảng 17h30 ngày 8/10, Nguyễn Quang Huy phát hiện tại khu vực cây xăng Hương Vinh tập trung đông người. Huy hỏi một số người thì nghe được thông tin rằng có 4 người phụ nữ bắt cóc trẻ em.

Lúc này, Huy đã sử dụng điện thoại ghi lại hình ảnh và phát trực tiếp lên Facebook với nội dung "bắt cóc tại cây xăng Hương Vinh, mọi người có con nhỏ cẩn thận".

Công an TP.Huế xác định 4 phụ nữ trong nội dung đăng tải của Nguyễn Quang Huy là người dân tộc thiểu số lang thang xin ăn và hoàn toàn không có việc bắt cóc trẻ em. Ảnh: C.Q

Nội dung đăng tải của Huy đăng trên mạng xã hội đã thu hút hàng ngàn lượt người theo dõi, bình luận, chia sẻ và không ít người đã hoang mang, lo lắng.

Công an TP.Huế tiến hành xác minh thông tin sự việc và xác định 4 phụ nữ trên là người dân tộc thiểu số lang thang xin ăn, không có việc bắt cóc trẻ em.

Tại cơ quan công an, Huy cho biết sau khi nắm được thông tin mình đăng tải là sai sự thật, Huy đã ẩn nội dung chia sẻ và có lời xin lỗi đến mọi người.

Tá hỏa phát hiện một phụ nữ tử vong trên bãi biển

Chiều 9/10, nguồn tin từ Công an thị xã La Gi (Bình Thuận) cho biết, đã khám nghiệm hiện trường và trưng cầu giám định pháp y để điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của một người phụ nữ trên bờ biển vừa xảy ra.

Hiện trường vụ việc. Ảnh CTV

Trước đó, khoảng 6 giờ sáng 10/9, trong lúc đi biển, người dân đã phát hiện một thi thể là nữ giới tại bờ biển thuộc xã Tân Bình, thị xã La Gi nên trình báo với các cơ quan chức năng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an thị xã La Gi đã đến hiện trường và phát hiện một chiếc xe gắn máy của nạn nằm gần đó.

Qua xác minh ban đầu cho biết, nạn nhân tên H.T.P (SN 1958, trú khu phố 9 phường Phước Hội, thị xã La Gi). Qua giám định, tử thi không có dấu vết bị tác động bởi ngoại lực.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Bắt nhóm đối tượng mang "bom xăng", dao bầu, mã tấu đi xử đối thủ

Chiều 9/10, Công an TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị đang xác minh, điều tra xử lý vụ nhóm người mang "bom xăng" đi giải quyết mâu thuẫn.

Một số tang vật công an thu giữ. Ảnh: Công an Biên Hoà

Theo thông tin, trước đó vào khoảng 22 giờ ngày 8/10, tổ tuần tra Công an phường An Bình (TP.Biên Hoà) đang đi tuần trên đường Bùi Văn Hòa (đoạn thuộc KP.11, An Bình), bất ngờ phát hiện 2 thanh niên đi xe máy có cầm theo mã tấu nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Lực lượng chức năng áp sát xe các đối tượng, đưa vào lề.

Qua kiểm tra, công an phát hiện hai đối tượng này còn mang theo dao và nhiều “bom xăng".

Sau khi làm việc, công an đã đưa hai đối tượng về trụ sở công an phường để tiếp tục xác minh. Làm việc với công an, các đối tượng khai tên Phạm Tiến Đạt (15 tuổi) và Phương Kim Hải Nam (18 tuổi), đều ngụ phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa.

Về lý do mang dao, mã tấu, "bom xăng" đi trên đường, cả hai khai do có mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác trên mạng xã hội (trong đó có người tên Đức chưa rõ lai lịch) nên các đối tượng hẹn nhau ở khu vực phường An Bình để giải quyết.

Theo lời hẹn, Đạt và Nam mang theo 1 mã tấu, 5 dao bầu và 4 “bom xăng” đến điểm hẹn để giải quyết. Tuy nhiên, khi đang di chuyển trên đường đi thì nhóm đã bị công an phát hiện, ngăn chặn.