Bị dừng xe kiểm tra, lao thẳng mô tô vào thiếu tá công an

Chiều 9/10, đoàn công tác Công an tỉnh Đồng Nai do Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh, làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và trao tặng quà cho thiếu tá Quảng Trọng Lâm, cán bộ Đội CSGT-TT Công an H.Cẩm Mỹ bị thương khi làm nhiệm vụ đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang cùng đoàn công tác hỏi thăm tình hình sức khỏe của đồng chí Lâm.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, động viên đồng chí Lâm yên tâm điều trị vết thương, nhanh chóng bình phục để tiếp tục công tác; đồng thời trao tặng 20 triệu đồng cho đồng chí Lâm.

Trước đó, khoảng 16 giờ 30 ngày 7/10, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông tại Km01+500, ấp Láng Lớn, xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ, Tổ công tác do thiếu tá Quảng Trọng Lâm làm tổ trưởng phát hiện xe môtô BKS 60B6-588.24, do Hồ Sắm Kỳ (22 tuổi, ngụ ấp 1, xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ) điều khiển, không đội mũ bảo hiểm nên đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra hành chính theo quy định. Tuy nhiên, đối tượng đã không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, đồng thời tăng ga và lái xe tông thẳng vào người đồng chí Lâm.

Cú tông mạnh đã làm đồng chí Lâm và Hồ Sắm Kỳ té xuống đường bị thương, hư hỏng xe mô tô của đối tượng. Tổ tuần tra đưa đồng chí Lâm và đối tượng đến Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ để cấp cứu.

Do vết thương quá nặng nên đồng chí Lâm được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cấp cứu và điều trị. Sau đó đồng chí Lâm đã được chuyển qua điều trị và chăm sóc tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn.

Liên quan đến vụ việc, ngày 7/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Mỹ đã ra quyết định tạm giữ đối tượng Hồ Sắm Kỳ do chống người thi hành công vụ.





