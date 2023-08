TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt giữ nghịch tử giết cha; bé gái 13 tuổi bị xâm hại sau buổi ăn nhậu

Đã bắt được nghịch tử giết cha ở Lạng Sơn

Ngày 3/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, lực lượng chức năng của Trung Quốc đã bắt giữ được đối tượng Lộc Văn Hoàn (sinh năm 1997, trú tại thôn Khau Slung, xã Thanh Long, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn) khi đối tượng này lẩn trốn tại Trung Quốc. Đây là đối tượng trước đó đã gây ra vụ án giết người tại địa phương, nạn nhân chính là bố đẻ của đối tượng.

Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận đối tượng Lộc Văn Hoàn do lực lượng chức năng Trung Quốc bàn giao tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc (Lạng Sơn). Nguồn: Báo Lạng Sơn

Cụ thể, ngày 12/7/2023, nhận được tin báo của quần chúng Nhân dân về việc ông Lộc Văn Tấn (sinh năm 1972, nơi thường trú tại thôn Khau Slung, xã Thanh Long, huyện Văn Lãng) bị con trai ruột là Lộc Văn Hoàn dùng dao chém nhiều nhát dẫn đến tử vong, Công an huyện Văn Lãng đã tổ chức xác minh, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, truy bắt đối tượng liên quan.



Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 12/7/2023, Lộc Văn Hoàn cùng ông Lộc Văn Tấn ngồi ăn cơm, uống rượu với một số người tại nhà. Sau khi mọi người về, giữa Hoàn và ông Lộc Văn Tấn xảy ra mẫu thuẫn, trong lúc nóng giận, Hoàn dùng dao chém nhiều nhát khiến bố đẻ tử vong. Gây án xong, đối tượng bỏ trốn.

Đối tượng Lộc Văn Hoàn khai báo hành vi phạm tội. Nguồn: Báo Lạng Sơn

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 18/7/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Lãng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lộc Văn Hoàn về tội giết người. Tuy nhiên, Hoàn đã bỏ trốn sang Trung Quốc, Công an huyện Văn Lãng đã gửi hồ sơ vụ án đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn để điều tra, phối hợp truy bắt theo thẩm quyền.

Thực hiện cơ chế hợp tác quốc tế, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn đã có thư trao đổi đề nghị đơn vị chức năng Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc phối hợp xác minh, bắt giữ và bàn giao đối tượng Lộc Văn Hoàn. Ngày 1/8/2023, Tổng đội Trinh sát hình sự Ty Công an Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc thông báo đã bắt giữ được Lộc Văn Hoàn và tổ chức bàn giao đối tượng cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc.

Khởi tố, tạm giam đối tượng thực hiện hành vi đồi bại với bé gái 13 tuổi sau buổi ăn nhậu

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 3/8, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, ngày 26/7/2023 Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Công an huyện Cư Jút đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Anh Quang (SN 1981) và Nguyễn Duy Khánh (SN 2004), đều trú tại xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút.



Các đối tượng tại cơ quan điều tra.

Theo kết quả điều tra, khoảng 22h ngày 24/6/2023, Trần Anh Quang, chủ quán Karaoke – massage Thảo Nguyên (gọi tắt là quán Thảo Nguyên) có địa chỉ tại xã Tâm Thắng tổ chức ăn nhậu tại quán Thảo Nguyên với Nguyễn Duy Khánh và các nhân viên của quán, trong đó có cháu Ng.L.TV.H (SN 2010, trú tại tỉnh Bình Dương).

Đến khoảng 3h sáng 25/6, sau khi được Quang gợi ý, Khánh đã dẫn cháu H về phòng ngủ của nhân viên để quan hệ tình dục. Những ngày sau đó, cháu H vẫn làm việc bình thường tại quán và đến ngày 9/7 thì xin nghỉ việc. Sau khi nghe con gái kể lại sự việc, ngày 17/7 gia đình cháu H đã làm đơn trình báo vụ việc đến cơ quan công an.

Ngay trong ngày 17 và 18/7/2023, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Cư Jút đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Duy Khánh và Trần Anh Quang để điều tra, xác minh. Đồng thời, thu giữ các đồ vật, tài liệu liên quan và đưa cháu H đi giám định để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT - Công an huyện Cư Jút tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tiếp cận đối tượng nghi “ngáo đá” trên mái nhà, một sĩ quan công an bị té, chấn thương nặng

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 3/8, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, vừa đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) thăm thượng úy Nguyễn Văn Hùng, cán bộ Tổ cứu nạn, cứu hộ, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Tiền Giang. Thượng úy Hùng bị thương khi tham gia xử lý một đối tượng biểu hiện nghi "ngáo đá". Trong quá trình khống chế đối tượng, thượng úy Hùng bị té từ trên cao xuống đất, chấn thương nặng.

Công an tỉnh Tiền Giang đã đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) thăm thượng úy Nguyễn văn Hùng bị thương khi thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: CACC

Khoảng 6 giờ 10 ngày 31/7, đối tượng Trần Hoàng Thái (28 tuổi, ngụ ấp Tây 1, xã Long Định, huyện Châu Thành, Tiền Giang) có biểu hiện "ngáo đá", tay cầm dao tự trèo lên mái nhà của hộ dân ấp Tân Phong, xã Tân Lý Tây la lối, gây rối và cầm đá ném xuống người đi đường.

Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Tiền Giang điều 3 xe chở phương tiện cứu nạn, cứu hộ cùng 16 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để phối hợp Cảnh sát cơ động, Công an huyện Châu Thành nhanh chóng tiếp cận, xử lý.

Lực lượng Công an tỉnh Tiền Giang khống chế bắt Trần Hoàng Thái (28 tuổi, ngụ huyện Châu Thành) trên mái nhà. Ảnh: CACC

Dù kêu gọi động viên, thuyết phục bỏ hung khí bước xuống, nhưng đối tượng Thái không chấp hành, liên tục di chuyển trên mái nhà, cầm dao quơ loạn xạ.

Được phân công thực hiện nhiệm vụ, thượng úy Hùng trèo qua một số nhà liền kề để tiếp cận đối tượng. Khi bò qua ngôi nhà mái tole cũ, thượng úy Hùng ngã từ mái nhà có độ cao khoảng 4 mét xuống đất, gây chấn thương, phải chuyển Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị.

Khi tiếp cận được đối tượng Thái, lực lượng công an khống chế bắt giữ, đưa xuống đất an toàn, sau đó cùng gia đình đưa Thái vào Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang.

Hàng chục thanh niên hỗn chiến trong đêm tại Đà Nẵng

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 3/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với 10 thanh niên về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Các đối tượng tại cơ quan chức năng. Ảnh: CACC

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, do có mâu thuẫn trên mạng xã hội nên nhóm thanh niên trú tại huyện Hoà Vang và quận Cẩm Lệ hẹn nhau "quyết chiến" ở đường Thăng Long.

Khoảng 21h tối 31/7, 2 nhóm sau khi hẹn gặp tại địa điểm trên thì có chuẩn bị trước một số loại hung khí như dao tự chế, cây ba chĩa và vỏ chai bia, gạch đá để nghênh chiến. Gặp nhau 2 nhóm sử dụng xe máy, dùng hung khí đuổi đánh nhau khiến cho 3 thanh niên trong nhóm Cẩm Lệ bị thương tích.

Cụ thể, 3 thanh niên trong nhóm Cẩm Lệ gồm Nguyễn Công Khánh (17 tuổi, trú xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang) bị đứt 6 dây gân cánh tay phải, tụ máu sau não và rạn xương cánh tay; Nguyễn Thanh Tâm (14 tuổi, trú phường Hoà Thọ Tây) bị gãy tay phải và chấn động não; Nguyễn Trọng (trú phường Hoà Phát, quận Cẩm Lệ) đa chấn thương sọ não kín, máu tụ nội sọ. Hiện cả ba đang được điều trị tại bệnh viện.

Theo Công an quận Cẩm Lệ, hành vi của các đối tượng đã gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cẩm Lệ đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 thanh niên về tội "Gây rối trật tự công cộng".



Đồng thời, ra lệnh bắt bị can để tạm giam trong thời hạn 90 ngày đối với Phạm Viết Lãm, Nguyễn Nguyên Nhân, Trần Văn Trường, Lưu Hoàng Quốc (cùng trú xã Hòa Nhơn) và Nguyễn Quang Trung (trú phường Hoà Quý, quận Ngũ Hành Sơn) do nhận thấy các bị can này thực hiện hành vi quyết liệt, truy sát bị hại đến cùng.

Cạnh đó, Công an quận Cẩm Lệ cũng ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú trong thời hạn 90 ngày đối với các bị can: Nguyễn Đinh Hồng Nhân, Bùi Tiến Tùng, Đoàn Anh Tài, Nguyễn Văn Thiện (cùng trú xã Hòa Nhơn) và Lê Việt Trung (trú quận Cẩm Lệ).

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Nguy hiểm 2 xe chạy tốc độ cao liên tục lấn làn nhau, tài xế ném đá ô tô trên cao tốc

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 3/8, Công an huyện Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) cho biết, đang làm rõ vụ mâu thuẫn, hủy hoại tài sản giữa 2 tài xế lưu thông trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Theo đó, khoảng 18h ngày 1/8, Đ.M.H (SN 1979, trú phường An Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) điều khiển ô tô BKS 76A-048.27 lưu thông trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.



Lúc này, ô tô do H điều khiển chạy cùng chiều với ô tô BKS 18C-069.79 do anh P.V.T (SN 1995, trú huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) cầm lái. 2 xe chạy tốc độ cao, liên tục lấn làn nhau gây mất an toàn giao thông.

Ảnh minh hoạ.

H điều khiển ô tô vượt lên trước, đến Trạm thu phí Túy Loan rồi dừng lại để chờ T đến nói chuyện. Tại đây, H nhặt một cục đá bên đường, rồi ném thẳng vào xe của anh T khiến phần kính chắn gió bị vỡ nát, thiệt hại khoảng 11 triệu đồng.

Bị ném đá, anh T tá hỏa điều khiển xe đi vào nhà điều hành cao tốc, rồi nhanh chóng báo tin đến cơ quan công an để xử lý H theo quy định.